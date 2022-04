Torsdag 7. april: Dette skjedde i natt

Storbritannias utenriksminister vil at Nato skal ha en helt ny tilnærming overfor Russland.

Av Øystein David Johansen

Storbritannias utenriksminister Liz Truss mener tiden for forpliktelser overfor Russland er over, og at man må ha en ny tilnærming basert på robusthet, forsvar og avskrekking. Det fortalte hun på en Nato-middag onsdag kveld.

Den britiske avisen The Times skriver at Storbritannia planlegger å sende panserkjøretøy til Ukraina. Britiske tropper vil bli sendt til et av Ukrainas naboland for å lære opp ukrainerne.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever at hele den demokratiske verden må avvise russisk olje, og bli enige om en embargo.

Elleve lik er funnet i en garasje i Kyiv-forstaden Hostomel. Opplysningene kommer fra Ukrainas tidligere innenriksminister Arsen Arakov, og er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

I en ny rapport fra Amnesty International blir arbeidsforholdene for utenlandske sikkerhetsvakter i VM-landet Qatar slaktet. - Rapporten viser at det er langt igjen, sier Amnesty-leder John Peder Egenæs.

En mann er arrestert etter å ha slått og spyttet på en Burger King-ansatt. Mannen ble først bortvist, men etterkom ikke pålegget og ble satt i arresten.