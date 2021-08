PRIVAT BEDRIFT: Barberer Jose Texeiro trimmer en kundes hår i nabolaget El Cerro i Havannas hovedstad Cuba. Cubas myndigheter har nå vedtatt ny lov som legaliserer små og mellomstore private bedrifter. Foto: Javier Galeano / AP

Cuba myker opp for private bedrifter: − Nødvendig reform

I kjølvannet av demonstrasjonene har Cuba vedtatt en lov som legaliserer små og mellomstore private bedrifter. – Myndighetene ser at forandring må til, sier Cuba-forsker.

Av Lena Rustan Fidjestad og NTB

Endringen finner sted nesten en måned etter at flere tusen cubanere protesterte i en rekke byer mot mangel på mat, medisiner og elektrisitet og landets ettpartistyre.

– Dette er en helt nødvendig og viktig reform, som det har vært behov for i flere år. Ifølge lovgivningskalenderen skulle den ikke presenteres før neste år, så den er fremskyndet som følge av demonstrasjonene 11. juli, kommenterer Cuba-forsker Vegard Bye til VG.

De siste månedene har myndighetene i ettpartistaten, ledet av Cubas kommunistparti med president Miguel Díaz-Canel i spissen, trappet opp reformer for å få bukt med den verste økonomiske krisen på 30 år.

Krisen er drevet fram av coronapandemien, kraftig nedgang i den viktige turistnæringen og amerikanske sanksjoner.

DEMONSTRASJON: Vegard Bye sier demonstrasjonene som brøt ut som følge av Cubas desperate situasjon har hatt innvirkning på reformprosessen. Foto: YAMIL LAGE / AFP

600.000 cubanere i privat sektor

Rundt 600.000 cubanere – 13 prosent av arbeidsstyrken, arbeider allerede i privat sektor, men det har manglet et juridisk rammeverk som uttrykkelig gjør slik virksomhet lovlig.

Den nye loven er et vannskille på Cuba, der staten kontrollerer det meste. Fortsatt er hverken helse, utdanning eller mediene åpnet for privat virksomhet.

Ifølge forskeren omfatter også loven ifølge statsmediet Granma legalisering av små kooperativer, utenfor landbrukssektoren. Han venter på mer informasjon fra sine kilder, for å få oversikt over omfanget.

– Det er viktig for landbrukssektoren å gi kooperativer og bønder autonomi til å produsere egne varer og fungere som en motbevegelsesmakt uavhengig av partimakt. For Cuba er det nødvendig for å få opp matproduksjonen, i et land som kun produserer 30 prosent av egen mat. Økt matproduksjon anser myndighetene som et nasjonalt sikkerhetsspørsmål, argumenterer Bye.

Politiske endringer truet partiets monopolmakt

Forskeren tror Cuba er tilbake på sporet fra 2016, da reformene som daværende president Raúl Castro foreslo i 2011 ble stoppet.

– Reformene, som skjedde parallelt med normalisering av USA, begynte å få politiske konsekvenser som «hardlinere» i partiet fryktet. De innebar politiske endringer som truet partiets monopolmakt. Samtidig førte bedre forhold til USA og Barack Obamas popularitet til at imperialismeargumentet var i ferd med å svinne hen.

Myndighetene var redde for at folk skulle få mer økonomisk frihet, som samtidig ville gi dem mer politisk frihet. Det ville på sikt gjøre det vanskelig å beholde kontroll.

HARDT RAMMET: Coronapandemien har rammet Cuba hardt. Her får en gravid kvinne et stikk av den cubanske Abdala-vaksinen. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB

Bye sier demonstrasjonene har hatt innvirkning på reformprosessen.

– Cuba har endret seg. Situasjonen er desperat, så man vil tvinge fram en form for dialog. Myndighetene ser at forandring må til, og at de må ta tak for å skape nytt håp for cubanere utenfor statssektoren.

Jerngrep om gatene

På øya er det nå stille i gatene, og myndighetene har ifølge forskeren jerngrep om gatene. Det ulmer likevel fortsatt under overflaten. Store og viktige kulturpersonligheter har gått ut og støttet demonstrasjonene.

– Kulturpersonlighetene som tar avstand fra myndighetene vil spille en viktig rolle, med høy status på Cuba.

Forskeren peker også på at myndighetene har mistet kontroll over pandemien, med forferdelige tall over syke og døde.

Ifølge VGs coronaspesial er de offisielle tallene over totalt registrert smittede 439.899 personer og antall døde 3.259 personer. Det verserer påstander om mørketall.

– De fleste cubanere er fortsatt ikke vaksinerte, som har skapt ramaskrik i befolkningen, sier Bye.

ARRESTERTE: Det ble etter demonstrasjonene rapportert om tresifret antall demonstranter. Rettssakene mot dem pågår. Foto: YAMIL LAGE / AFP

I kjølvannet av demonstrasjonene skrev VG om rapporter om tresifret antall arresterte demonstranter på Cuba.

Fortsatt er noen hundre personer arresterte og ikke gjort rede for, forteller Bye. Rettssakene mot demonstrantene pågår.

– 68 personer er dømt til rundt et års fengsel. Det er lenge siden myndighetene har holdt politiske fanger så lenge. De skiller heller ikke mellom personer som har begått vandalisme i gatene, og de som har demonstrert fredelig. Det er et menneskerettighetsproblem, sier Cuba-eksperten.

– USA uvillig til dialog

Diskusjonen om internasjonalt opprop og dialog er foreløpig polarisert.

– USA har forsterket sanksjonene og er uvillig til å gå i dialog med cubanske myndigheter, som ikke har vist tegn til mer åpenhet.