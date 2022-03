MORSK MELDING: Sergej Lavrov går hardt ut mot Vesten i et intervju med serbiske journalister.

Lavrov hevder forholdet til Kina har aldri vært bedre

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov går hardt ut mot Vesten – og mener samtidig at forholdet til Kina er historisk godt.

Av Ole Kristian Strøm

Det kommer frem av et intervju som Lavrov har gitt til serbiske journalister - og som er gjengitt av RIA.

– Vi har et historisk godt forhold til Kina. Og vi utvikler et partnerskap med India, sier Lavrov.

Samtidig går Russlands utenriksminister hardt ut mot Vesten. Han mener blant annet at EU nok en gang viser sin manglende evne til å løse konflikter. Lavrov hevder også at sanksjonene mot Russland fra Vesten har pågått helt siden Sovjettiden.

– Vesten prøvde på alle måter å hindre levering av høyteknologisk utstyr til Sovjet, sier Lavrov ifølge nyhetsbyrået.

Ikke nærmere møte

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov hevder at det ikke er noen fremgang i forhandlingene med Ukraina og at et møte mellom presidentene Putin og Zelenskyj ikke er nærmere.

Peskov kaller ifølge «ansikt-til-ansikt-forhandlingene» mellom delegasjonene fra Russland og Ukraina viktige, men han bruker ikke ordet «fremgang» om forhandlingene heller.

Ifølge Peskov er heller ikke utveksling av krigsfanger mellom landene noe tema i Istanbul.

PRESIDENTER: Vladimir Putin (t.v.) og Volodymyr Zelenskyj.

– God save America!

Hans pressetalsperson, Maria Zakharova, har på Telegram kommentert president Joe Bidens uttalelse sist fredag om at «for guds skyld, denne mannen kan ikke beholde makten». Hun skriver:

– Joe Bidens uttalelser om Vladimir Putin ble gjort på følelser og reflekterer ikke den offisielle kursen til Det hvite hus.

Så legger hun til – på engelsk:

– God Save America!

En talsperson for Det hvite hus måtte fredag ut og korrigere Bidens uttalelse:

– Presidentens poeng var at Putin ikke kan få utøve makt over sine naboer eller regionen. Han siktet ikke til Putins makt i Russland eller regimeskifte, lød det fra talspersonen.