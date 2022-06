INGEN UNGSAU: Sjøgresset posidonia australis har holdt koken i Shark Bay i 4500 år.

Verdens største plante er oppdaget utenfor Australia

Genetisk testing viser ifølge forskere at de har oppdaget verdens største plante – en gigantisk eng av sjøgress som strekker seg over 200 kvadratkilometer utenfor vestkysten av Australia.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Og det er ikke snakk om masse forskjellige sjøgress. Nei, det er en og samme plante som har vokst seg stor. Veldig stor.

Det er den britiske avisen The Guardian som omtaler det overraskende funnet som forskere ved blant annet Universitetet i Vest Australia står bak og som er publisert i Proceedings of the Royal Society B.

Men det er ikke gjort over natten å dekke et område som er tre ganger så stort som Manhattan eller 20.000 fotballbaner. Det tar sånn ca. 4500 år.

Undervannsengen, som heter posidonia australis, kan tas i øyesyn i Shark Bay utenfor Vest Australia. Her har planten, som opprinnelig kommer fra to forskjellige sjøgress, funnet optimale groforhold.

Kjært barn har mange navn, planten kalles da også bånd ugress og fiberball ugress, og lever dermed opp til uttrykket «vokser som ugress».

STORT: Område hvor sjøgresset vokser dekker rundt 20 000 fotballbaner.

Da forskerne begynte å lete etter genestisk forskjeller på prøver de hadde tatt forskjellige steder i bukten, fikk de seg en skikkelig overraskelse. Selv om de var tatt så langt fra hverandre som 180 km tydet nemlig alt på at det ikke var snakk om mange forskjellige planter, men en og samme.

– Vi tenkte «hva i h.. er det som foregår her? Vi ble helt lamslått, sier Dr. Martin Breed, økolog ved Flinders universitetet, ifølge The Guardian.

Jane Edgeloe, student og forsker ved Universitetet i Vest Australia, forteller at de undersøkte rundt 18000 genetiske markører for å se om de kunne finne artsvariasjoner som de kunne bruke i prosjekter.

STORE VARIASJONER: Noen steder var sjøgressbladene bare 10 cm lange mens de var en meter andre steder.

Men det de fant, var altså at det var den samme planten som hadde spredt seg via jordstengler, litt sånn som jordbærplanter gjør med sine utløpere.

– Dagens 200 kvadratkilometer store eng av båndugress ser ut til å ha utvidet seg fra en enkelt koloniserende frøplante, sier Edgeloe.

Og denne gigaengen er nå hjem for skilpadder, delfiner, sjøkuer, krabber og fisk.

Jordstengler fra slikt båndugress vokser inntil 35 cm i året, og med denne hastigheten anslår forskerne at planten må ha brukt minst 4500 år for å ha spredt seg over et så stort område.

Og den klarer seg godt i Shark Bay selv om saltholdigheten varierer kraftig og temperaturen her svinger mellom 15 og 30 grader.