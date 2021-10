ØRKEN: Store deler av Jordan består av ørken. Her legges det ut vanningsledninger på et jorde før landbruksproduksjonen kan starte. Problemet er at Jordan får stadig mindre ferskvann å ta av.

Veien mot en varmere verden: − Vi har ikke vann!

AQABA, JORDAN (VG) Menneskeheten og matvareproduksjonen trenger stadig mer ferskvann, men vi har for lite. Et norsk selskap ønsker å revolusjonere landbruksbransjen.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Vi har ikke vann!

Bonden i firehjulingen kaster et sløvt blikk mot åkeren, og smatter videre på en tannpirker.

På en lastebil like ved lemper Saleh noen kasser med grønnsaker.

– Vi har nok plass og godt jordsmonn, men det at vi ikke har nok vann, stopper oss fra å utvide, forteller han.

I august kom FN med sin nye klimarapport. FNs generalsekretær António Guterres sa at rapporten er «kode rød» for menneskeheten.

De menneskeskapte klimaendringene vil påvirke stadig mer av hvordan vi mennesker lever på denne planeten, fremkommer det i rapporten.

Og et av stedene som merker klimaendringene sterkt, er Jordan. Der blir det varmere, tørrere og tilgangen på ferskvann vil bli mindre.

Innen 2025 vil halvparten av jordens befolkning bo i områder hvor tilgangen på vann vil kunne være begrenset.

Slik er det allerede i Jordan, som er det landet i verden med nest størst vannmangel.

Der frykter de nå å gå helt tom for vann.

forrige



fullskjerm neste AUBERGINE: Det er mot slutten av sesongen i byen Gawr al-Mazraah nær dødehavet. Jordan er blant landene med dårligst tilgang på ferskvann. 1 av 3 Foto: Kyrre Lien, VG

Klimatoppmøtet

På søndag starter klimatoppmøtet i Glasgow, hvor verdens ledere møtes for å snakke om klimakrisen.

Enn så lenge har FNs forskere konstatert at verdens land ikke gjør nok for å kutte utslippene som må til hvis verden skal unngå store endringer for mennesker og naturen.

Forrige uke avslørte BBC at en rekke rike land, blant annet Norge, har lobbet i FN for å tone ned behovet for en rask utfasing av fossile energikilder, og heller åpne for CO₂-fangst som et verktøy for å få ned klimautslippene.

– Klimaforandringer er ikke lenger et fremtidsproblem, det er et nå-problem, sier FNs miljøprogram-sjef Inger Andersen til NTB.

Til konferansen skal statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Men dit skal også en liten norsk stiftelse som håper å være med på å revolusjonere verdens matvareproduksjon.

75 PROSENT: Store deler av Jordan består av ørken.

– Et globalt problem

– Den største trusselen mot klimaendringene er apati, forteller Frederic Hauge, Bellona-sjef og en av grunnleggerne av Sahara Forest Project.

Over internett forteller han om et av sine hjertebarn; prosjektet i Jordan han var med å starte opp for drøye ti år siden.

– Matvareproduksjonen er et globalt problem. Matvareproduksjonen er et globalt problem. Vi bruker det vi har for mye av, som sol, saltvann, ørken og CO₂, til å lage det vi trenger mer av, nemlig mat, ferskvann og ren energi.

– Det vi skal gjøre i Glasgow, er å få politikerne til å være modige. Det kan vi ikke gjøre hvis det ikke er løsninger, slik som denne. Flere av de oljeproduserende landene i Midtøsten har behov for den type teknologi som vi har, og de har vist interesse for løsningene våre, forteller Hauge.

forrige









fullskjerm neste DRIVHUS: Her holder Sahara Forest Project til, midt ute i den jordanske ørkenen. 1 av 6 Foto: Kyrre Lien, VG

Fra sand er det kommet

Midt ute i den jordanske ørkenen dukker flere drivhus opp. De er omgitt av store hvite vanntanker, solceller på taket og utenfor står et skilt som tydeliggjør at norske og europeiske skattepenger har vært med på å finansiere prosjektet.

– Vårt fortrinn er at vi bruker 90 prosent mindre vann enn tradisjonelt landbruk, forteller sjefgartner Blaise Jowett, og peker mot de store vanntankene.

Men det er ikke bare hvor lite vann de bruker som er bra med prosjektet, forteller han, men også at de bruker saltvann – noe Jordan har mye av.

Saltvannet fraktes inn til anlegget, hvor mekaniske prosesser filtrerer det om til ferskvann. Dette ferskvannet brukes videre til dryppvanning av plantene inne i drivhusene.

SPISSPAPRIKA: Paprika fra anlegget ble i februar kjøpt inn av Bama i Norge. Her høstes en avling som skal selges lokalt i Jordan.

– Det er måten vi setter sammen forskjellige teknologier som gjør dette prosjektet unikt. Vi høster erfaringer før prosjektet skal skaleres opp, forteller Frederic Hauge.

Og det er et mål de ønsker å nå raskt. De er i sluttforhandlingene med jordanske myndigheter om å bygge en vannledning som vil frakte saltvann opp fra Rødehavet.

Så håper de å få nok finansiering til å skalere opp produksjonen, samt å ekspandere til andre land. Planen er å starte bygging av et nytt anlegg i 2022 som kan produsere grønnsaker til Norge og Europa.

For frem til nå, vedgår Hauge, er ikke prosjektet en økonomisk suksess.

– De grønnsakene som vi solgte i Norge, ville hatt en helt annen pris om vi skulle tjene penger på de, men vi ser på prosjektet som en teknologidemonstrasjon. Det blir ikke butikk av å holde på i så liten skala, forteller han.

forrige



fullskjerm neste SYNKEHULL: Etter hvert som vannstanden i Dødehavet synker, har saltlag dypt nede i bakken også kollapset, noe som har gjort at synkehull er blitt et vanlig syn i ørkenen. 1 av 3 Foto: Kyrre Lien, VG

Dødehavet dør

Ute på et jorde står et lite, forlatt murhus. Den ene veggen er borte, de resterende veggene er skeive. Rundt huset er det store og dype synkehull.

For langs Dødehavet, verdens salteste innsjø, er vannproblemet så altfor tydelig for lokalbefolkningen.

Vannstanden til Dødehavet synker med omkring én meter hvert eneste år, mye på grunn av at Syria, Israel og Jordan siden 1950-tallet har tappet det meste av vannet fra hovedkilden i Jordan-elven.

Ettersom vanntilførselen er blitt forstyrret, trenger ferskvann inn under bakken og gamle saltlag oppløses. Konsekvensen er at bakken kollapser og synkehull dukker opp.

For bøndene i området skaper dette nye problemer, som at de ikke lenger kan bruke traktorer. Nå må mange pløye jorden manuelt fordi bakken ikke tåler vekten av traktorene.

TØRSTE: Kameler er eksperter på å lagre energi og vann, noe som gjør at de trives godt i ørkenen i Jordan. Samt på lasteplan, tydeligvis.

Jordan er blitt truffet av mange vannproblemer. Samtidig.

På 1950-tallet var befolkningen en halv million mennesker, men nå huser landet mer enn ti millioner, inkludert flyktninger fra kriger i både Palestina og Syria. Det er et problem når vannressursene i landet bare er nok til to millioner mennesker, og det nesten ikke er regn i landet.

De bruker rett og slett opp vannressursene sine for fort, før kloden klarer å erstatte vannet på naturlig vis.

For noen uker siden gikk også dronningen i Jordan, Rania, ut og uttrykte sin bekymring og håpet at menneskelig innovasjon skulle hjelpe på problemet.

– Klimaendringene er mitt hjerte nær. Mitt land, Jordan, er en av de fire tørreste nasjonene i verden, og vi har begrensede vannressurser sammen med en stor flyktningbefolkning. Situasjonen er kritisk, men langt fra håpløs, uttalte hun.

VG I JORDAN: VGs Midtøsten-korrespondent, Kyrre Lien, rapporterer fra Amman.

VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

les også Her er bensin billigere enn drikkevann