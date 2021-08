Klikk for å aktivere kartet

Politiet: Tyv avslørte overgriper i Spania

Da innbruddstyven oppdaget overgrepsmateriale, valgte han å si ifra. Dermed kunne spansk politi pågripe en lokal fotballtrener

Av Silje Kathrine Sviggum

Æreskodeksen slo inn hos en innbruddstyv i Sør-Spania som kom over overgrepsmateriale under et raid, skriver CNN.

Ifølge politiet hadde tyven stjålet et gammelt Super 8-kamera og tilhørende filmruller fra et privat hjem da han til sin forferdelse oppdaget grafisk innhold av en mann som begikk seksuelle overgrep mot gutter.

Oppdagelsen fikk tyven til å ta affære. Han puttet tapene i en brun konvolutt, gjemte dem under en parkert bil og ringte politiet fra en offentlig telefonkiosk for å forklare hvor de kunne finne materialet.

Pliktfølelsen vant

Inni konvolutten fant politiet en lapp med hjemmeadressen til den pedofilimistenkte og en beskjed fra tyven:

– Jeg har vært uheldig nok til at disse båndene kom meg i hende og jeg føler meg forpliktet til å levere dem så dere kan gjøre jobben deres og putte den (her skal det ha stått banneord, journ.anm.) fyren i fengsel for livstid, lød beskjeden.

Spansk politi bekreftet tirsdag 17. august at de hadde arrestert en 64 år gammel overgrepssiktet mann på samme hjemmeadresse som tyven oppga i provinshovedstaden Jaén i Sør-Spania. Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til aklagene.

Skal ha misbrukt flere mindreårige

Den siktede er en lokal fotballtrener som bodde alene da han ble pågrepet. Han skal ha lokket noen av sine unge spillere til å se pornografiske filmer før han misbrukte dem seksuelt, opplyste politiet i en uttalelse.

Så langt har politiet identifisert fire mindreårige gutter som skal ha vært utsatt for overgrep, inkludert en 16-åring som kan ha blitt misbrukt i seks år.

Anmeldte innbruddet

Den pedofilimistenkte mannen hadde varslet politiet om innbruddet i hjemmet sitt og oppgitt en rekke elektriske apparater som ble stjålet. Men han nevnte ikke hverken kameraet eller filmene, opplyste politiet.

I hjemmet den siktede fant politiet filmer med grafisk innhold av seksuelt misbrukte gutter.

Og innbruddstyven med samvittighet? Han er fremdeles på frifot, etterlyst av politiet.