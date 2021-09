PÅ VEI TIL KLIMAMØTE: Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide ble filmet på sin vei gjennom New Yorks gater av Lars Os, NRKs USA-korrespondent.

Solberg: Dårlig stemning i klimaforhandlingene

NEW YORK (VG) Mange fattige land har fått ødelagt sin økonomi under pandemien. Pengene fra de rike landene kommer ikke. Ifølge statsminister Erna Solberg (H) er det «påtakelig dårligere stemning» foran klimakonferansen i Glasgow i november, Cop 26.

– Verden har ikke levert på løftene fra Paris, sier Solberg etter et forberedende klimatoppmøte mellom 25 land i FNs hovedkvarter i New York mandag.

Løftet fra de rikeste landene i Paris var å komme opp med 100 milliarder dollar hvert år fra 2020 for å betale for internasjonale klimatiltak.

Men pengene har ifølge Solberg ikke kommet - selv om hun legger til at Norge, Norden og EU har levert.

– Det er påtakelig dårligere stemning før Cop 26, særlig fra mange av landene som står i fare for å få de største utgiftene knyttet til klima, små øystater og fattige land, legger hun til.

FNs generalsekretær António Guterres hadde invitert til møtet sammen med britenes statsminister Boris Johnson som er vert for klimatoppmøtet i Glasgow.

Møtte ikke opp

Men de største landenes ledere møtte ikke opp. Verken Kinas president Xi Jinping eller Indias statsminister Narendra Modi var til stede. USAs president Joe Biden, som skal tale til FN tirsdag, sendte i stedet sin klimautsending John Kerry.

– Mange land venter at de rike landene tar med ansvar for sine utslipp, og for klimafinansiering, sier Solberg.

– Stemningen var kanskje hardere enn det man hadde ventet for et par år siden.. Det skyldes at en rekke land som hadde god økonomisk utvikling, nå har en veldig nedgang i sin økonomi. Derfor blir det mye spørsmål om penger.

Venter på Biden

Både Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron har varslet at de vil trappe opp sine bidrag. Det samme varsler John Kerry:

– Kerry hypet opp hva Biden skal snakke om i morgen. Han sier at de kommer mer og at Biden skal levere, sier Solberg.

Ifølge Boris Johnson kan en forpliktelse fra USAs president Biden gjøre en stor forskjell, og sende et massivt og sterkt signal til verden. Men det kan også gjøre forskjellen for Boris Johnson, mellom et vellykket og et mislykket Glasgow-møte i november.