Den antatte gjerningsmannen skal ha lagt ut disse bildene på en sosiale medier-konto i dagene før skoleskytingen. Det er beslaglagt en AR15-rifle i etterkant.

Bilde av våpen lagt ut før skoleskytingen

UVALDE/OSLO (VG) Den mistenkte 18-åringen var en «stille type» som holdt seg mye for seg selv. Tirsdag skal han ha drept minst 19 barn og to voksne på en barneskole i hjembyen.

Salvador Ramos, en 18-åring fra småbyen Uvalde i Texas, er mistenkt for å ha begått den verste masseskytingen på en barneskole i USA på et tiår.

Politiet har bekreftet identiteten hans til blant andre New York Times.

Så langt er 19 barn og to voksne bekreftet drept i massakren på Robb Elementary School. Barneskolen har omtrent 475 elever.

Også den mistenkte gjerningspersonen ble drept i forbindelse med masseskytingen. Han ble skutt av politiet.

Politiet skal ha beslaglagt en rifle av typen AR-15 og flere magasiner. Et bilde av to slike rifler ble publisert på en Instagram-konto som skal være knyttet til Ramos, bare tre dager før masseskytingen på Robb Elementary School tirsdag, ifølge CNN.

Motivet hans er så langt uklart, men ifølge delstatsmyndighetene skal han ha handlet alene.

Før han gikk inn på barneskolen, skal Ramos ha skutt bestemoren sin, har lokale myndigheter opplyst til blant andre nyhetskanalen CNN.

I SORG: Tirsdagens angrep var den dødeligste skyteepisoden på en amerikansk barneskole på et tiår. RYKKET UT: Et stort antall politibetjenter var på plass utenfor barneskolen tirsdag. SKYTING: Et stort antall politibetjenter rykket til skolen.

Bestemoren skal være i kritisk tilstand, sier talsmann for offentlig sikkerhet i delstaten Erick Estrada til kanalen.

Politiet sier de så mistenkte før han gikk inn på barneskolen, iført skuddsikker vest og med en rifle, forteller Estrada til CNN.

Mistenkte skal ha krasjet bilen sin i veikanten før han tok seg inn på barneskolen og begynte å skyte.

Da han prøvde å komme inn på skolen, skal han ha blitt av skoledistriktets egne politifolk, men var fortsatt i stand til å gå inn i bygningen og gå inn i flere klasserom, ifølge Estrada. Myndighetene sier at han var bevæpnet med en rifle og bar en ryggsekk.

Uvalde er en liten by med omtrent 16 000 innbyggere, omtrent 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas. Lokalsamfunnet er i sjokk etter hendelsen.

SKJØT: Politiet bekrefter at det er Salvador Ramos (18) som er mistenkt for skytingen i Texas.

– Så jævelen løpe

– Jeg hørte skuddene da jeg hentet posten. Deretter så jeg noen løpe mot skolen, sier en nabo av barneskolen til VG.

Han ønsker ikke å få navnet sitt på trykk. Da mannen hørte skuddene, gikk han inn for å hente sitt eget våpen, forteller han.

– Jeg så den jævelen løpe gjennom, sier han.

– Da lyden begynte å komme nærmere, tenkte jeg faen ta meg, det er dèt. Så jeg grep våpenet mitt.

– Vi må handle

Tirsdagens angrep var den dødeligste skyteepisoden på en amerikansk barneskole på ti år. Sist var i 2012, da 26 personer – 20 barn og seks ansatte – mistet livet i masseskytingen på Sandy Hook i Connecticut.

– Jeg er så lei av det. Vi må handle, sa USAs president Joe Biden i en tale etter hendelsen, der han raste mot landets mektige våpenlobby og etterlyste strengere regler for hvem som kan anskaffe våpen.

– Ikke fortell meg at vi ikke kan ha en påvirkning på dette blodbadet.

En rekke politikere og aktivister har reagert etter hendelsen og bedt om at USA strammer inn våpenlovene.

Landet har med Uvalde-massakren registrert 213 masseskytinger så langt i år, ifølge Gun Violence Archive som definerer én masseskyting som en skyteepisode der fire eller flere personer blir skadet.

Det var Texas-guvernør Greg Abbott som først sa Salvador Ramos skal ha stått bak masseskytingen.

Ramos gikk på Uvalde High School.

Bildet ble publisert under brukernavnet «salv8dor_», melder CNN, som skriver at flere skolekamerater bekrefter at kontoen tilhørte Ramos.

– Stille type

Ramos jobbet på en lokal Wendy’s, ifølge CNN.

En av sjefene på restauranten, Adrian Mendes, forteller at 18-åringen «som regel holdt seg for seg selv».

– Han virket som en stille type, en som ikke sier mye. Han sosialiserte ikke egentlig med de andre ansatte, sa Mendes til CNN.

– Han bare jobbet, fikk betalt og kom inn for å hente lønnsslippen sin.

Mendes kjente ikke Ramos personlig og de så hverandre sjelden fordi de jobbet ulike skift, ifølge CNN.

Masseskytingen tirsdag skjedde under to uker etter at ti personer ble drept i en rasistisk motivert masseskyting i Buffalo, USA.

Motivet for denne skyteepisoden er ikke kjent.

Sikkerhetstiltak

Det var en rekke sikkerhetstiltak ved skolen i forkant av skoleskytingen, melder Fox News. Disse inkluderer politifolk og sikkerhetsvakter på skolen, sosialarbeidere til stedet. Hundepatruljer hadde gått gjennom skolen. Det var satt opp bevegelsessensorer, kameraer og alarmer, samt gjerder rundt skolen. Det ble også gjort trusselvurderinger og overvåking av sosiale medier før skytingen skjedde.

Til sist var lærerne trent i trusselsituasjonen og bedt om å praktisere en lukket dør-politikk på skolen.