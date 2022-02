Reuters: Ukrainske myndigheter hevder å ha full kontroll over Kharkiv

Etter timevis med intense gatekamper sier lokale myndigheter at de har full kontroll over Ukrainas nest største by, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Russiske styrker tok seg inn i den viktige grensebyen Kharkiv tidlig søndag morgen.

Videoer på sosiale medier har vist militære kjøretøy og gatekamper i byen, som er hjem til omtrent 1,4 millioner innbyggere.

Den regionale guvernøren, Oleg Sinegubov, ba folk om å søke dekning.

– Kharkivs innbyggere, ikke forlat bomberom, ikke bruk transportmidler, skrev han i et Facebook-innlegg.

Senere samme dag hevder samme mann at Ukraina har «full kontroll» over byen, som er i ferd med å «renses» for russere, ifølge Reuters.

Situasjonen er imidlertid uoversiktlig. Telegraph-reporter Roland Oliphant, som er på stedet, skriver på Twitter at byens gater er forlatt.

Sprengte gassledning

Sterke bilder de siste dagene har vist skadede og drepte personer og store materielle skader etter russiske luftangrep på Kharkiv.

Byen har også vært preget av såkalt hybrid krigføring. Nettovervåkningstjenesten Netblocks meldte torsdag morgen om store internettforstyrrelser i Kharkiv.

Natt til søndag sprengte russiske styrker en gassrørledning i Kharkiv, i en eksplosjon som førte til en soppsky på nattehimmelen.

Ukrainas regjering sier eksplosjonen kan forårsake en miljøkatastrofe, ifølge NTB. Beboere i området bes om å lukke vinduene og drikke mye væske.

– Et absolutt mareritt

Tre ukrainske forskere i byen forteller Politico at situasjonen på bakken er svært krevende søndag formiddag.

– Vi har mange tap i den sivile befolkningen, skriver Dr. Taisiia Yurchuk, Maryana Petrushko og Dr Vladimir Pinyaev i en e-post sitert av nyhetsnettstedet.

– De bomber barnehager, i går var det en bombe i barne-intensivavdelingen på sykehuset, de bombet blodoverføringssentre og hus, hevder de videre.

Informasjonen er ikke verifisert av VG. Situasjonen er svært uoversiktlig og det er tidkrevende å undersøke de mange videoene og bildene som sirkulerer på sosiale medier og internett.

Ifølge forskerne har «sabotører» tatt seg opp på hustak og leilighetskomplekser i byen.

– Dette er et absolutt mareritt og en virkelighet som er vanskelig å tro på selv i dag, skriver de.

Kyiv fortsatt under ukrainsk kontroll

I tillegg til Kharkiv har det pågått kamper i hovedstaden Kyiv og byene Mariupol, Kherson, Mykolaiv og Odessa sør i landet.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 198 sivile ukrainere, blant dem tre barn, så langt mistet livet som følge av Russlands invasjon.

Til tross for at Russland har intensivert invasjonen av naboen, har Ukraina fortsatt kontroll over Kyiv.

Så langt er 20 personer drept og 71 skadet etter kampene i den ukrainske hovedstaden.

Mange ukrainere forsøker nå å komme seg ut av landet og køene ved grensestasjonene til nabolandene er lange.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlem, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Russland «klar for samtaler»

Søndag morgen meldte en talsperson for Kreml at Russland er klar for å ha samtaler med Ukraina i Hviterussland, men ifølge Reuters avfeide president Volodymyr Zelenskyj dette raskt som umulig fordi Russland invaderte Ukraina fra hviterussisk side.

Presidenten hevder at den russiske okkupasjonsstyrken angriper «alt», inkludert ambulanser, melder Reuters.

Presidenten, som holder mulighetene åpne for samtaler andre steder, sa også søndag at han vil opprette en fremmedlegion for frivillige fra utlandet som vil bli med i landets militære.

Flere land har de siste dagene stengt luftrommet for russiske flyselskaper og noen har erklært at de vil bidra med militært utstyr for å støtte ukrainernes kamp.

UNDER ANGREP: En boligblokk nord i Kharkiv har fått påført store materielle skader etter russiske luftangrep. Bildet er tatt lørdag ettermiddag.

