I SORG: Tirsdagens angrep var den dødeligste skyteepisoden på en amerikansk barneskole på et tiår.

Skal ha skutt bestemoren, så gikk han inn på barneskolen

18-åringen skal ha drept minst 19 barn og to voksne på en barneskole i Texas.

Politiet i Texas har identifisert den mistenkte masseskyteren som Salvador Ramos, en 18-åring fra småbyen Uvalde i Texas, ifølge New York Times.

Minst 19 barn og to voksne ble drept i hendelsen.

18-åringen skal ha skutt bestemoren sin før han gikk inn på barneskolen, har lokale myndigheter opplyst til blant andre CNN.

Bestemorens skal være i kritis tilstand, sier talsmann for offentlig sikkerhet i delstaten Erick Estrada til CNN.

Ramos er bekreftet drept i hendelsen.

Motivet til mistenkte er så langt uklart, men ifølge delstatsmyndighetene skal han ha handlet alene.

Han skal ha krasjet bilen sin før han tok seg inn på Robb Elementary School. Barneskolen har omtrent 475 elever.

Politiet sier de så mistenkte, iført beskyttelsesdrakt og med en rifle, komme ut av bilen etter krasjet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mistenkte skal så ha tatt seg inn på barneskolen og begynt å skyte.

– Så jævelen løpe

– Jeg hørte skuddene da jeg hentet posten og så jeg noen løpe mot skolen, sier en nabo av barneskolen til VG.

Han ønsker ikke å få navnet sitt på trykk. Da mannen hørte skuddene, gikk han inn for å hente sitt eget våpen, forteller han.

– Jeg så den jævelen løpe gjennom, sier han.

– Da lyden begynte å komme nærmere, tenkte jeg faen ta meg, det er det. Så jeg grep våpenet mitt.

– Vi må handle

Tirsdagens angrep var den dødeligste skyteepisoden på en amerikansk barneskole på et tiår. Sist var i 2012, da 26 personer – 20 barn og seks ansatte – mistet livet i masseskytingen på Sandy Hook i Connecticut.

– Jeg er syk og lei av det. Vi må handle, sa USAs president Joe Biden i en tale etter hendelsen, der han raste mot landets mektige våpenlobby og etterlyste strengere regler for hvem som kan anskaffe våpen.

– Ikke fortell meg at vi ikke kan ha en påvirkning på dette blodbadet, sa Biden.

Publiserte bilder av rifler på Instagram

Det var Texas-guvernør Greg Abbott som først sa Salvador Ramos skal ha stått bak masseskytingen.

Ramos gikk på Uvalde High School.

ABC News har snakket med flere politikilder som sier de skal ha beslaglagt en rifle av typen AR15e og flere magasiner.

Et bilde av to slike rifler ble publisert på en Instagram-konto som skal være knyttet til mistenkte, bare tre dager før masseskytingen på Robb Elementary School tirsdag, ifølge CNN.

Bildet ble publisert under brukernavnet «salv8dor_», melder CNN, som skriver at flere skolekamerater bekrefter at kontoen tilhørte Ramos.