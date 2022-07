Norge fordømmer russisk rakettangrep på havnen i Odesa

Kreml-talsperson Maria Zakharova bekrefter søndag gårsdagens angrep mot et havneområde i Odesa.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Zakharova bekrefter angrepet på sin Telegram-kanal.

Norge fordømmer Russlands angrep på havnen i den ukrainske byen Odesa lørdag, skriver Utenriksdepartementet i en uttalelse søndag.

UD skriver at videre at det er «presserende behov» for at betingelsene i avtalen respekteres av Russland.

Ukrainske myndigheter har uttalt at missilangrepet traff den kommersielle havnen i den viktige havnebyen sør i Ukraina.

Zakharova hevder på sin side at de russiske missilene traff – og ødela – et ukrainsk militærfartøy.

Meldingene om angrepet kom dagen etter at Ukraina og Russland fredag undertegnet en avtale om eksport av korn.

Reuters melder lørdag ettermiddag at Russland har fortalt tyrkiske myndigheter at de ikke hadde noe å gjøre med angrepet på havnen.

Tyrkia har bidratt til å fremforhandle avtalen om korneksport. FNs generalsekretær Antonio Guterres kalte avtalen «et håpets fyrtårn.»

1 / 4 ANGREP PÅ HAVNEN: Dette bildet er tatt like etter at en rakett traff havneområdet i Odesa lørdag formiddag og sirkulerer i sosiale medier. NEDSLAGSSTEDET: Ukrainske brannmenn jobber med å slukke brannen som følge av rakett-angrepet. forrige neste fullskjerm ANGREP PÅ HAVNEN: Dette bildet er tatt like etter at en rakett traff havneområdet i Odesa lørdag formiddag og sirkulerer i sosiale medier.

– Et spytt fra Putin

Avtalen innebærer blant annet at korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner ved Svartehavet, slik at 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

Odesa er en av de tre havnene som var inkludert i kornavtalen.

Krigen i Ukraina har blitt kalt en krig i verdens matfat. Landet eksporterer omkring ti prosent av verdens hvete, og femti prosent av verdens solsikkeolje.

FN har advart om at krigen kan føre til en global matkrise som kan vare i årevis.

Oleg Nikolenko, en talsmann for det ukrainske utenriksdepartementet, anklager Moskva for å «undergrave sine forpliktelser» overfor kornavtalen.

– Det russiske angrepet er et spytt i ansiktet til FNs generalsekretær Antonio Guterres og Tyrkias president Recep Erdogan fra Vladimir Putin, sa Nikolenko etter angrepet, ifølge BBC.

En rådgiver ved det ukrainske presidentkontoret sier, ifølge Reuters, at landet kan tjene 10 milliarder dollar på salg kornet.

Les mer om angrepet her.