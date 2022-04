Klimarapport: Tre år på å snu trenden

Om tre år må toppen være nådd for verdens utslipp av klimagasser. Deretter må utslippene stupe, ifølge FNs klimapanel.

Forskerne måtte gjennom en 40 timer gjennomlesning og diskusjoner for å komme i mål med den siste klimarapporten, to døgn på overtid.

Nå er den tredje og siste delrapporten fra FNs klimapanel klar. Dette er rapporten som viser løsningene på klimakrisen.

Likevel har den på forhånd blitt omtalt som svært dyster.

Verdens utslipp av klimagasser fortsetter å stige hvert år. Hvis vi skal holde temperaturøkningen under 1,5 grader, må toppen være nådd senest i 2025.

Det er også tilfelle for å stanse oppvarmingen på 2.0 grader.

– Juryen har nådd en beslutning, og den er dømmende, startet FNs generalsekretær Antonio Guteres da han la frem den siste klimarapporten til FN, før han fortsatte:

– Vi er på et raskt spor til klimakatastrofe.

Så ramset han opp en rekke konsekvenser av hvordan verden vil se ut om vi ikke når målene nedfelt i Parisavtalen.

– Rapporten gir et veldig alvorlig bilde. Vi ligger langt bak der vi burde være på å kutte globale utslipp. Samtidig kan vi nå 1,5 graders oppvarming innen 2029. Det er mye tidligere enn man før har trodd, sier Espen Barth Eide (Ap), klima- og miljøminister.

KLIMATOPP: Hoesung Lee leder FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Info Dette er hovedrapportene fra FNs klimapanel FNs klimapanel, kalt IPCC, består av verdens fremste forskere på klimaendringer. Flere tusen mennesker fra hele verden bidrar til arbeidet. De vurderer og lager oppsummeringer av all kunnskapen vi har, om hva global oppvarming gjør med verden. De største rapportene kalles hovedrapporter og kommer hvert sjette til syvende år. Det er de viktigste rapportene for politikere og beslutningstagere som skal ta grep mot klimaendringer. Den siste rapporten er den sjette hovedrapporten, og kommer i tre deler: Delrapport 1 kom i august 2021. Den beskrev hva globale oppvarming gjør med kloden i dag, og hva som vil skje med natur, mennesker og dyr når temperaturen fortsetter å øke. Den ble kjent som «kode rød for menneskeheten». Delrapport 2 kom i februar 2022, og viste hva som må til for å tilpasse seg endringene. Delrapport 3 tar for seg løsningene og tiltakene som skal til for å bremse og stanse global oppvarming. Rapporten i april 2022 viste at verdens land ikke er i nærheten av å gjøre nok. Vis mer

Trekker frem det positive

Det finnes også noen lyspunkt i rapporten.

Selv om klimautslippene fortsetter å øke, skjer økningen i det minste saktere nå enn i det forrige tiåret. Forskerne beskriver at det nå føres klimapolitikk over hele verden, som de kan se at virker.

Fornybar energi har blitt mye billigere å produsere. Prisen på solceller, batteri og vindturbiner har falt.

Lovverket har samtidig blitt styrket i mange land. Det har både forhindret utslipp, og ført til økte investeringer i klimaløsninger.

Disse endringer har ført til kutt i utslipp, men ikke nok til å veie opp for vekst i forbruk, transport og industri. Uten sterkere klimapolitikk vil utslippene bare øke.

– Vi er ved et veiskille. Valgene vi tar nå kan sikre en levelig fremtid. Vi har verktøyene og kunnskapen til å begrense oppvarmingen, sier klimapanelets leder, Hoesung Lee i en pressemelding.

BILLIGERE: Demonstranter holder skilt for å vise at de vil ha mer solenergi, under klimastreiken for halvannen uke siden. Prisen på solcelleteknologi har falt kraftig, og er en av lyspunktene forskerne tar opp.

Kjente løsninger

Som løsning legger forskerne først og fremst vekt på en stans i forbruk av fossil energi, og en overgang til fornybar energi eller energi med lave utslipp.

«Det finnes troverdige løsninger for utslippskutt som kan innføres innen kort tid» skriver forskerne i oppsummeringen.

Løsningene er i hovedtrekk velkjente:

erstatte kull, olje og gass med fornybar energi så langt det er mulig

bruke alternative kilder der strøm ikke er mulig, som hydrogen og biodrivstoff

naturbaserte løsninger som låser CO₂, som skog

spare energi ved å effektivisere

bygge mer kompakte byer og kutte behov for transport

mer sirkulær økonomi og gjenbruk, også i byggebransjen

Ny teknologi, som karbonfangst og -lagring, har en rolle i å fjerne utslipp fra industri

LØSNINGER: Gass brennes på fakler utenfor Basra i Irak. De mangler lokale løsninger for å fange klimagasser og lagre den.

Forsiktig med karbonfangst- og lagring

Norge har satset tungt på teknologien karbonfangst- og lagring, kalt CCS, der klimagasser fanges og lagres under havbunnen.

I klimarapportens sammendrag er forskerne forsiktige med å lene seg på denne typen teknologi, men det har fått plass.

Det vil være behov for en marginal bruk av kull, olje og gass også i fremtiden. Da kan gass «renset» med CCS være en løsning. I tillegg kan det være en siste utvei for utslippsfri industri:

«Industri utgjør omtrent en fjerdedel av de globale utslippene. Å nå netto null utslipp vil bli en utfordring. Det vil kreve nye produksjonsprosesser, som energi med ingen eller lave utslipp, hydrogen og, der det er nødvendig, karbonfangst og -lagring.»

VIRKER UMULIG: Norge har investert i klimatiltak, som ikke synes i statistikken ennå, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

FNs president, Antonio Guterres, kom med kraftig skyts mot land som fortsetter å utvikle mer olje, kull og gass.

– Å investere i ny fossil energi er økonomisk galskap, sa Guterres, og argumenterte at det snart vil være ingen plass for kull, olje og gass.

Den norske regjeringen vil samtidig fortsette å utvikle nye felt for gass.

– Vi er enige i at olje og gassbruken i verden på sikt vil falle, fordi det ikke vil være etterspørsel. Men Europa vil trenge gass en stund til, sier Barth Eide, og viser til Europas behov for å kutte ut russisk gass.

Norske utslipp: Ned 4,2 prosent siden 1990

Den norske regjeringen har forpliktet seg til å kutte norske klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990-nivået.

– Vi kan ikke bare innfri på det, vi må snu trenden mye før, sier klimaminister Espen Barth Eide.

I dag er Norge ikke i nærheten.

I 2020 hadde Norge kuttet sine utslipp med 4,2 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Mesteparten av denne endringen skjedde i løpet av 2020, og er dermed påvirket av coronarestriksjoner.

– Jeg tror at vi vil se enda større kutt for i fjor når de tallene er klare, men vi må være ærlige og si at det er først og fremst på grunn av corona, sier Barth Eide.

– På syv år skal norske utslipp kuttes med 50 prosent?

– Det er riktig og det er skikkelig krevende. Men samtidig er det sånn at i denne perioden vil en del av de teknologiene vi har jobbet lenge med, slå inn mer på 2020-tallet.

Investeringene er gjort, kuttene kommer de neste årene, ifølge klimaministeren.

Han nevner hydrogen som erstatter gass, havvind, batteriproduksjon og elbiler som inntar bruktbilmarkedet. I tillegg kommer den norske satsingen på karbonfangst- og lagring.

– Det ser umulig ut, men det er fordi mange av alternativene til utslipp blir modne på 2020-tallet, sier Barth Eide.

UTSETTE: Marit Arnstad, nestleder i Senterpartiet, holdt tale på partiets landsstyremøte i forrige uke. Der sa hun at det må diskuteres om de norske klimamålene må utsettes.

Uenige om kutt i regjeringen

Samtidig sitter de i regjering med Senterpartiet, der nestleder Marit Arnstad i forrige uke tok til orde for at klimamålet på 55 prosent trolig må utsettes.

– Hvordan skal regjeringen kunne levere 55 prosent innen 2030, med et parti som allerede nå varsler en utsettelse?

– Jeg opplever ikke at Senterpartiet gjorde det, det var en tale fra Marit Arnstad. Det er ikke sånn at de har tatt en beslutning om dette, og statsministeren slår fast at det ikke er noen endring i Norges klimamål, sier Barth Eide.

Produksjonen av olje og gass står for over en fjerdedel av de norske utslippene, ifølge Miljødirektoratet.

Selve bruken av norsk olje og gass i andre land har kolossalt større utslipp, men de føres ikke i det norske klimabudsjettet.

– Det er åpenbart at vi må få ned utslippene på sokkelen. Så er spørsmålet hvordan gjør man det, og det må man kunne diskutere, sier klimaministeren.

– Hvordan skal regjeringen få til 55 prosent kutt hvis partiene i regjering ikke er enige?

– Enn så lenge styrer vi på den vedtatte klimaplanen som ligger i Hurdalsplattformen. Det er legitimt å ha diskusjonen, men dette er det som er regjeringens politikk og den er forankret i regjeringsplattformen, sier Barth Eide.