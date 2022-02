PÅ VEI UT: John Gunnar Haugenes (47) fikk haik med en ukrainsk trailersjåfør ut av Ukraina fredag.

Norske John Gunnar på vei ut av Ukraina: − Jeg måtte dra fra alt

Norske John Gunnar Haugenes (47) har fått haik med en ukrainsk trailersjåfør for å komme seg ut av Ukraina.

– Jeg måtte dra fra alt. Eiendeler, leilighet og bil, sier Haugenes til VG.

Samboeren hans er igjen i Ukraina, forteller han.

– Hun har foreldre og to søstre som hun ikke ville forlate. Hun er eldst i søskenflokken. Den yngste søsteren er bare syv år. Hun følte det var egoistisk å dra, og vet heller ikke om faren kan bli mobilisert til krigen, sier 47-åringen fra Tvedestrand.

Haugenes drev et eget datafirma i Norge da han i 2016 dro til Ukraina for å bygge opp en IT-avdeling i hovedstaden Kyiv.

Selskapet ble senere solgt, og det siste året har han livnært seg ved å leie ut ukrainsk arbeidskraft til norske arbeidsgivere.

TILFLUKTSSTED: Den lille landsbyen 16 mil unna Kyiv, har i flere uker vært et midlertidig hjem for paret John Gunnar Haugenes og hans samboer Viktoriia Denysiuk.

På grunn av krigsfrykten dro Haugenes og samboerens storfamilie for noen uker siden til en gård i en landsby 16 mil vest for hovedstaden, der samboerens far kommer fra.

Men onsdag denne uken dro paret tilbake til leiligheten i Kyiv. Samboeren hadde time til oppkjøring torsdag, og ville ikke la sjansen til å få førerkort gå fra seg, sier Haugenes.

– Det har vært ropt ulv av amerikanerne lenge nå, så vi vurderte at det var greit å dra. Ingen var vel forberedt på at Kyiv skulle brenne. Det er mye sinne, gråt og fortvilelse nå.

47-åringen sier de våknet torsdag morgen av smell fra bomber som eksploderte i hovedstaden.

– Vi så at bomber traff og at bygninger tok fyr. Det var sjokkerende, sier han.

BONUSSØNN: Olekseij (13) har gått på skole i Norge, og er som en sønn for Erik Helgesplass.

Haugenes forteller at bilen hans var borte da han våknet av bombesmell.

– Det viste seg at jeg hadde feilparkert dagen før, og at bilen hadde blitt tauet bort. Jeg kom meg ut av byen ved å haike med en kassebil. Bilen min er hentet, men det er umulig å få tak i drivstoff nå.

Fredag morgen fikk Haugenes haik med en lastebilsjåfør som skulle til Budapest.

– Han er en bekjent av faren til samboerens min.

Da VG snakket Haugenes ved 16-tiden fredag, var vogntoget kommet frem til endestasjonen i byen Mukatsjeve, rundt to mil fra den ungarske grensen.

– Jeg prøver nå å få ta i en taxi som kan ta meg til grensen. Hva som skjer derfra vet jeg ikke, sier han.

VG snakket også med Haugenes tidligere på dagen. Da fortalte han at situasjonen var rolig.

– Trafikken flyter forholdsvis bra. Vi ser noen militære kjøretøy, men ikke mange.

Haugenes sier at Ukraina nå har et desperat behov for hjelp.

– Ukraina står alene i en krig mot en gal mann. Det som skjer er helt ufattelig trist, men Norge kan hjelpe med å finne arbeid til alle de som nå må flykte, sier han.

DRO TIL UKRAINA: 16. februar reiste Erik Helgesplass for å være sammen med familien.

16. februar satte nordmannen Erik Helgesplass (46) seg på flyet fra Oslo til Kyiv for å møte kona Nadia og stesønnen Oleksij (13), som bor like utenfor hovedstaden.

I går dro de alle fra Kyiv til en landsby der de har hytte, åtte bil sør for Kyiv. Turen tok syv og en halv time, normal kjøretid er knappe to timer.

– Vi våknet i 6-tiden av den første raketten som traff ved flyplassen. Vi fant fort ut at det var tryggere å være i landsbyen, enn i Kyiv. Det var litt armer og bein, men vi kom oss helskinnet ut, sier Helgesplass.

VG intervjuet Helgesplass da han dro fra Norge for halvannen uke siden.

– Det er en ganske rar følelse, en følelse av vemod å reise ned uten å vite når jeg kommer tilbake. Nå er det andre enn meg som står i fokus, sa Helgesplass til VG før han satte seg flyet til Kyiv.

Han sier han ikke er sikker på om leiligheten i Kyiv er intakt.

– Et russisk fly som ble skutt ned i natt landet i nabolaget vårt. Jeg vet ikke hvordan det har gått med huset.

Helgesplass sier han skal bruke de neste dagene til å hjelpe folk ut av Ukraina.

Allerede lørdag, setter han set bak rattet i den gamle kassebilen sin, med kurs mot Slovakia. Dit er det normalt åtte timers kjøring, en vei.

– Akkurat nå holder jeg på å lage innredning i bilen, slik at det blir plass til så mange som mulig. I dag skal vi ha med et norsk-ukrainsk par med en baby, et par jeg ennå ikke vet hvem er – og en gravid kvinne og hennes mann. Kanskje blir det enda et norsk-ukrainsk par. Det blir ganske folksomt, sier Helgesplass.

Når han er tilbake fra Slovakia, er planen å ta med Nadia og stesønnen ut av landet.

– Det blir spennende å se hvordan det går. Vi må regne med korte tidsvinduer for å komme forbi militære kolonner, så det er vanskelig å spå hvordan det vil gå.

Helgesplass karakteriserer det som skjer i Ukraina som surrealistisk.

– Jeg er tidligere sanitetssoldat, og har vært frivillig i Røde Kors. Så jeg har sett mye. Jeg hadde aldri trodd at ukrainere skulle flykte hals over hode i eget land, eller at jeg skulle være på flukt i et fremmed land. Men jeg føler jeg må prøve å gjøre det beste ut av det, og hjelpe andre som trenger det.