UKRAINA PÅ BESØK: Visestatsminister for europeisk integrasjon, Olga Stefanishyna, er nå i Nato i Brussel, i møter med generalsekretær Jens Stoltenberg og ambassadørene fra Natos 30 medlemsland.

Stoltenberg: − Jeg håper vi kan bli enige med Russland om en vei videre

BRUSSEL (VG) Nato vil tilby Russland en serie møtepunkter i ukene som kommer. Agendaen vil være forslag som kan redusere spenningen i Europa - men som ikke gir etter for Russlands krav om å holde Ukraina evig ute av Nato.

Mandag formiddag sier Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, at det ikke er realistisk at ukens møter med Russland vil løse problemene og få ned spenningen rundt Ukraina.

– Jeg håper vi kan bli enige med Russland om en vei videre, en serie møter, en prosess, sa generalsekretæren på et pressemøte i Brussel.

– Det er ikke realistisk å vente etter denne uken. at alle problemer vil bli løst. Men jeg håper det er reell vilje til å engasjere seg i en prosess som kan hindre en ny væpnet konflikt i Europa, la han til.

Møter Ukraina

I Geneve startet samtalene mellom viseutenriksministrene fra Russland og USA klokken 08.55 mandag morgen.

Et par timer senere møtte Stoltenberg pressen i Brussel, sammen med Ukrainas visestatsminister Olga Stefanishyna.

Hun har reist til Belgia for å oppdatere Natos medlemsland i Nato Ukraina-rådet, om situasjonen i landet som føler seg sterkt truet av om lag 100.000 russiske tropper og tungt militært materiell, ikke langt fra sine grenser.

– Russland fortsetter sin militære opprustning med titusener av kampklare soldater. Nato har igjen bedt Russland trekke tilbake troppene fra Ukrainas grenser, sa Stoltenberg.

– Dette blir en svært viktig uke for europeisk sikkerhet, la han til.

True gjennom sin agenda

Stoltenberg sier at Ukraina må ta del i møter med Russland som angår Ukraina, ut fra prinsippet om nasjonenes suverene rett til å velge sin egen sikkerhetspolitiske forankring.

– Russland prøver å true gjennom sin agenda i stedet for å vende tilbake til forhandlingsbordet, sa den ukrainske visestatsministeren. Hennes krav er at Russland trekker tilbake styrker fra grensene og er villig til å oppta forhandlinger.

Ukraina er klar til å forhandle direkte med Russland, la hun til.

Regjeringen i Kiev ønsker at de kan gå nye steg i prosessen mot medlemskap i nær fremtid. Olga Stefanishyna sier at det vil være den beste forsikringen for europeisk fred og stabilitet.

Men en slik plan er ikke Nato klar til å gi nå, selv om Stoltenberg igjen forsikrer om at Nato-vedtaket fra 2008 som åpner for fremtidig medlemskap, fortsatt står ved lag.

– Vi fortsetter å gi Ukraina politisk støtte, en også praktisk støtte gjennom ulike aktiviteter med reformer og modernisering av de militære styrkene. Jeg har også bedt medlemslandene øke sin støtte til Ukraina gjennom Nato’s ulike programmer, sa Stoltenberg.

Møttes søndag kveld

De russiske og amerikanske forhandlerne møttes uformelt over en middag i Geneve søndag kveld. Men de hadde ingen gjennombrudd å melde da arbeidsmiddagen var over.

– Samtalen var kompleks. Dette er ikke enkelt, men det var forretningsmessig. Jeg tror ikke vi vil kaste bort unødvendig tid i morgen, sa Russlands forhandlingsleder, viseutenriksminister Sergej Ryabkov til nyhetsbyrået Interfax etter møtet.

I en skriftlig uttalelse fra amerikansk UD, presiserte hans amerikanske kollega, viseutenriksminister Wendy Sherman i møtet med Russland, at Ukraina har rett til å velge selv om de vil slutte seg til noen allianse.

– Viseutenriksministeren understreket at USA vil ønske velkommen en ærlig diplomatisk prosess. USA vil diskutere bilaterale temaer med Russland, men vil ikke diskutere europeisk sikkerhet uten at våre europeiske allierte og partnere er til stede, står det i uttalelsen som er sent ut sent søndag kveld.