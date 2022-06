SAVNET: Søndag ble det gjort søk i kanalen ved Rotterdam hvor flyet skal ha gått ned.

Søket etter savnede nordmenn fortsetter: − Utfordrende

ROTTERDAM (VG) Søket etter flyvraket og de to savnede i Rotterdam pågår for fullt på tredje døgnet: – Vi fortsetter så lenge det er håp om å gjøre funn, sier politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Far og sønn fra Bergen er savnet, etter at det lille småflyet deres styrtet i Calandkanalen vest for Rotterdam søndag kveld.

Talskvinne for nederlandsk politi Therese Ariaans forklarer hvordan letingen pågår onsdag:

– En fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) finkjemmer bunnen. Oppdager sonaren uregelmessigheter som kan være flykroppen, vil dykkere gå ned.

Ariaans opplyser til VG at politiet samordner søket nær utløpet av kanalen, med bistand fra brannvesenet og havnevesenet.

– Operatørene leter systematisk. Vi startet der oljesølet ble oppdaget og har utvidet til et stort søksområde. Men det er utfordrende, sier politiets talskvinne.

Hun kjenner ikke bunnforholdene i detalj, men forteller at kanalen er dyp slik at oljetankere og bulkskip fylt med malm og annen last kan passere på sin ferd mot Nordsjøen.

1 / 4 LETEOMRÅDET: Flyet styrtet ved Europoort ytterst mot Nordsjøen. SØK: Fra redningsaksjonen søndag kveld. LOSHAVN: Losene som bistår skipene, holder til nær ulykkesstedet. forrige neste fullskjerm LETEOMRÅDET: Flyet styrtet ved Europoort ytterst mot Nordsjøen.

– Det er stor trafikk og sterke understrømmer, sier Ariaans.

Det var et fartøy fra havnevesenet som varslet om ulykken.

– Patruljebåt nr. 14 var først på stedet og fant noe oljesøl og en flyvinge, opplyser pressetalsmann ved havnevesenet i Rotterdam Leon Willems til VG.

Politiet har ikke mottatt andre nødmeldinger.

– Vi har etterlyst vitner som kan ha sett flyet, uten respons. Vi har heller ikke fått inn bilder fra overvåkningskameraer som kan ha fanget styrten, sier Ariaans.

Hun forklarer at ulykken skjedde i et område der få mennesker ferdes.

– Været var dårlig søndag kveld, det var nok ikke mange ute, sier Ariaans.

Etter at vrakrester ble funnet søndag kveld, har ikke politiet gjort funn av betydning.

Aktiver kart

Rotterdam er Europas største havn. Flystyrten skjedde i et avsidesliggende område preget av raffinerier og inngjerdede industrianlegg, vindmøller og kraner.

Det savnede flyet er en Dyn'Aéro MCR01 – et toseter, lavtvinget karbonfiber lettfly med en marsjfart på 250 km/t. Det er registrert i Spania med norsk eier.

Flyet tok av fra Flesland søndag morgen og mellomlandet på flyplassen Hyusum Schwesing nord for Hamburg. Bestemmelsesstedet var Buno-Bonnevaux-flyplassen sør for Paris.

– Slik jeg forstår, leverer ikke småfly en flyplan med detaljert rute. Jeg har ingen formening om de var ute av kurs, men vi ligger naturlig mellom Tyskland og Frankrike, sier Ariaans.

Politiet har ikke mottatt informasjon om at flyveren signaliserte at han var i nød.

Politiet har ikke tatt stilling til hvor lenge leteaksjonen skal pågå.

– Vi søker så lenge det er håp om å gjøre funn. Vi håper vi finner de savnede, for vi forstår hvilken belastning det er for de pårørende, sier politiets talskvinne Therese Ariaans.

Uavhengig av politiets etterforskning blir ulykken gransket av den nederlandske havarikommisjonen. Vest politidistrikt ivaretar kontakten med de pårørende i Bergen.