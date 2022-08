UTTØRKET: En uttørket solsikke har visnet under en hetebølge i Frankrike.

Klima-drevet krisetørke rammer Europa: − Kommer til å bli den nye normalen

Europas mest alvorlige tørke på flere tiår kan være en advarsel om fremtidens «nye normal», nemlig tørre vintre, glohete somrer og vannmangel drevet av global oppvarming.

Det advarer Nuria Hernández-Mora i organisasjonen New Water Culture (FNCA) til avisen The Guardian. Hun viser til at studier viser at tørkeperioder kommer til å bli mer intense, hyppigere og langvarige.

– Dette kommer til å bli den nye normalen, og likevel fortsetter vi å godkjenne økt bruk av en ressurs vi ikke har og som blir knappere, sier hun til avisen.

I midten av juli i år var 45 prosent av EUs territorium under tørkevarsel, ifølge EUs europeiske tørkeobservatorium.

EU-kommisjonen advarte om en «kritisk» situasjon i flere regioner etter at 15 prosent hadde rødt farevarsel i samme periode.

Hetebølgene vi har sett i Europa denne sommeren har forverret situasjonen. Den ekstreme tørken har fått konsekvenser for privatpersoner, bønder og bedrifter over hele Europa.

KRISETØRKE: 45 prosent av EUs territorium var under tørkevarsel i midten av juli i år, ifølge EUs europeiske tørkeobservatorium. 15 prosent hadde rødt farevarsel i samme periode.

Frankrike er ett av landene som har sett seg nødt til å innføre strenge tiltak. Statsminister Élisabeth Borne har satt inn en kriseenhet for å håndtere landets verste tørke siden 1958, da registreringen startet.

Det er meldt om 85 prosent mindre nedbør enn normalt i landet, og det har blitt innført vannrestriksjoner i nesten alle fylker. Restriksjonene inkluderer vanningsforbud i nesten alle franske regioner.

Mange her heller ikke tilgang på rent vann i springen: Mer enn 100 kommuner har måttet få drikkevann fraktet inn med tankbiler.

– Vi må venne oss til episoder av denne typen. Tilpasning er ikke lenger et alternativ, det er en forpliktelse, sier Christophe Béchu, minister for grønn utvikling, ifølge The Guardian.

Landets landbruksminister advarer også mot en maisavling som kan bli mer enn 18 prosent lavere enn i fjor. I tillegg melder bondeforeningene at det kan bli melkemangel grunnet mangel på storfefôr som følge av tørke.

ADVARSEL: «Se opp for brann» leser et skilt i en av Vest-Frankrike’s skoger.

Forverrer sykdom

Oversvømmelser, hetebølger og tørke har forverret over halvparten av alle kjente smittsomme sykdommer, ifølge nyhetsbyrået AP. Det inkluderer blant annet malaria, kolera og miltbrann.

AP siterer en studie i tidsskriftet Nature Climate Change, der forskere fant at 58 prosent av de kjente infeksjonssykdommene som finnes hos mennesker tilsynelatende ble forverret av en av de ti typene ekstremvær knyttet til klimaendringer.

– Om klimaet endrer seg, endrer også risikoen for disse sykdommene seg, sier en av forfatterne bak studien, Dr. Jonathan Patz, direktør for Global Health Institute ved University of Wisconsin-Madison.

Hetebølger blir normale

Tidligere i sommer sa Verdens Meteorologiorganisasjon til VG at vi nok vil se flere hetebølger i tiårene som kommer.

– I fremtiden vil slike hetebølger være normale. Vi kommer til å se enda tydeligere ekstremer. Vi har pumpet så mye karbondioksid i atmosfæren at den negative trenden kommer til å fortsette i flere tiår. Vi har ikke klart å redusere våre utslipp globalt, sier Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens Meteorologiorganisasjon.

– Den beste løsningen på dette vil, igjen, å være veldig ambisiøs i hvordan vi håndterer denne globale oppvarmingen.