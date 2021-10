ETTERLYST: Mark Lorentzon (55) er internasjonalt etterlyst. Et nytt overvåkingsbilde av Lorentzon viser at han bærer noe som kan være en brun pose.

Svensk politi om etterlyst bombemistenkt: − Vi har fått tips fra Norge

GÖTEBORG (VG) Det pågår en klappjakt på Mark Lorentzon (55), som er internasjonalt etterlyst etter eksplosjonen i Göteborg. Politiet bekrefter at de har fått tips fra Norge.

– Vi har fått inn tips, blant annet fra Norge, som vi undersøker, sier politiets pressetalsperson Thomas Fuxborg utenfor politihuset i Göteborg.

I blokken bak ham pågår et intenst arbeid i jakten på svenske Mark Lorentzon (55).







Han er besluttet varetektsfengslet etter eksplosjon i Göteborg, men er fortsatt på frifot. Nå har påtalemyndigheten i Sverige etterlyst han internasjonalt, skriver de i en pressemelding tirsdag.

Fuxborg sier det er viktig at folk melder fra til norsk politi om de gjør noen observasjoner.

– Jeg kan ikke si noe om hva tipset innebærer eller hvor mange det er, det vet jeg heller ikke. Vi får jo inn tips, og er takknemlige om vi kan få inn enda flere. Det er viktig for oss å få inn. Med tanke på den kraftige eksplosjonen, så kan han anses som farlig, sier Fuxborg.

Undersøkte norsk luksusvilla

Det var klokken fem om morgenen tirsdag forrige uke, at beboere våknet av en kraftig eksplosjon i en boligblokk i Annedal sentralt i Göteborg.

Brannen utløste et massivt redningsarbeid, med 20–30 ambulanser og brannbiler. Tre oppganger med leiligheter var fylt av røyk, og 100–200 personer ble evakuert. Flere ble fraktet til sykehus.

Politiets teori var tidlig at eksplosjonen ikke hadde skjedd av naturlige årsaker. Torsdag ble Lorentzon siktet for eksplosjonen.

55-åringen bodde i Norge rundt årtusenskiftet, ifølge VGs opplysninger.

Den svenske avisen Aftonbladet har snakket med ei venninne av den siktede. Hun forteller at han utdannet seg til skipsmegler i Norge. Siden da skal han ha bodd i Norge og andre steder i Europa.

Expressen skriver at siktede, ifølge ham selv og personer i hans omgangskrets, jobbet med oljetransport i Norge. Avisen skriver at mannen i et brev hevder han jobbet for «noen av verdens største skipsredere».

I løpet av helgen undersøkte norsk politi en luksusvilla i Oslo i jakten på Lorentzon, melder Expressen.

En gruppe norske politifolk etterforsket deretter en bolig i et av Oslos mest eksklusive områder lørdag på vegne av det svenske politiet. To sivile politibiler, inkludert en minibuss, var med i operasjonen.

Etter en periode med søking på adressen, kunne de opplyse at han ikke var der, og operasjonen ble avbrutt.

– Jeg vet bare at han var tilknyttet adressen. Da er det viktig at man undersøker om han kan befinne seg der. Og vi kan jo ikke agere i Norge, så da blir det norsk politi, sier Fuxborg til VG.

Vet ikke om han er i live

Et nytt overvåkningsbilde av Mark Lorentzon viser at han bærer noe som kan være en brun pose.

På de siste kjente bildene ser man 55-åringen i en blå jakke og bukser. Han kan også bære en brun pose, ifølge Aftonbladets opplysninger.

Fuxborg sier han antar at bildene er tatt dagene før eksplosjonen. Det er de siste de har av Lorentzon, opplyser han.

JAKT: Svensk politi jobber nå intenst med å finne den siktede mannen. Torsdag forrige uke aksjonerte politiet på flere adresser i Sverige.

– Har dere en sterk mistanke om at han er utenfor Sverige?

– Vi vet ikke hvor han er. Vi har ikke sett noe livstegn etter han etter den dagen sprengingen var. Så vi vet ikke engang om han er i live, sier Fuxborg.

Observert rett før eksplosjonen

Politiet sier de ikke kan gå i detaljer om mistankegrunnlaget.

– Men det finnes vitneobservasjoner som ble gjort i sammenheng med sprengningen. Han har vært synlig på plassen rett før eksplosjonen, sier Fuxberg.

Tirsdag ble Lorentzon etterlyst internasjonalt.

– Det er fordi det finnes en tanke om at han kan befinne seg utenlands, og at han pleier å pendle frem og tilbake.

REDNINGSARBEID: Det pågikk et massivt redningsarbeid etter eksplosjonen tirsdag morgen forrige uke.

Politiet har oppsøkt steder i Sverige, og spesielt Göteborg, der han har pleid å være.

– Men der har han ikke vært. Derfor syntes vi det er interessant å gå ut med en etterlysning internasjonalt så man kan få hjelp fra politi i andre land.

Det er en internasjonal etterlysning som går på at svensk politi ønsker å avhøre han og at han er varetektsfengslet, og at det er viktig at svensk politi får tak i han.

For å bli etterlyst internasjonalt må man være mistenkt for et grovt lovbrudd, noe som er tilfellet her, sier Fuxberg.