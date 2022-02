PÅ GOD FOT: Vladimir Putin og Xi Jinping poserer sammen før møtet deres i Beijing 4. februar.

Kina støtter Russlands Nato-advarsel: Stoltenberg svarer stormaktene

I en fellesuttalelse sier Kina og Russland at Nato «må legge ideologi fra Den kalde krigen bak seg». – Har aldri tvunget et land inn i alliansen, svarer Nato-leder Jens Stoltenberg.

Russiske og kinesiske myndigheter har fredag kunngjort en rekke saker de er enige om, i anledning Russlands president Vladimir Putins møte med sin kinesiske motpart Xi Jinping i sammenheng med OL i Beijing.

Blant sakene de to er enige om, er motstand og skepsis til det de omtaler som en utvidelse av Nato-alliansen.

– Vennskap mellom Russland og Kina har ingen grenser. Det er ingen «forbudte» samarbeidsområder, heter det i uttalelsen fredag.

Ukraina er nå omringet av russiske styrker fra tre sider. De siste ukene har vestlige diplomater og statsoverhoder drevet hektisk møtevirksomhet med representanter fra Russland og Ukraina i forsøk på å dempe konflikten.

Russland har i samtaler om situasjonen i Ukraina, hvor rundt 100.000 russiske tropper har samlet seg på russisk side av grensen, krevd at Nato ikke skal innlemme nye østeuropeiske land i alliansen.

– Nato må legge ideologi fra den kalde krigen bak seg, krever de.

Stoltenberg: – Handler ikke om utvidelse

Nå svarer Nato-leder Jens Stoltenberg i en uttalelse VG har fått tilsendt:

– Dette handler grunnleggende ikke om Nato-utvidelse. Det handler om retten til enhver selvrådende nasjon til å ta egne retningsvalg – inkludert om de vil høre til Nato eller ikke, sier den avtroppende Nato-lederen, som i dag fikk ny jobb som sentralbanksjef i Norge.

SVARER: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, ved avslutningen av utenriksministermøtet i Riga i Latvia i desember.

– Nato har aldri tvunget et land inn i alliansen. Men mange land har gjennom demokratiske prosesser bestemt seg for å bli del av Nato, fortsetter Stoltenberg, som beskriver alliansens vekst som en «suksesshistorie».

Hvilket har hatt betydning for demokratiutvikling i Europa, mener han.

– Sentral- og øst-europeiske land har sluttet seg til alliansen. Antallet medlemmer har nesten doblet seg siden Den kalde krigens slutt. Dette har hjulpet frihet og demokrati med å spre seg over Europa.

Russisk støtte til kinesisk Taiwan-krav

Møtet mellom Putin og Xi fredag var den kinesiske statslederens første personlige møte med en annen statsleder på to år.

I tillegg til Nato-alliansen sier de to landene at de er bekymret for sikkerhetspakten Aukus, mellom USA, Storbritannia og Australia.

Denne avtalen skal hjelpe Australia med å bygge sine egne atomdrevne ubåter. Avtalen er sett på som et forsøk på å møte Kinas ekspansjonspolitikk i Sør-kinahavet.

I tillegg har Russland sagt at de støtter Kinas «Ett Kina»-politikk, som innebærer et krav om at øyen Taiwan, som i praksis styres som en selvstendig stat, er et kinesisk område på avveie.