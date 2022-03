forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Nødhjelpsorganisasjoner: Frykter for kapasiteten på grenseoverganger og mottak

– Vi begynner å ane størrelsen på flyktningstrømmen. Det er en dramatisk og forferdelig situasjon, ifølge Kirkens Nødhjelp, som er inne vest i Ukraina. Nødhjelpsorganisasjonene melder om enormt og økende behov.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

– En historie som går igjen fra de vi har snakket med er at de har våknet midt på natten av bomber som falt. Så har de rasket med seg det lille de kunne, tatt barn under armen og kjørt vestover, uten noe annet mål enn ut av landet så fort som mulig. Mange har bare det de står og går i, kanskje en liten ryggsekk eller trillekoffert.

Det forteller kommunikasjonsrådgiver Arne Grieg Riisnæs, som sammen med fotograf Håvard Bjelland har han besøkt flere av mottakene i lørdag.

Representanter for Kirkens Nødhjelp befinner seg i byen Berehove, helt vest i Ukraina ved grensen mot Ungarn når de snakker med VG lørdag kveld.

Sammen med lokale myndigheter og partnere har organisasjonen etablert flyktningmottak på skoler i området. All skolegang i Ukraina er stanset, forteller Riisnæs.

Av de som ikke har bil forteller mange om en strabasiøs flukt over lange avstander, til fots, forteller Riisnæs.

LANG FLUKT: Far Aleksei, mor Larisa og datteren Kristina (15) er kommet til et mottak i Berehove vest i Ukraina, etter 20 timer i bil. De hører fra venner at huset deres fortsatt står, men at situasjonen er helt forferdelig, med store ødeleggelser. – Jeg fatter ikke at vi nå sitter her i en slik situasjon, det er helt uvirkelig, sier Aleksei.

Mange nærmest i sjokk

Rundt 70.000 mennesker har kommet til området de siste dagene, sier han.

– De som ikke har noen å dra til, forsøker å finne ut hvor de kan ta veien, et eller annet sted i Europa. De har bare flyktet ut av landet uten noe annet mål for øye enn sikkerhet. De reiser fra, men også til en stor usikkerhet.

Kirkens Nødhjelp har ikke selv mottaksapparat i Ungarn, men forsøker å bistå i å finne et sted å reise til.

– Det gjør sterkt inntrykk å møte så mange som nærmest er i sjokk over hva de opplever. For ti dager siden var det vanlig hverdagsliv, med skole, jobb og kjøring til barnehagen. Mange av flyktningene har problemer med å finne ord. Det er en dramatisk og forferdelig situasjon.

– Selv om de selv er i sikkerhet er de livredde for familie og venner som er igjen i Ukraina. Mange har ikke mulighet til å reise, ikke alle har bil, det er portforbud eller kan ha syke familiemedlemmer.

– Svært bekymret

Riisnæs sier det virker som om ungarske myndigheter har god kontroll når flyktningene kommer over grensen etter noen dager på de provisoriske mottakene.

Han frykter imidlertid det blir langt vanskeligere i tiden fremover.

– Hvordan ser du for deg de nærmeste dagene?

– Vi frykter for kapasiteten ved grenseoverganger og i mottaksapparatet når stadig flere vil benytte seg av evakueringskorridorene til å flykte og er svært bekymret. Vi er ved en liten grenseovergang, og tilstrømmingen selv her de siste dagene tyder på at presset vil øke. Vi begynner å ane størrelsen på denne flyktningstrømmen. Så mange som fire-fem millioner kan være på vei over den vestlige grensen, anslår han.

– Hva er det mest behov for?

– I første omgang helt basale ting. Mange har reist tynnkledde. Det trengs varme klær, medisiner, hygieniske artikler, mat og en seng, der og da.

Organisasjonen vil nå utvide arbeidsområdet til Polen og Romania og øker kapasiteten.

Kommunikasjonsrådgiver Arne Grieg Riisnæs (t.h.) og fotograf Håvard Bjelland er i Berehove, helt vest i Ukraina.

På ti dager er flere enn 1,5 millioner mennesker drevet på flukt fra Ukraina etter Russlands invasjon, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Filippo Grandi.

Dette er den raskets voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, skriver Grandi på Twitter.

FN frykter at opptil 4 millioner mennesker vil flykte fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen og krigføringen, mens andre eksperter tror at opptil 10 millioner ukrainere kan bli drevet på flukt, ifølge NTB.

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Becky Bakr Abudlla / Flyktninghjelpen

Kommer nye hvert minutt

Spesialrådgiver i Flyktninghjelpen, Becky Bakr Abdulla, befinner seg i Lublin øst i Polen, et av stedene organisasjonen nå kartlegger behov og etablerer samarbeid med lokale aktører i landet.

De vil først og fremst bidra med pengehjelp, men også for eksempel spesialister på tilpasset opplæring av barn, rettshjelp og annen nødvendig nødhjelp på kort og lang sikt.

– Mange er traumatisert og trenger psykososial bistand. Det viser seg også at flere har blitt frastjålet passene sine og mange har reist fra id-papirer og fødselsattester, sier Becky Bakr Abdulla til VG.

Hun beskriver situasjonen på den største grenseovergangen, Medyka, mellom Ukraina og Polen som ekstremt kaotisk.

– Det ankommer flyktninger hvert eneste minutt. Dette er trolig den raskeste masseflukten vi har sett dette århundret. Folk har løpt fra bomberegn og forteller samtidig om mange som er igjen i Ukraina som har flyttet møbler ned i kjellere og lever der. Det er ekstreme inntrykk å se mange barn med bamser under armen og små kofferter og mødre som knekker sammen i gråt, sier hun.

Trenger «alt»

Når flyktningene kommer over Medyka-overgangen, fraktes de til et mottakssenter cirka 20 minutter fra grensen, før mange drar videre til slektninger i andre land og byer.

– Ikke alle har et sted eller noen å reise til. Disse blir innkvartert i offentlige bygg, som idrettshaller og skoler. Jeg møtte blant andre en ung kvinne og hennes mor, som var syk og operert i timene før de la på flukt. Datteren var den eneste som sørget for inntekt i familien. Hun sa at de ikke hadde noen annen plan enn å finne jobb. Men hvor eller hvordan visste hun ikke.

– Hva trenger flyktningene?

– De trenger nødhjelp til vann, mat, varme og husly. I tillegg kommer de til å trenge penger. Polen er et velfungerende samfunn, så de må kunne kjøpe det de trenger for å overleve i sin nye livssituasjon. De har mer enn nok av varme klær.

STORT OMFANG: – Hjelpeorganisasjoner og frivillige har gjort en stor innsats. Men det trengs en bedre koordinering og flere internasjonale aktører på bakken. Omfanget av flyktninger er så stort og dette klarer de ikke alene, sier spesialrådgiver i Flyktninghjelpen, Becky Bakr Abdulla

Nødhjelpskolonne fremme

En konvoi med fire lastebiler med medisiner, mat, ulltepper og førstehjelpsutstyr fra Røde Kors-bevegelsen kom frem til Ukraina torsdag, opplyser Røde Kors i en pressemelding.

– Etter flere dager i tilfluktsrom, tærer det på forsyningene. Derfor er lastebilkollonen som kom inn i dag svært viktig. Hjelpen begynner nå å komme frem til en hardt rammet befolkning, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Behovene er enorme. Stadig flere mangler vann og elektrisitet, de fleste butikker er stengt og for mange er det umulig å få forsyninger. Det er behov for en enorm innsats, heter det i meldingen.

