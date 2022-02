Flere medier: Putin vil anerkjenne utbryterregioner som uavhengige

OSLO / KYIV (VG) Russlands president Vladimir Putin vil anerkjenne de østukrainske regionene Donetsk og Luhansk som uavhengige stater, melder flere medier. Tysklands forbundskansler fordømmer en anerkjennelse.

SISTE: Mandag kveld anerkjente Putin de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige stater. Les mer her.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti har Russlands president Vladimir Putin informert både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz om at han ville signere en forskrift om Luhansk og Donetsks selvstendighet.

Mandag sammenkalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige stater.

Reuters melder klokken 18.32 at Tysklands forbundskansler Olaf Scholz fordømmer Putins planer om å anerkjenne de to regionene som uavhengige.

– Avgjørelsen blir tatt i dag, sa Putin under møtet med sikkerhetsrådet mandag ettermiddag, ifølge Reuters. Han sa ikke hva avgjørelsen vil bli.

Fordømmelsen fra forbundskansleren skal ha funnet sted under en telefonsamtale mellom de to lederne, der Putin informerte Scholz om hva avgjørelsen ble, ifølge TASS som siterer Kreml.

Videre melder Reuters at Scholz sa til Putin at Russland har et ansvar for å trappe ned situasjonen ved å trekke tropper vekk fra grensen. Scholz skal videre diskutere med Frankrike og Ukraina om situasjonen i regionen.

Utenrikspolitiker for EU, Josep Borrell sier under en pressekonferanse mandag kveld at de har fulgt møtet i det russiske sikkerhetsrådet med stor bekymring.

– Dersom det blir er annektering vil det komme sanksjoner, og om det er en anerkjennelse vil jeg legge sanksjoner på bordet og ministrene vil bestemme, sa Borrell mandag kveld.

Han sier EU er klare til å reagere kraftig dersom Putin anerkjenner Donetsk og Luhansk som uavhengige.

– Ukrainsk sikkerhet er vår sikkerhet, sier Borrell.

– Jeg er så lei allerede, det har vært åtte år med krig, skriver en kvinne i starten av 20-årene på melding til VG.

Hun er en av innbyggerne som siden 2014 har bodd i Donetsk, som nå kontrolleres av de russiskstøttede separatistene. Området som Putin nå muligens vil velge å anerkjenne som en uavhengig stat.

Hun ønsker å forbli anonym av hensyn til egen sikkerhet. De siste årene har lederne i Folkerepublikken Donetsk blitt stadig mer autoritære. Det er ingen uavhengige aviser i området, og vanskelig å få verifisert informasjon som slipper ut derfra. VG kjenner kvinnens fulle identitet.

– Jeg bryr meg ikke om vi blir anerkjent eller ikke, om vi er en del av Ukraina eller Russland, jeg vil bare ha fred, skriver kvinnen.

De siste dagene har hun hørt tung bombing fra hjemmet hennes i Donetsk.

Vil anerkjennes

Ifølge AP var det presidentens sikkerhetsråd som Putin kalte inn for å snakke om temaet.

– Hensikten med dagens møte er å lytte til kollegaer og beslutte våre videre steg i denne retningen, inkludert henvendelsen fra folkerepublikkene Donetsk og Luhansk til Russland hvor de søker anerkjennelse av sitt selvstyre samt resolusjonen fra Dumaen om det samme temaet, sa Putin til rådet, ifølge CNN.

Lederne for de separatiststyrte utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, Leonid Pasechnik and Denis Pusjilin, har ifølge den russiske avisen Gazeta sendt en forespørsel til Putin om å gjøre nettopp dette.

Putin sier ifølge Reuters at de skal vurdere om Russland skal anerkjenne uavhengigheten til de to utbryterrepublikkene, og sier at Russland står overfor «en alvorlig og svært stor trussel» i Ukraina.

Videre sier han at en anerkjennelse av de to fylkene ikke vil medføre en annektering av områdene slik at de blir en del av Russland.

Klokken 16.40 meldte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba at han har bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere nedtrapping av situasjonen samt Ukrainas sikkerhet.

Vedtak i nasjonalforsamlingen

De to østukrainske fylkene har siden 2015 styrt seg selv som utbryterrepublikker, med støtte fra Russland.

Forrige tirsdag oppfordret den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen, president Putin til å anerkjenne de to utbryterrepublikkene – et trekk som i seg selv kan fremprovosere en krig.

Russland bidrar med både offiserer og ikke minst med våpen, til separatistene, og har den siste tiden utstedt over en halv million russiske pass til innbyggerne i Donetsk og Luhansk.

Oberstløytnant Palle Ydstebø har skissert to hovedgrunner til at konflikten i Øst-Ukraina både er blitt opphetet, og har fått økt politisk betydning de siste dagene:

Det ene er at Russland bygger opp om konflikten for å få et påskudd til å gå til full krig mot Ukraina. Det andre er at konflikten der brukes for å villede Nato og legge press på Ukraina.

– Dette kan være en avledning for en militæraksjon lenger nordøst, der russiske soldater står, har Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, forklart til VG.

Info Hva er Russlands krav? Russlands viktigste krav er at Ukraina og Georgia ikke får bli medlem av Nato, noe begge land har jobbet mot i ti år.

Russland krever også at Nato trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa, som Polen og de baltiske landede.

Nato fastholder at Ukraina og Georgia selv skal få velge hvem de vil alliere seg med, den såkalte «åpen dør»-politikken.

I stedet for å trekke Nato-styrker ut av i medlemsland i Øst-Europa, har Nato lovet at tilstedeværelsen blir styrket.

Ukraina vil ikke få militær støtte fra Nato dersom Russland invaderer. Men flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Har du ikke fått med deg bakteppet? Les disse to sakene: Russland med nye krav til Nato: Slik vil Putin endre Europa

Opplysninger til VG: Slik vil Nato svare Russland Vis mer

Ikke fornøyd med vestlige forsikringer

Ifølge Reuters sier Putin også at vestlige lands forsikringer om at Ukraina vil søke Nato-medlemskap snarlig ikke er en imøtegåelse av Russlands krav om at landet ikke må få bli medlem i forsvarsalliansen, fordi Ukraina uansett ikke er klare for å bli medlemmer ennå.

Putin hadde mandag en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron. Ifølge førstnevnte skal sistnevnte ha fortalt ham at USA har endret sitt standpunkt når det gjelder Russlands sikkerhetskrav – hvis et av dem altså er et nei til ukrainsk Nato-medlemskap.

I en TV-tale sier Putin at han likevel ikke vet hvilke endringer det er snakk om.

Ifølge Putin skal Macron også ha fortalt ham at den ukrainske regjeringen er klare til å implementere den såkalte Minsk-avtalen.

Hevder Ukraina ruster opp

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sa under møtet mandag at Ukraina har rustet opp militært nær grensene til de to utbryterrepublikkene.

Sjojgu mener det er et signal om at Ukraina kan forberede seg på å ta de to fylkene tilbake med makt, noe Ukraina har nektet for.

Tidligere president Dmitry Medvedev, som nå jobber som nestleder i sikkerhetsrådet, sa under møtet at han tror russere flest ville støttet friheten til de to fylkene.

– Det eneste alternativet om situasjonen ikke bedres, som virker usannsynlig, er å anerkjenne Ukrainas to utbryterregioner, sa Medvedev ifølge Reuters.

Mandag ettermiddag hevder det russiske militæret at fem personer har blitt drept etter å ha forsøkt å ta seg inn i Russland fra Ukraina, melder nyhetsbyrået TASS.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba avviser anklagene på Twitter og anklager Russland for å spre falsk informasjon.

– Vi har ikke angrepet Donetsk eller Luhansk, sendt sabotører eller skutt mot russiske områder eller grensestasjoner, skriver Kuleba.

Den svenske sikkerhetspolitiske eksperten Jan Hallenberg ved Utrikespolitiska Institutet i Stockholm sier til TT at Russland leter etter påskudd.

– Jeg har sagt før at jeg tror russerne leter etter en grunn til å gå til krig. Russlands president Vladimir Putin sier at det foregår et folkemord mot russisktalende ukrainere i Donbass-regionen, noe som er en helt grotesk overdrivelse. Det er sannsynlig at det vil komme enda flere tvilsomme påstander, sier han.