Russland bekrefter angrep på Kyiv under FN-besøk

Fredag morgen bekrefter Russland at de angrep Kyiv under FNs generalsekretær António Guterres besøk i byen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som siterer det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet tok de i bruk langtrekkende høypresisjonsmissiler. De hevder også at de angrep et produksjonssted for raketter og romutstyr.

Én person skal ha blitt drept i angrepet og ti personer skal ha blitt såret, ifølge ukrainske myndigheter.

FNs generalsekretær António Guterres besøkte torsdag de hardt rammede Kyiv-forstedene Borodjanka og Butsja, der flere hundre sivile ble funnet drept etter at russiske styrker trakk seg ut.

Senere møtte han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i hovedstaden Kyiv. I et intervju med BBC sier Guterres at angrepet skjedde mens møtet med Zelenskyj pågikk.

Også Bulgarias statsminister Kirill Petkov var i Kyiv da angreper skjedde.

MØTTE PRESSEN: FNs generalsekretær António Guterres og Volodymyr Zelenskyj holdt en pressekonferanse etter samtalen i Kyiv torsdag

Flere angrep i Kyiv

Torsdag kveld meldte hovedstadens ordfører Vladimir Klitsjko at Kyiv var rammet av to angrep i Sjevtsjenkivskyj-distriktet. Tre missiler traff også byen Fastiv, sørvest for hovedstaden.

Ifølge ukrainske nødetater ble en boligblokk på 25 etasjer truffet i angrepet, og første og andre etasje ble delvis ødelagte. Minst ti personer ble skadet.

Heller ikke Mariupol skal ha blitt spart under FN-besøket.

– Russlands angrep på Mariupol stoppet ikke selv da FNs generalsekretær var i Moskva for samtaler. Og i dag, umiddelbart etter at våre samtaler i Kyiv var over, fløy russiske missiler inn i byen. Fem raketter, sa Zelenskyj torsdag.

Han mener det sier mye om Russlands sanne holdning til globale institusjoner.

– Om den russiske ledelsens innsats for å ydmyke FN og alt som organisasjonen representerer. Derfor krever det en sterk respons.