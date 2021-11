SMS-LEKKASJE: Australsk media har lekket tekstmeldinger fra den franske presidenten.

Frankrike: SMS nytt lavmål i ubåtkrangel

At Australia lekker SMSer fra Frankrikes president Emmanuel Macron til media, er et «nytt lavmål» i ubåtkrangelen, mener Frankrikes ambassadør.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Helt siden Australia droppet en milliardavtale med Frankrike om kjøp av ubåter, har konflikten herjet mellom de to landene.

Selv etter nesten to måneder med hjemkalte ambassadører, offentlig utveksling av ukvemsord og et iskaldt bilateralt forhold mellom Australia og Frankrike, har konflikten langt fra stilnet.

Saken har nå nådd et «nytt lavmål», mener Frankrikes ambassadør til Australia, og sikter til at Australias statsminister eller noen nær han har lekket tekstmeldinger fra Frankrikes president Emmanuel Macron, til pressen.

FAKTA: UBÅTKONFLIKTEN ** I september avslørte USA, Australia og Storbritannia et nytt og storstilt forsvarssamarbeid, som blant annet innebærer at Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter med amerikansk og britisk teknologi. ** Dette innebar at Australia vraket en avtale fra 2016 som de hadde med Frankrike om å kjøpe ubåter fra dem. **Frankrikes utenriksminister Jean Yves Le Drian har kalt USAs nye ubåtavtale med Australia «en dolk i ryggen» ** Frankrike reagerte svært sterkt på det de opplevde som et tillitsbrudd fra allierte. Vis mer

SMS- «bevis»

Franskmennene har hele tiden hevdet at de ikke var informert om at Australia kom til å droppe kjøpet av de franske ubåtene, men den aktuelle utvekslingen av SMS-er kan tyde på noe annet.

Tirsdag denne uken kunne australske medier vise frem en tekstmelding fra Frankrikes Emmanuel Macron sendt til Morrison i september, med ordlyden «Skal jeg forberede meg på gode eller dårlige nyheter for våre felles ubåtplaner?».

Denne meldingen har Morrison brukt som et bevis på at Macron skal ha visst at det spøkte for avtalen, mens Macron har hevdet at Morrison løy til han de møttes til en middag i Paris i juni.

GOD STEMNING: Tonen var jovial mellom Australias Morrison og Storbritannias Johnson når de møttes i Glasgow denne uken. Verre er det med relasjonen til Frankrike.

Tekstmelding som våpen

Det var under en tale for den australske presseforeningen at ambassadør Jean-Pierre Thebault sa sin hjertens mening om saken.

– Dette sender et bekymringsfullt signal til alle statsledere: Vær forsiktig, for i Australia kommer det til å bli lekkasjer, og det du sier i fortrolighet til dine partnere kommer til slutt til å bli brukt mot deg som et våpen, sier Thebault, ifølge nyhetsbyrået AP.

les også Tidligere toppdiplomat: Ubåtsaken kan skade Nato

Støttes av australsk eksminister

Franskmennene får støtte av Australias tidligere statsminister Malcolm Turnbull. Han var lederen som underskrev ubåtkontrakten med Frankrike, og ser på Macron som e personlig venn.

– Scott har alltid hatt rykte på seg som en som lyver. Han har løyet til meg ved flere anledninger, har Turnbull sagt til pressen, ifølge AP.

AVSTAND: Tysklands Angela Merkel og Italias Mario Draghi var, kanskje strategisk, plassert mellom Morrison og Macron da de tok «familiefoto» etter G20-møtet i helgen.

Konflikten blir ekstra intens fordi begge statsledere stiller til gjenvalg dette kommende året. Det blir derfor viktig å markere seg tydelig mot det som oppleves som respektløs oppførsel.

For under en uke siden snakket Scott Morrison og Emmanuel Macron sammen for første gang siden konflikten begynte.

Macron gjentok da sitt budskap om at kontraktbruddet «brøt tillitsforholdet mellom våre to land», heter det i uttalelsen fra hans kontor.

– Det er nå opp til den australske regjeringen å fremme konkrete tiltak som kan vise at australske myndigheter er villige til å redefinere grunnlaget for vårt forhold, og jobbe for felles interesser i den indopasifiske regionen, står det i skrivet.

Det er knyttet spenning til hvordan man skal klare å roe denne bilaterale konflikten dersom både Macron og Morrison forblir ved makten til neste år.