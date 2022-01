BEKYMRET: VG møtte Julia Solovey (23) og Anatoly Solovey (23) i Kiev.

Ukrainere om frykten for invasjon: − Føler vi lever i krig allerede

Igjen er Ukraina i verdens søkelys, men ukrainere har levd lenge med en konstant trussel om krig.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg er veldig lei meg for det som skjer. Jeg føler at vi lever i en krig allerede. Hva som skjer videre nå, er jeg veldig bekymret for, sier Julia Solovey (23).

VG møter den unge kvinnen på et gatehjørne i Kiev, der hun står og venter på mannen sin. Anatoly Solovey (23) kommer gående og vil også gjerne dele sine tanker om det som pågår nå.

– Jeg har mange venner som bor i øst, som har levd med skyting og uro lenge allerede. Det siste året har de ikke turt å gjøre noe som helst av langsiktige investeringer, fordi de ikke vet hva som skjer i fremtiden. Samtidig elsker de hjemstedet og vil nødig måtte flykte. Alle ukrainere påvirkes av det som pågår nå, men særlig de i øst, sier han til VG.

De siste ukene har situasjonen på grensen mot Russland igjen blitt anspent. Store russiske styrker er plassert nært grensen mot Ukraina. Eksperter sier Ukraina blir brukt som en brikke i et stormaktsspill og som forhandlingskort mellom Russland, USA og Nato. Men verdensledere advarer mot å tolke Russlands framferd som tomme ord: Trusselen er reell.

Bli oppdatert – derfor vil Russland ha Ukraina:

De siste ukene har det vært en rekke møter mellom Nato, USA, Ukraina og Russland for å få til en deeskalering av situasjonen. Så langt har ikke møtene og samtalene ført fram.

Russland vil blant annet at Ukraina skal nektes medlemskap i Nato og at forsvarsalliansen skal rulle tilbake flere tiår med utvidelse i Europa, noe USA blankt har avvist.

Men Julia og Anatoly har ikke så store forventninger til hjelp fra andre land eller allianser.

– Det er så mange løfter og avtaler som inngås, men så få som faktisk overholdes. Kanskje hvis konflikten eskalerer og aggresjonen fra russisk side blir enda verre, vil noen gripe inn, for verden er neppe tjent med at russisk aggresjon skal fortsette, mener Anatoly.

Julia Solovey (23) og Anatoly Solovey (23).

Russisk-støttede separatister og ukrainske regjeringsstyrker har lenge vært i en fastlåst konflikt. I 2014 førte spenningen til full konflikt etter at voldelige demonstrasjoner i Kiev førte til den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsjs avgang.

Det endte med at Russland annekterte Krim-halvøya sørøst i Ukraina i strid med folkeretten. Siden har halvøya der flertallet av befolkningen er russisktalende, vært administrert som to russiske føderale subjekter.

Fredag var en rekke ukrainske myndighetsnettsider midlertidig nede som følge av et cyberangrep. Selv om det er altfor tidlig å konkludere, pekte Ukraina umiddelbart på Russland.

USA har også anklaget Russland for å planlegge aksjoner i Ukraina som skal kunne gi grunnlag for invasjon, noe de har avvist.

Evgeniy Barbarev er ute og lufter den lille hunden sin i Kievs gater

– Dette er ikke normalt, det som skjer nå. Ukraina er et land der svært mange har lite penger og har det vanskelig fra før av. Det er mange mennesker som lever dårlig. Mange ønsker å forlate landet.

Evgeniy Barbarev.

– Problemet er at vi lytter til Europa, vi lytter til Russland, men vi lytter ikke til Ukraina og ukrainere selv. Vi elsker vårt land.

– Jeg er ikke redd for Russland, og ikke redd for Europa, jeg er mer redd for oligarkene, sier han.

Ikke alle VG treffer mener Russland er en aggressor i dette tilfellet.

Mor og datter Alla Sulschenko (53) og Irina Sulschenko (35) er mer bekymret for det de synes er en unødig innblanding fra et utenforstående land.

Mor og datter Alla Sulschenko (53) og Irina Sulschenko (35).

– Ja, jeg er bekymret, bekymret for at vi alltid lar USA blande seg i andre lands anliggende. Det er alltid flere sider av en sak, mener Irina, som bor i Tyskland, men er på ferie i hjemlandet.

– Nato-medlemskap er ikke en god idé. Se på andre tidligere sovjetland som har blitt medlem, det har bare blitt kaos og misnøye der etter at de ble med i Nato, mener Alla.

– Mener dere at Ukraina hadde hatt det bedre under Russland?

– Store land er alltid bedre uansett. Vi er sterkere sammen.

Tilbake hos det unge ekteparet Solovey ler Julia litt nervøst på spørsmål om hva hun synes om Russland.

– For å si det sånn: Det er viktig å skille mellom russere og russiske myndigheter. Vi har vært der noen ganger. Landet er vakkert, og vi har møtt mange hyggelige mennesker der, men vi må for all del unngå å snakke om politikk.

– Kommer dere til å bli boende i Ukraina?

– Jeg veldig glad i hjemlandet mitt, og jeg vil selvfølgelig helst bli boende her. Men da må det være et trygt sted for våre fremtidige barn å vokse opp.