DØMT: Wayne Couzens jobbet i politiet da han drepte Sarah Everard.

Politimann dømt til livstid i fengsel for drapet på Sarah Everard

Politimannen Wayne Couzens iscenesatte en falsk pågripelse for brudd på coronareglene før han kidnappet, voldtok og drepte Sarah Everard (33).

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

Torsdag ble han dømt til livstid i fengsel, melder Sky News.

Retten mener han misbrukte sin stilling som politimann for å villede Everard og la særlig vekt på at han hadde brukt lang tid på å forberede ugjerningene.

Ifølge dommeren skal han ha reist til London i minst en måned for å undersøke hvordan han skulle gå frem. Da han dro ut om kvelden 3. mars var det etter rettens syns for å «jakte på en enslig kvinne å kidnappe og drepe».

Av retten blir Sarah Everard beskrevet som en «intelligent, ressurssterk, talentfull og høyt elsket ung kvinne» som ble «et totalt uskyldig offer for en grotesk rekke av omstendigheter som kulminerte i hennes død».

DREPT: 33 år gamle Sarah Everard.

33-åringen var på vei hjem fra en venninne i Sør-London rundt klokken 21 da hun ble kidnappet av Couzens.

Om lag 1,5 kilometer hjemmefra møtte hun på politimannen i en leiebil han hadde anskaffet tre dager tidligere.

Couzens var på tidspunktet ansatt ved Metropolitan Police Service og jobbet i hovedsak med sikkerhet rundt regjeringsmedlemmer og ambassadene, men drev også med kontroller i forbindelse med corona-pandemien.

Da han møtte Everard skal han ha hevdet at hun hadde brutt coronareglene og brukt sine tjenestehåndjern til å pågripe henne og lure henne inn i bilen.

Et vitne til hendelsen har i retten forklarte at hun trodde hun var vitne til en skjult politioperasjon.

10. mars ble Couzens pågrepet og siktet for kidnapping og drap på Everard, som ble funnet drept dagen etter, over 30 kilometer fra sitt hjem nordvest for Dover. I politimannens bil ble det gjort flere kriminaltekniske funn som knyttet ham til saken.

Couzens har tilstått både drap, voldtekt og kidnapping.