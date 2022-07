ST. PETERSBURG: Den russiske presidenten, Vladimir Putin, signerte søndag en ny 55 sider lang maritim doktrine.

Putin med ny maritim doktrine: Arktis høyere på prioriteringslisten

Russland vil forsøke å bli en stormakt på sjøen. Arktis nevnes som den første strategiske regionen, og norsk ekspert mener det sender signaler.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

31. juli er marinens dag i Russland og feires hvert år med parader og seremonier i ulike byer – og viktigst er hovedstaden St. Petersburg.

President Vladimir Putin benyttet anledningen til å undertegne en ny maritim strategiavtale, og holde en kort tale, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Målet med doktrinen er å forsøke å gjenreise Russlands posisjon som maritim stormakt, forklarer Kristian Åtland, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor II ved Nord universitet.

Doktrinen er på hele 55 sider, og erstatter den forrige fra 2015.

– Det er omfattende oppdateringer fra forrige utgave. Under kapittel fem som omhandler regionspesifikke prioriteringer er det nå Arktis som nevnes først, og det er nytt, sier Åtland.

Han mener det kan virke som Arktis og har kommet høyere på Russlands prioriteringsliste.

Region nummer to som nevnes er Stillehavsregionen, etterfulgt av Atlanterhavsregionen, Det kaspiske hav, Det indiske hav, og til slutt Antarktis.

PARADE: President Putin deltok på den årlige paraden under marinens dag i Russland.

Interesse for Svalbard

Åtland peker også på et annet punkt han mener er interessant.

– Det står at Russland skal diversifisere og intensivere sine maritime aktiviteter på og rundt Svalbard, i tillegg til de russiske øyene i Arktis. Det er litt uklart om de her mener sivile maritime aktiviteter eller sjømilitære. Er det snakk om det sistnevnte, er det noe å følge med på.

I henhold til Svalbardtraktaten er det ikke tillatt å etablere militære installasjoner på Svalbard eller bruke øygruppen «i krigsøyemed». Dette gjelder for Norge så vel som for Russland og de øvrige traktatpartene.

Åtland understreker at det har vært en lignende formulering i forrige utgave av doktrinen, uten at vi har sett noen

endring i russisk atferd.

– Men det er fortsatt er en del omstridte spørsmål når det gjelder Svalbard, sier Åtland.

Han sier vider at vi nok vil se et sterkere russisk press mot naturressursene i Barentshavet og i andre regioner hvor Russland er aktive. Ressursutnyttelse som kilde til

økonomisk vekst er et gjennomgangstema i Russlands nye maritime doktrine.

– Vi deler sjøgrense med Russland i Arktis, og Barentshavet er et sted der russiske og norske interesser møtes på en veldig direkte måte. Å få kontroll på disse ressursene ses på som nøkkelen til Russlands økonomiske gjenreisning. Derfor er det en del usikkerhetsmomenter rundt hvordan det vil gå med for eksempel fiskerisamarbeidet i nord i tiden som kommer.

– Vi ser også at Russland tar seg til rette i andre havområder, ikke minst Svartehavet, og

det er definitivt en kilde til bekymring, sier Åtland.

FLERE DELTAR: President Vladimir Putin med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og øverstkommanderende i den russiske marinen Nikolai Yevmenov ved sin side.

Putin har signert en maritim avtale og ikke en sjømilitær doktrine. Det vil si at det er en strategi for hele Russlands aktivitet i det maritime domene, både sivilt og militært.

I talen sin viste Putin til Peter den store som gjorde Russland til en sjømakt. Åtland sier at det er underforstått at presidenten mener Russland kan klare å bli en sjømakt slik landet var både den gang og i deler av Sovjet-perioden, når han trekker frem en slik historisk referanse.

– Bør vi bekymre oss i Norge?

– Det er mange store ord og grandiose planer, sånn er det gjerne med russiske doktriner. Det er nok veldig lite som kommer til å bli implementert, dels på grunn av teknologisk tilbakeliggenhet og dels på grunn av mangel på ressurser, sier Åtland.

Han tror ikke doktrinen i seg selv kommer til å forandre norske aktiviteter i det maritime domenet, men mener vi bør sette oss ned og gå igjennom avtalen, for å se om det er noe nytt og fange opp trender.

EKSPERT: Kristian Åtland er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor II ved Nord universitet.

USA som hovedtrussel

I doktrinen omtales USA som Russlands største rival på sjøen, og de er særlig bekymret for at militæralliansen NATO nærmer seg Russlands grenser.

– Dette er ikke noe nytt. Det har vært et mantra i mange år at Russland bekymrer seg for NATO-utvidelse. Nå har retorikken fått vann på møllen igjen i og med at Sverige og Finland er på vei inn.

Åtland sier at det geopolitiske landskapet i nord har endret seg som et resultat av krigen i Ukraina.

– Det har endret seg i Russland disfavør nå som disse landene er på vei til å bli medlemmer. Men den atferden er det Russland selv som har fremprovosert ved å skape frykt, sier han.

TRADISJON: Det er ikke uvanlig at presidenter bruker anledningen til å undertegne strategiavtaler.

Nevnte ikke Ukraina

I dagens tale nevnte ikke president Putin krigen i Ukraina, men snakket om de nye russiske «supervåpnene», melder Reuters.

– Den russiske marinen vil kunne svare lynraskt dersom noen krenker vår suverenitet eller frihet, sa Putin.

Han sa at de nye hypersoniske Zircon-missilene vi kunne bekjempe alle potensielle angripere på Russland.

Våpnene kan nå en toppfart på ni ganger lysets hastighet, og vil bli levert i løpet av de neste månedene, ifølge den russiske presidenten.

HOLDT TALE: Presidenten snakket kort til nasjonen under dagens maritime parade.

Urealistisk

Ifølge Åtland er den maritime doktrinen et forsøk på gjenreise den maritime sektoren som ligger nede som følge av vestlige sanksjoner og russiske motsanksjoner relatert til krigen i Ukraina.

– Det er lite substans når det gjelder handling. Det er ingenting i dag som skulle indikere at Russland skal kunne bli en stormakt på sjøen slik de en gang var. De fleste mener det er urealistisk.

Forrige uke forlenget EU de økonomiske sanksjonene mot Russland i ytterligere seks måneder.

EU-sanksjonene har vært på plass siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, og skal nå gjelde frem til 31. januar 2023.

Sanksjonene ble betydelig forsterket etter invasjonen av Ukraina 24.feburar 2022.

President Putin har tidligere kalt de vestlige sanksjonene for gale og dumme.