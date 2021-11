I INGENMANNSLAND: Opp mot 3500 migranter skal befinne seg ved grensen mellom Hviterussland og Polen i Kuznica nå.

Polen: − Vi regner med angrep i dag også

En talsmann for polske myndigheter sier at det er nærmere 3500 migranter ved grensen i Kuznica.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Migranter fra Syria, Irak og andre land befinner seg akkurat nå ved grensen mellom Polen og Hviterussland, etter det EU og USA omtaler som et politisk spill fra Hviterussland for å hevne seg mot Polen og EU for sanksjoner mot president Aleksandr Lukasjenko.

Hviterussland skal ha lokket migranter med «pakketurer» til EU-land. Nå befinner flere tusen migranter seg i en situasjon hvor de møtes av væpnede soldater, tåregass og piggtrådgjerder ved grensen til Polen, samtidig som hviterussiske soldater nekter dem å snu.

– Vi regner med angrep i dag også, sier talsmann Stanislaw Zaryn hos spesialtjenesten i Polen ifølge TVN 24.

Stengte veier

Polen har nå stengt veiene ved grensen her.

«På grunn av situasjonen ved den polsk-hviterussiske grensen, vil all trafikk stanses i begge retninger ved veigrensen i Kuznica», melder Polens grensevakter via Twitter.

Polens grensevakter melder at det mandag var 309 ulovlige forsøk på å krysse grensen. 17 personer, de fleste fra Irak, ble arrestert. 85 ble bortvist og ytterligere seks ble arrestert for å ha hjulpet migrantene som forsøkte å krysse grensen.

Flytter migrantene?

Hviterussiske soldater skal mandag kveld ha transportert rundt 500 migranter fra Kuznica og grensen mot Polen til grensen mot Litauen, og ifølge den hviterussiske journalisten Tadeusz Giczan ha forsøkt å tvinge dem til å krysse grensen der.

Han skriver på Twitter at det nå ser ut til at Hviterussland ikke tillater flere migranter i leiren i Kuznica.

«Soldater skyter over hodene til dem som forsøker å komme seg til leiren», skriver Giczan.

GrupaGranica, som overvåker situasjonen ved grensen inn til Polen, skriver at den forlanger at humanitær bistand, journalister og uavhengige observatører får slippe til i området.