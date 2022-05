Natos «russiske» by

På den andre

siden av elven

ligger Russland. Rett ved grensen

trosser innbyggerne

myndighetenes vilje.

Natos «russiske» by

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hele livet har jeg bare hatt russisk og russere rundt meg, sier Galina (65).

Hun følger russiske nyheter om krigen gjennom en antenne på naboens tak.

Myndighetene i Estland har vært krystallklar i å sette sin lit til Nato. Som et ledd i å stoppe Kremls innflytelse på befolkningen har de blokkert russisk fjernsyn.

Men i grensebyen Narva, Estlands tredje største, troner rustne metallantenner på toppen av samtlige hytter i kolonihagen Energetika.

Signalet plukkes opp fra sendere på «den andre siden» – i Russland – som bare ligger et par hundre meter unna.

Russiskfødte Nadezhda (75) er glad i å følge med på russiske nyheter. Hun sier hun våkner hver morgen klokken 04, skrur på TV-en og ser sendinger før hun sovner litt igjen.

– Med antennen kan jeg i ro og mak se nyheter fra den siden, og så fra den andre siden, og så bestemme meg selv for hva jeg tror.

Nadezhda smiler tilfreds.

– Sånn er det best.

Putins neste mål?

«Dobrij djen!» hilser ordfører Katri Raik til sine kolleger. I Narva er russisk til og med omgangsspråket på rådhuset.

Raik er tidligere innenriksminister i Estland og sitter nå med jobben som må være blant de mer krevende for en folkevalgt:

Hun, som en del av en bitte liten estlandsk minoritet, styrer en by med 96 prosent russiskspråklige. Fra sitt kontor har hun grenseovergangen til Russland som nærmeste nabo.

Russlands invasjon i Ukraina fikk mange til å spørre seg om nabolandet Estland – tidligere en del av Sovjetunionen, og hvor én av fire innbyggere er russisk – kunne være Putins neste mål.

De rundt 60.000 innbyggerne i Narva er stort sett enten russiske statsborgere eller har vokst opp og holdt seg her, hvor språket folk snakker har vært russisk så lenge de kan huske.

– Narva er den mest russiskspråklige byen i hele EU. Den største russisktalende byen utenfor Russland var Kharkiv. Nå er den ødelagt, sier ordføreren ettertenksomt og legger en hånd med knallrøde, blanke negler ned på kontorpulten.

Russiske Ivangorod ligger

så nær at vi på fem minutter

kan spasere fra sentrum

og over broen til nabobyen. Landegrensen går midt

i elven. Narva-innbygger

Sergej flirer godt når VG

spør om fisken er russisk.

Ettersom mange av innbyggerne har funnet sine egne måter å følge nyhetene i russiske medier på, sitter en del av dem med et ganske ulikt syn fra estlandske myndigheter på det som pågår i Ukraina.

Dette er en utfordring for ordfører Raik og hennes kolleger. Hun beskriver det som «en smertefull stillhet».

– Folk her vet om krigen, men de liker ikke og vil ikke diskutere den. Tviler de? Det er jeg sikker på. Jeg er sikker på at det er svært vanskelig for dem å akseptere det Russland gjør i Ukraina. Jeg forstår at for mange av våre russere har denne krigen vekket en slags identitetskrise.

– Alt vi trenger

Tatiana (75), Galina (65) og Nadezhda (75) er russiskspråklige innbyggere i Narva. De to eldste kom til Estland da de var i begynnelsen av tyveårene, mens Galina er født her – uten at det innebærer at hun snakker estisk.

– Jeg har hele livet bare hatt russisk og russere rundt meg, så det har ikke vært noe behov for det heller, sier 65-åringen og trekker på skuldrene.

For rundt 60 år siden fikk arbeidere ved fabrikken her utdelt hver sitt lille landområde til å dyrke på. Senere har de rundt 80 eierne bygget små hytter på jorden sin, og nå er det barna av de opprinnelige fabrikkarbeiderne som har arvet dem.

I kolonihagen har

tiden stått stille.

Alle VG treffer her,

har russisk som morsmål. Galina kommer ofte over

til nabo Tatiana for å

drikke av porselenskrus

og se på russiske nyheter.

De spiser konfekt innpakket i turkis papir, kjeks og drikker te mens lyden fra Russland surrer i bakgrunnen.

På andre siden av elven som flyter bak damene på sine skjeve hagestoler, ligger russiske Ivangorod. Drømmer de noen gang om å flytte dit, til den andre siden?

– Hvorfor skal vi det? Dette er jo hjemstedet vårt, svarer Tatiana ytterst ved hagebordet, med venninnen Galina ved sin side.

– Her har vi alt vi trenger. Slekt og venner og hus.

Flere advarsler

Den russiskspråklige dominansen er en utfordring for sikkerheten til Estland som landet nå er nødt til å ta opp, mener Dmitri Teperik, administrerende direktør ved det internasjonale senteret for forsvar og sikkerhet i Tallinn.

– Vi har hatt mange varsku tidligere om at integreringen ikke har vært like vellykket som vi trodde, sier han til VG.

Ifølge sikkerhetseksperten kom den første advarselen med opptøyene blant den russiske befolkningen etter flyttingen av et sovjetisk minnesmerke i 2007.

Deretter ble Krim-halvøya annektert av Russland i 2014. Myndighetene i Estland opplevde det som vanskelig å nå ut til en del av de russisktalende innbyggerne om behovet for sanksjoner, fordi mange av dem støttet Kreml.

– Så kom invasjonen i Ukraina i februar – et svært betent tema. Vi ser at det er en del folk her som støtter Russland i dette, sier Teperik.

– De er helt klart en minoritet, men ikke desto mindre en synlig minoritet. Særlig i sosiale medier er de tydelige, og de bidrar til å polarisere samfunnet.

Når , følger

I Narva markeres

Seiersdagen med

blomsternedleggelse på

de russiske monumentene. Politiet følger nøye med.

En bedugget mann blir

fratatt det russiske skjerfet

han har knyttet rundt halsen.

Balansegang

Der bybildet i hovedstaden Tallinn preges av støtteerklæringer i form av ukrainske flagg, ser vi ingen slike tegn i Narva. For samfunnet her handler det hele tiden om å finne balansen. I samme ånd er det heller nesten ikke registrert tilfeller av brudd på forbudet mot støtteerklæringer til den russiske hæren.

«Ingen provokasjoner» er et uttrykk VG til stadighet hører i samtale med byens innbyggere.

Ifølge ordfører Raik var temperaturen i byen høyere for to måneder siden. Folk hadde mange spørsmål om blant annet feiringen av den russiske Seiersdagen 9. mai.

Myndighetene startet med ukentlige åpne møter for innbyggerne. Først var folk stille, men etter hvert begynte de å stille spørsmål.

– Det var viktig. Det kom spørsmål om hvorfor Estland hjelper Ukraina, hvorfor vi sender våpen til dem. Hvorfor vi bidrar til at Nato kan vinne denne krigen, forteller Raik.

– Jeg kan forstå det. Men dette er vårt hjem. Å snakke er den eneste måten vi kan lege smerten og finne en måte å leve sammen på i fred.

Verst for eldre

Samtlige av de russisktalende VG snakker med i Narva, synes det er en uting at de russisk fjernsynssignalene nå er blokkert.

Sikkerhetsekspert Teperik skjønner at mange som ikke har smarte antenner som tar opp signaler fra russisk side, er irriterte over at skjermen er svart når de skrur på favorittkanalen.

– Siden de er vant til å konsumere nyheter fra Russland, er det vanskelig å snu denne vanen. Det er en utfordring å nå frem og formidle at ikke alle informasjonskilder er like gode. Studier tyder på at det er ganske generasjonsbetinget, påpeker Teperik.

– Det er ikke store problemer med de yngre, men de over 40 opplever det som problematisk at de nå ikke får se russisk fjernsyn.

Ikke minst med tanke på de demografiske endringene krigen fører med seg, ser sikkerhetseksperten utfordringer komme.

Siden krigsutbruddet har Estland tatt imot rundt 40.000 ukrainske flyktninger.

– Jeg regner med de blir her en stund, og da skal de også inn i helse- og sosialsystemet vårt. Vi ser at det kan bli konflikter, som igjen kan lede til konfrontasjoner mellom dem og de russisktalende i Estland, sier Teperik.

Også han mener det er viktig å finne en felles plattform der partene kan komme sammen for meningsutveksling. Til neste år er det valg. Sikkerhetseksperten er spent på om denne saken politiseres.

– Jeg vil si det er en skjør situasjon. Den krever at vi legger til rette for kommunikasjon mellom de ulike gruppene i samfunnet. Akkurat nå er situasjonen så spent at det ikke er mulig, for alle vil bare trekke seg tilbake til sitt hjørne, sier Teperik.

– Men jeg håper at de unge i samfunnet kan gå foran og bli pionerer i dette arbeidet.

En fluktrute

I kolonihagen snakker Galina russisk over hagegjerdet med en nabo. Hun mener estere tilsynelatende har lettere for å lære seg russisk, enn motsatt.

– De sier at hvis du setter et russisk barn inn i en estisk barnehage, så går det en måned, og så snakker alle barna russisk, smiler hun opp mellom tomatrankene.

Så langt har rundt 500 ukrainske flyktninger kommet til Narva. Disse er i stor grad slektninger av de 3000 ukrainerne som allerede er fastboende.

I tillegg kommer rundt 200–250 transittflyktninger innom byen hver dag. Tollstasjonen har fått åtte soveplasser til dem som måtte trenge det, og togstasjonen holder nå åpnet døgnet rundt.

En del av dem som kommer hit, er ukrainere som først ble deportert til Russland fordi russiske myndigheter mente de skulle bo der, men som flyktet bort og vil til andre land. For dem er grensepasseringen til Narva porten ut av Russland.

Sammen med sin mann og parets sønn har Larissa (54) flyktet fra sønderknuste Mariupol helt sør-øst i Ukraina. Mens de hviler på torget i Narva, legger russiske patrioter ned blomster bak dem for å markere Seiersdagen.

Trygg på Nato

Ordfører Raik mener verden har mye å lære av Narva.

– Nato starter her i Narva. Vi er virkelig på grensen mellom to verdener. Jeg blir stadig vekk spurt om vi er neste mål for en invasjon.

Men Narva er ikke neste mål, er hun sikker på.

– Jeg er fullstendig beroliget av at vi er medlem av Nato. Selvfølgelig kan det komme provokasjoner, men jeg er sikker på at det gir resultater at vi hver dag jobber for at folk i Narva skal forstå Estland bedre. Jeg tror det vanskeligste ligger bak oss.

– Vil du si majoriteten her støtter Russlands krig – eller ikke?

– Jeg vil si at majoriteten ikke støtter krigen. Vi har smarte og snille folk her. Dessverre får ikke de russerne som hjelper ukrainere, som gir sine eiendeler til flyktninger, så mye oppmerksomhet, svarer Raik.

Hun trekker frem et senter som nylig ble åpnet for å samle humanitær hjelp til ukrainske flyktninger.

– Jeg husker hvordan en gammel dame, en babusjka, dro en hodepute ut av håndvesken. «Dette er alt jeg har,» sa hun – og la til: « Jeg skulle ønske jeg kunne gi mer». Tro du meg, vi har mange slike babusjkaer, forteller ordføreren.

Lojalitet på tvers

Sikkerhetsekspert Dmitri Teperik mener det er viktig å huske at om du er russisktalende eller russisk, i seg selv ikke sier noe om hvem du sympatiserer med.

– Språket kan være en indikasjon på din lojalitet og holdninger, men trenger ikke være det. Med andre ord finnes det russisktalende som er veldig lojale mot Estland som sitt hjemland. Og så har vi også dem som snakker estisk, men med et syn som er pro-Kreml.

I hagebyen vokser purreløk og dill i et jevnt surr fra en russisk nyhetsoppleserstemme. 75-åringen Tatiana sier hun liker å være oppdatert, slik hun blir med radio og TV. Men hun skjønner ikke hvorfor nyhetskanalene trenger å være så skarpe i tonen sin.

– Det er grusomt nok at det er krig i Ukraina, om ikke vi også skal hisse opp til konflikter her, sukker Tatiana.

– I Narva har russere og estere, finner og ukrainere alltid levd fredelig sammen. La oss fortsette sånn.