Britisk etterretning avviser Lavros påstand

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa onsdag at de vil utvide sine militære mål i Ukraina. – Dette er nesten helt sikkert ikke sant, sier britisk etterretning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I sin daglige oppdatering om krigen i Ukraina slår den britiske etterretningstjenesten tilbake mot Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Onsdag uttalte Lavrov at Russland vil utvide sine militære mål i Ukraina.

Ifølge the russiske nyhetsbyrået RIA sa Lavros at geografien «nå er annerledes».

– Dette er langt fra å være både DPR (Donetsk) og LPR (Luhansk). Det er også Kherson-regionen, Zaporizjzja-regionen og en rekke andre territorier.

– Ikke sant

Britisk etterretning skriver at Lavrovs påstand om utvidelse ikke er sannferdig, da Russland allerede har hatt flere områder som mål.

– Dette er nesten helt sikkert ikke sant. Russland har ikke «utvidet» krigen sin: Å få kontroll over disse områdene var helt sikkert et av invasjonen originale mål.

Videre skriver de at Russland invaderte disse områdene i februar og okkupasjonsmakten har offentlig diskutert mulighetene for folkeavstemninger siden mars, skriver britisk etterretning i oppdateringen.

Britisk etterretning holder det for sannsynlig at Lavrov kan ha kommet med uttalelsene nettopp for å tilrettelegge for folkeavstemninger om løsrivelse fra Ukraina eller innlemmelse i Russland.