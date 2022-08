Motorproblem utsetter oppskyting av ny månerakett

Klokken 14.33 mandag skulle Nasas kraftigste rakett noensinne skytes opp, men etter flere problemer er den nå utsatt. Artemis I-romekspedisjonen vil markere starten på amerikanernes vei tilbake til månen – 50 år etter forrige gang.

Etter planen skulle Space Launch System-raketten med Orion-romkapselen skytes opp fra Kennedy Space Center i Florida klokken 08.33 lokal tid mandag.

14.15 norsk tid tvitrer Nasa at oppskytingen er satt på en uforutsett pause mens teamet jobber med problemer på motor nummer tre. Dette første oppskytingsvinduet var på to timer.

Like over 14.30 er det klart at oppskytingen ikke vil skje mandag. 14.45 tvitrer Nasa at dagens oppskyting er avlyst mens de jobber med motorproblemet. Det er planlagte reserveløsninger for oppskyting både 2. og 5. september.

På Nasa-livebloggen om oppskytingen, skriver Rachel Kraft at de har en pause på nedtellingen mens ingeniørenegjennomgår tilstanden til motor nummer tre, én av fire RS-25-motorer på bunnen av SLS-rakettens kjerne.

Teknikerne ettergår også det som ser ut som en sprekk i varmebeskyttelsen i en av «sømmene» på kjernen.

Oppskytingen lanserer Artemis-romprosjektet som har som mål å få mennesker tilbake på månen etter 50 år, skriver BBC.

Test-romkapselen er i denne runden ubemannet og skal etter planen fly i loop rundt månen før den returnerer og lander i Stillehavet om rundt seks uker.

KLAR: SLS-raketten klar for Artemis I-ekspedisjonen søndag.

Om alt virker som det skal, vil astronauter bli med på en rekke bemannede romekspedisjoner fra 2024. Det er forventet å få astronauter på månen i løpet av den tredje ekspedisjonen i 2025.

– Alt vi gjør med Artemis I-romferden gjøres for å se hva vi kan teste og hva vi kan demonstrere for å senke risikoen for mannskapet på Artemis II-romferden, sier Nasa-astronaut Randy Bresnik til BBC.

Drivstofflekkasje

Været i Florida på denne tiden, med hyppige elektriske stormer, gjør at det var varslet at oppskytingen kunne bli utsatt. Men første vindu var fra klokken 14.33 norsk tid og to timer fremover.

Mandag morgen melder nyhetsbyrået AP at en drivstofflekkasje har forstyrret nedtellingen.

Ifølge AP oppsto lekkasjen på samme sted der det var lekkasje under en nedtellingstest i april og juni. Tankingen av drivstoff var allerede en time forsinket på grunn av tordenstormer utenfor kysten da kontrollørene oppdaget en lekkasje i det flytende hydrogendrivstoffet og stoppet tankingen.

KLAR: SLS-raketten søndag.

Den 98 meter lange raketten skal fylles med nær 3,8 millioner liter drivstoff, både flytende oksygen og hydrogen.

Nasa tvitrer at de i overgangen fra langsom til rask tanking av flytende hydrogen (LH2) oppdaget en økning i lekkasjemengden, som de utreder. «Lekkasjen er på et akseptabelt nivå, og vi er tilbake til rask tanking.» skriver de like før 10.30 norsk tid.

Kommunikasjonsforsinkelse

I tillegg til drivstoffproblemet, oppsto det en kommunikasjonsutfordring for oppskytingssjef Charlie Blackwell-Thompson søndag. Ingeniører fikk løst forsinkelsen på elleve minutter i kommunikasjonen mellom kontrollsenteret og romkapselen Orion innen mandag morgen.

FØLGER: Fotografer plasserer fjernstyrte kameraer i nærheten av oppskytingsstedet fredag.

Kraftigste romrakett noensinne

SLS-raketten er ifølge Nasa den kraftigste raketten noensinne laget. Ifølge CNBC har Artemis I blitt forsinket med flere år, og programmet har kostet milliarder over budsjett.

I 2012 ble det anslått at SNL-raketten ville koste seks milliarder dollar å utvikle frem til den skulle stå ferdig i 2017, og 500 millioner dollar per oppskyting.

Men det er først nå SNL står klar, til en prislapp på 20 milliarder å utvikle og 4,1 milliarder dollar per oppskyting. Artemis-programmet har likevel hatt bred politisk støtte i begge partier.

TANKER: SLS-raketten med Orion-kapselen natt til mandag.

Nasas interne generalinspektør sa tidligere i år at måneprogrammet har brukt veldig mye mer penger enn planlagt er brukt og at det er usannsynlig at teknologien som kreves for å lande på månens overflate vil være klar før tidligst i 2026.

Artemis-programmet lener seg også på SpaceX-teknologien. Elon Musks SpaceX har kontrakt på å levere en versjon av Starship-raketten spesielt beregnet på å få mannskap ned på månen. Så langt har ikke testene av Starship fått romfergen i bane.

En rekke amerikanske selskaper leverer utstyr til romraketten og kapselen, som Boeing og Lockheed Martin.

Forrige romprogram som fikk astronauter til månen var Apollo, fra 1969 til 1972, da 12 astronauter landet på månens overflate.

Ett av målene med Artemis-programmet er å etablere en månebase der astronauter kan oppholde seg i uker av ganger.