BLIR IKKE LØSLATT LIKEVEL: Attentatmannen og morderen Sirhan Sirhan (77)

Guvernør stopper løslatelse av Kennedy-drapsmann

LOS ANGELES (VG) Californias guvernør Gavin Newsom (D) stopper løslatelsen av mannen som er dømt for å ha drept politikeren Robert F. Kennedy i 1968.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver LA Times.

En komité i Los Angeles bestemte at den palestinske aktivisten skulle slippes fri fra fengsel i august i fjor, men Californias guvernør hadde mulighet til å blokkere beslutningen, noe han nå har gjort.

En av grunnene til at komiteen valgte å gå for løslatelse var at to av Kennedys barn har vært for å slippe Sirhan fri. Det holder altså ikke for Demokrat-guvernøren Newsom.

– Sirhans attentat på senator Kennedy er en av den beryktede forbrytelsene i amerikansk historie, sier guvernøren i en uttalelse.

– Etter tiår i fengsel har han fortsatt ikke snakket om svikten som førte til at han drepte senator Kennedy. Sirhan mangler innsikten som kan forhindre ham fra å ta lignende farlige beslutninger som han har gjort tidligere.

Newsom har hatt Kennedy som en av sine store helter hele livet, skriver LA Times. På pulten har han bilde av Robert F. Kennedy sammen med sin egen far, den tidligere dommeren William Newsom.

Kennedy ble også nevnt i seierstalen da Newsom vant tilbakekallelsesvalget i California i september i fjor.

Robert F. Kennedy, bror til tidligere president John F. Kennedy, deltok som presidentkandidat for Demokratene i 1968. Han vant primærvalget i fem stater før han ble drept. Den palestinske aktivisten Sirhan Sirhan har uttalt at han drepte Kennedy på grunn av politikerens uttalte støtte til staten Israel.