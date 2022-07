MINDRE PORNO? Flere pornoskuespillere ønsker nå ikke å gjøre enkelte scener i frykt for å bli gravid, etter abortinnskrenkningene i USA.

Abortvedtak rammer pornoindustrien

Enkelte pornoskuespillere i USA nekter nå å gjennomføre enkelte populære scener, etter at Høyesterett fjernet retten til selvbestemt abort.

Flere konservative stater i USA stiller seg nå i kø for å forby eller innskrenke abortlovene i sin delstat, etter at Høyesterett forkastet den såkalte «Roe mot Wade»-avgjørelsen.

Som en konsekvens ønsker flere pornoskuespillere, først og fremst de kvinnelige, å unngå scener der de risikerer å bli gravide, skrive The Daily Beast.

– Jeg vil være trygg på at dersom jeg blir gravid på sett, så skal jeg kunne avslutte graviditeten. Jeg vil ikke ha en pornobaby, sier pornoskuespiller Arietta Adams.

VIL IKKE RISIKERE: Pornoskuespiller Arietta Adam er en av dem som nå ønsker å unngå enkelte scener i frykt for uønsket graviditet.

En annen skuespiller i industrien, Stephanie Eild, forteller at hun har sluttet å gjøre scener med menn, med mindre de er sterilisert.

De forklarer at det er en risiko for å bli gravid, til tross for bruk av prevensjon.

«Creampie» på topp ti

De to pornoskuespillerne forteller at flere nå ikke ønsker å gjøre scener der mannen «kommer» i kvinnen, uten bruk av kondom, såkalte «creampie scene».

Slike scener rangeres blant de topp 10 mest populære Pornhub-søkene i USA.

Ifølge The Daily Beast jobber mange pornoskuespillere i stater der abort nå allerede er forbudt, til tross for utbredelsen av voksenfilmindustrien i California, der abort fremdeles er lovlig.

En advokat forklarer til magasinet at de fleste har uavhengige kontraktsforhold med sine arbeidsgivere, som gjør at de ikke vil motta støtte dersom uønsket graviditet skulle oppstå.

Dekker ikke kostnadene

Bedrifter som Meta og Disney har kunngjort at de vil dekke abortrelaterte kostnader, som en del av helseforsikringen til sine ansatte. Men dette skal være sjeldent i pornobransjen.

En annen pornoskuespiller, Skye Blue, har også gått ut med at hun ikke lenger vil gjøre scener der risikoen for å bli gravid er til stede.

– Hele jobben min dreier seg om sex, og nå blir den angrepet fordi myndighetene bare ser på det som en reproduktiv handling, og ikke en handling av nytelse, skriver hun.

Endret maktbalansen

Det var 24. juni at Høyesterett i USA satt til side kjennelsen fra 1973 som sikret en føderal rett til abort.

Det finnes altså ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men denne bestemmelsen har gjort at delstater ikke har kunnet innføre lover som forbyr abort, inntil nå.

– Nå som «Roe v. Wade» opphører settes kvinners helse og liv i fare, sa USAs president Joe Biden da han møtte pressen etter avgjørelsen.

Siden Høyesterett er den øverste domstolen, er det de som har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål i nasjonale lover.

Det er den amerikanske presidenten som utnevner dommerne, som sitter på livstid. USAs tidligere president Donald Trump valgte tre av de ni dommerne som sitter der. Dette endret maktbalansen i domstolen, der tre regnes som liberale og seks av dommerne regnes som konservative.