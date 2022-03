KHERSON: Yevhen Pohorilyi (30) tok dette bildet fredag og sendte til VG fra den nå okkuperte byen Kherson i sør-Ukraina.

Livet under russisk okkupasjon: − Hatet vokser dag for dag

Yevhen Pohorilyi bor i Kherson, som denne uken falt til russerne. Nå er mobilnett og ukrainske TV-kanaler fjernet, forteller han.

– Jeg holder meg inne fordi det er for farlig å gå ut, sier Yevhen Pohorilyi (30) til VG.

Han ser på oss gjennom en kornete skjerm fra sitt hjem i Kherson, som nå ligger bak Russlands angrepslinje i Ukraina.

– De har vært her siden tirsdag. De har tatt over alle institusjonene i byen. Byadministrasjonen, den regionale administrasjonen, havnene, busstasjonen og jernbanestasjonen, sier Pohorilyi.

– De har satt opp sjekkpunkter i byen. Jeg vet ikke hvor mange, fortsetter han.

RUSSERNE: Bildet viser russiske militære kjøretøy fanget opp på onsdag av et overvåkningskamera.

Kjempet med molotovcocktails

Kherson ligger rett nord for Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014.

− Det eneste jeg ba om, var at de ikke skyter folk, sa ordføreren da byen falt.

Den strategisk viktige byen – på grunn av lokasjonen både ved Svartehavet og elven Dnipro – med rundt 300.000 innbyggere var den første russerne tok.

– Dette er den første av 21 store byer som russerne har klart å ta etter ni døgns krigføring. Sett med russiske øyne ligger de langt bak skjema, sier Tormod Heier, oberstløytnant og professor ved Forsvarets høyskole.

Pohorilyi fikk mandag kveld den skremmende beskjeden om at byen hans var omringet fra alle kanter.

Siden invasjonens start hadde han hørt smell og sammenstøt.

– De gikk inn med infanteri, panserbiler og stridsvogner. Det var sammenstøt i boligområder. Flere dusin ukrainske frivillige ble drept. De hadde bare molotovcocktails og noen rifler, sier Pohorilyi basert på den informasjonen han har fått fra sitt sosiale nettverk.

Mobilnett og TV-kanaler nede

Nå har de russiske okkupantene iverksatt sin propagandaoperasjon.

– De har tatt over vårt TV-tårn og skiftet kanaler fra ukrainske til russiske. Skrur jeg på TV-en nå, er det bare russiske kanaler, unntatt én ukrainsk, men jeg vet ikke hvorfor de ikke har skrudd den av, sier Pohorilyi.

Før krigen var han selv journalist for en lokal TV-stasjon. Dagene i før invasjonen var han på vei til å starte i en ny jobb. Nå er han arbeidsløs, men har «heldigvis» ingen familie å forsørge.

Før russerne tok kontroll, var han frivillig på et sykehus.

Innkapslingen av Kherson går raskt.

– De har allerede jammet mobilnettet her i dag. Det er umulig å ... vår lokale operatør fungerer ikke lenger. De har blokkert det på et vis, sier han.

Pro-russisk markering

Like før Pohorilyi snakker med VG har det kommet meldinger via de russisk-kontrollerte TV-stasjonene at det skal arrangeres en demonstrasjon til støtte for Russland.

– Det blir meldt at det er offisiell informasjon direkte fra presidenten i Ukraina og sikkerhetstjenesten, sier han.

Det skal ha blitt busset inn 60 til 80 personer fra Krim for å skape oppslutning rundt den prorussiske markeringen, ifølge den ukrainske sikkerhetstjenesten.

– De trenger det til sin propaganda, sier Pohorilyi.

– Innbitt motstand

– Det er det praktiske uttrykket for den nye russiske strategien; ikke rask regimeendring, men snarere å dele opp Ukraina i mindre biter, sier oberstløytnant Heier.

– Det skjer ved å omringe byene og stenge ned den kritiske infrastrukturen, fortsetter han.

Målet til russerne, ifølge Heier, er å svekke kommunikasjonskanalene slik at det blir vanskeligere for Kyiv å koordinere forsvarsressurser mot de områdene hvor trusselen er størst.

Heier tror okkupantene vil bli skuffet over responsen på propagandaen.

– Ukraina har vært i krig med Russland i åtte år. Det er allerede en innbitt ukrainsk motstand mot de russiske styrkene, sier han.

AVSKY: Bildet skal vise ukrainere som med flagg viser sin avsky for Russlands «humanitære» hjelp. Bildet er videresendt av Yevhen Pohorily til VG, men VG har også selv sett det på Telegram-kanalen til VTV PLUS News. 1 av 2 Foto: VTV PLUS News / ВТВ ПЛЮС Новини på Telegram

Voksende motstand

Det kan Pohorilyi bekrefte.

– Hatet mot Russland vokser dag for dag når vi får vite om at byene våre bombes, sykehus og barnehager, sier han.

– I mitt miljø, de jeg snakker med, de er alle imot det, de er sterkt proukrainske. De vil ikke være en del av dette russiske imperiet. Mange av vennene mine før krigen var nøytrale, de er nå sterkt anti-Russland, utdyper han.

– Hvordan behandler russerne folk?

– Det har vært flere forsøk på å plyndre kjøpesentre og butikker. De tar alkohol og mat. De var sultne når de kom, svarer Pohorilyi.

Selv bor han og foreldrene hans noen kilometer utenfor bykjernen.

– Det er ingen russiske sjekkpunkt her, sier han.

– Matmangel

– Vår største bekymring nå er å få tak i mat. Det er matmangel inne byen. Det er lange køer, Pohorilyi.

Han forteller at den humanitære hjelpen er blokkert, noe som er bekreftet av regionale myndigheter.

– Russerne vil ha inn sin konvoi. Ikke bare for å hjelpe, men for å lage en forestilling om at russerne hjelper folk, sier Pohorilyi.

Palle Ydstebø, oberstløytnant og seksjonsleder ved krigsskolen, forklarer at russerne gjorde dette da krigen i Øst-Ukraina startet i 2014.

En video delt på en lokal Telegram-kanal, videreformidlet av Pohorilyi, viser hvordan Khersons innbyggere sparker og tramper på okkupantenes «nødhjelp» foran russiske soldater:

SORG: En demonstrant på den andre siden av Atlanterhavet, foran Det hvite hus i Washington D.C., sist helg – i sorg over hjemlandets voksende tragedie.

Frykter internett ryker snart

Pohorilyi og moren og faren vil klare seg i noen uker når det gjelder mat.

– Vi ordnet med reserver før krigen brøt ut. Det er lagret i kjelleren vår, sier han.

Foreløpig er ikke Pohorilyi redd for å snakke fritt.

– Militæret styrer ikke med pressen, sier han, og viser til at russiske sikkerhetsstyrker foreløpig ikke er i Kherson.

– Derfor har vi sosiale medier, vi kan skrive hva vi vil der, til presidenten eller sikkerhetsstyrkene våre. Jeg vet at mange ber om forsterkninger til sør-Ukraina slik at byen kan tas tilbake, sier Pohorilyi.

Om det ikke skjer, ser han mørkt på fremtiden.

– Lidelse, sier han.

Mot slutten av samtalen snakker vi om videre kontakt.

– Okkupantene kommer nok trolig til å sperre internett også. De vil prøve, så ta høyde for det, sier han.

– Hvis jeg ikke er online så er det fordi at internett ikke fungerer lenger.