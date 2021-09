KANSLERKANDIDAT: Olaf Scholz på et valgmøte i München tidligere i september.

«Der Scholzomat» kan vinne det tyske valget

Det har blitt hevdet at er det én ting Angela Merkel har manglet som politiker så er det karisma. Søndag er det gode sjanser for at tyskerne velger en leder som ifølge mange har enda mindre av det.

Av Jostein Matre

Si hei til «Der Scholzomat».

– Han er ikke akkurat karismatisk. Han er veldig nøktern, og tenker seg om før han snakker. Han har ekstremt god selvkontroll over hvordan han fremstår, både væremåte og mimikk. Han virker nedtonet. Ser man debattene skal det veldig mye til før han blir irritert. De snakker om «Scholzomat».

Slik svarte professoren ved Høgskolen i Østfold og Tyskland-ekspert Elin-Sofie Nesje Vestli da VG spurte henne om å beskrive Olaf Scholz (63), mannen som leder meningsmålingene før søndagens tyske valg.

Tilnavnet har han fått for sine robotaktige taler.

VALGKAMP: Folk passerer en valgkampplakat i Köln.

Og det er nettopp denne «kjedelige» framtoningen som blir trukket frem som hans store styrke og grunnen til at han nå snart kan ende opp som forbundskansler.

– Det at han tenker så grundig gjennom hvordan han fremstår gjør at han har seilt opp som favoritt. Det gjør nemlig ikke alltid motstanderne hans.

– Så det handler ikke om politikken hans?

– Jeg skulle gjerne sagt at det gjør det, men jeg tror det handler mer om at de andre har gjort veldig mange feil. Scholz har ikke gjort noen egentlig, sier professoren om kandidaten til det sosialdemokratiske partiet SPD.

Fakta om valget i Tyskland Det holdes valg til den tyske Forbundsdagen søndag 26. september. Det er minst 598 plasser i Forbundsdagen, fordelt ut fra antall stemmeberettigede i delstatene.

299 medlemmer velges direkte fra enkeltmannskretser, tilsvarende valgsystemet i USA og Storbritannia. 299 medlemmer velges med partilister i delstatene, tilsvarende det norske systemet.

I tillegg deles det ut to typer utjevningsmandater. Med 111 slike mandater er dagens Forbundsdag den største hittil.

Siden 1999 har den tyske nasjonalforsamlingen sittet i den gamle Riksdagsbygningen som ble ødelagt i en brann i 1933.

Forbundsdagen velger statsministeren, som har tittelen Bundeskanzler (forbundskansler), etter forslag fra presidenten (for tiden Frank-Walter Steinmeier). Valget krever absolutt flertall, altså et flertall blant alle medlemmene, ikke bare de som møter opp eller stemmer.

Angela Merkel er Tysklands første kvinnelige statsminister, men gir seg etter nesten 16 år. Det er første gang etter andre verdenskrig at en sittende statsminister ikke søker gjenvalg.

Delstatene Berlin og Mecklenburg-Vorpommern holder også valg 26. september. Kilde: Wikipedia , NTB Vis mer

TV-DEBATT: Olaf Scholz (t.v.) gir en fistbump til Armin Laschet fra CDU/CSU. De Grønnes Annalena Baerbock i midten.

Flirte etter dødsflom

Så hvilke tabber har de to andre kanslerkandidatene, Armin Laschet fra Angela Merkels eget CDU/CSU og De Grønnes Annalena Baerbock gjort?

Førstnevnte ble for eksempel fanget av TV-kameraer flirende i bakgrunnen mens landets president hedret ofrene for den store flommen vest i landet i juli, mens De Grønnes kandidat blant annet skal ha jukset med sin egen CV.

I slikt selskap ser tyskerne ut til å heller ønske seg en slags Merkel-kloning.

– Han er den som er mest like henne som type. Det har han også gjort et poeng av selv. Tyskerne er ikke nødvendigvis ute etter en karismatisk leder. De liker stabilitet og forutsigbarhet, sier Nesje Vestli.

Egenskaper «Mor Merkel» har vært kjent for de siste 16 årene.

FØR OG KANSKJE SENERE: Et bilde fra 2019 viser avtroppende forbundskansler Angela Merkel leende av noe, mens Olaf Scholz forholder seg alvorlig.

Ble ledd av

Olaf Scholz har lang fartstid i tysk politikk. Fra borgermester i Hamburg til å nå være finansminister og visekansler i Angela Merkels koalisjonsregjering. Og nå kan han altså ta steget helt til topps. Det var det få som trodde da SPD lå helt ned på 14-15 prosent på meningsmålingene i sommer. Langt bak både CDU/CSU og De Grønne.

– Mange lo faktisk da partiet stilte med egen kanslerkandidat, så uansett om Scholz vinner eller ikke så har det vært en enorm reise, sier professoren i Østfold.

På de siste målingene ligger Scholz og co på rundt 25 prosent, 3-4–5 prosentpoeng foran Merkels eget parti og rundt 10 foran De Grønne.

– Det er fortsatt mulig å flytte noen stemmer. Jeg tror ikke Scholz og SPD føler seg trygge på at de vinner, sier Nesje Vestli.

TYSKLAND-EKSPERT: Professor Elin-Sofie Nesje Vestli.

Ny situasjon

Uansett hvem som får flest stemmer av de to tradisjonelle styringspartiene i Tyskland kan perioden etter valget bli minst like spennende som valgkampen. For første gang siden andre verdenskrig må det etter alle solemerker nemlig tre partier til for å danne en flertallsregjering.

Og flertallsregjering er det alltid i Tyskland. Noe annet blir sett på som utenkelig.

Dagens regjering består av de to store partiene. Noe som kan sammenlignes med at Høyre og Arbeiderpartiet skulle dannet regjering sammen i Norge. Men denne gangen får ikke de nok stemmer til flertall. Dermed må det tre partier til.

– Dette er en ny og uvant situasjon for tyskerne. Det er mange mulige koalisjoner, sier professoren.

Hun lister opp «trafikklys-koalisjonen», «Jamaica-koalisjonen» og «Kenya-koalisjonen». Alle navngitt etter partienes fargekonstellasjoner.

DE TRE KANDIDATENE: De Grønnes Annalena Baerbock, SPDs Olaf Scholz og Armin Laschet fra CDU/CSU er de tre kanslerkandidatene i Tyskland.

Kan bli kongemaker

«Trafikklys-koalisjonen» er kanskje den mest sannsynlige dersom meningsmålingene slår til. Da vil sosialdemokratene i SPD invitere De Grønne og De tyske Fridemokratene (FDP), som har en oppslutning rundt 11 prosent, med i regjering.

– Men ettersom to partier ikke kan få flertall er det ikke nødvendigvis slik at det er det største partiet som vil lede an i forhandlingene, forklarer Nesje Vestli.

Og her kommer «Jamaica-koalisjonen» inn. Det er en regjering bestående av CDU/CSU, De Grønne og FDP. De to sistnevnte kan altså havne i regjering nesten uansett. Det gir særlig FDP mye makt.

– Mange sier nå at det er de som nå kommer til å velge «kongen» i Tyskland.

NY FORBUNDSKANSLER? Sjansen er gode for at Olaf Scholz neste uke må starte krevende regjeringsforhandlinger med mål om å blir Tysklands nye leder.

– Hadde misunt Støre

«Kenya-koalisjonen», som består av alle de tre største partiene, blir regnet som mindre sannsynlig. Få tror De Grønne ønsker gå inn i en regjering der de er minstebror.

Det som er helt sikkert er at det kommer til å bli knallharde forhandlinger uansett hvilke koalisjon man forsøker seg på.

Jonas Gahr Støres utfordringer med å få SV og Senterpartiet til å samarbeide kan fort blekne i forhold.

– Det kommer til å ta tid. Det er det ingen tvil om. Jeg tror Olaf Scholz hadde misunt Støre på Hurdalssjøen, avslutter Tyskland-eksperten.