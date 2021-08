OKSYGEN: Da Uganda i sommer opplevde en stor smitteøkning, ble det mangel på oksygen på flere sykehus. Her jobber arbeidere på spreng med å frakte oksygen ut til sykehusene.

Her er under tre prosent vaksinert: − Umoralsk

Vaksineringen i Uganda står omtrent på stedet hvil, mens flere vestlige land går inn for å sette den tredje dosen.

Publisert: Nå nettopp

VG har den siste tiden skrevet en rekke artikler om den enorme forskjellen i vaksineringen globalt. Mange vestlige som nærmer seg nye topper, mens svært få mennesker i mange afrikanske land er vaksinert.

Uganda er blant disse landene. Her har kun 2,6 prosent av befolkningen på drøye 44 millioner mennesker fått minst én dose. Det er ikke nok til å dekke risikogruppene og helsearbeiderne som står i frontlinjen for å hjelpe dem.

– Utilstrekkelig

Onsdag ankom en ny last med vaksiner gjennom COVAX. Det var 299.500 doser donert av Storbritannia - som for øvrig har gitt nærmere 70 prosent av sin befolkning minst én dose.

Norge har også tidligere donert doser til Uganda. Det er snakk om AstraZeneca-doser som er tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Tilgang til vaksiner i Uganda har vært vanskelig og vaksineringen har vært utilstrekkelig. Her vi jobber er ikke alle helsearbeiderne vaksinert, sier Robert Keango til VG.

Han jobber som medisinsk koordinator for Leger uten grenser i landet og er fortvilet over situasjonen.

KØ: Folk står i kø for å få coronavaksinen i Kampala i mai.

– Vi jobber med svært sårbare mennesker, blant annet HIV-smittede. Disse har heller ikke fått tilgang til vaksine, sier han.

En annen utfordring han møter er at de skal få tak i nok vaksiner til å vaksinere helsearbeidere med de to dosene som trengs for å bli fullvaksinert.

– Selv om regjeringen jobber med covid-responsen, har de ikke fått tak i vaksiner fra produsentene.

Globalt perspektiv

COVAX har tidligere uttalt til VG at de frykter mer vaksinenasjonalisme. Også Verdens helseorganisasjon har gått ut og bedt rike land vente med å sette en tredje dose før den globale tilgangen til vaksiner blir bedre.

Denne uken ble det klart at alle amerikanere fra 20. september kan få muligheten om å ta en tredje dose med vaksinen. Selv har ikke helseminister Bent Høie villet utelukke at dette kan blir aktuelt også i Norge.

Nå frykter Keango for en tredje bølge i Uganda og at helsevesenet skal bli overbelastet.

Han har et budskap til vestlige land som vurderer å gå i gang med den tredje dosen.

– Det er uetisk og umoralsk. De ser bort fra den globale folkehelsen og at dette er en pandemi som rammer alle.

– Det er normalt at man vil beskytte seg selv, før man vil beskytte andre. Men når man kan, må man dele. Andre land må gis muligheten og kapasiteten til å ta del i teknologien, fortsetter han.

Venter på den tredje bølgen

De har bistått regjeringen med å levere vaksiner tidligere og forbereder seg på å gjøre det igjen når det kommer ferske leveranser. De planlegger også for å oppskalere driften om landet blir rammet av en tredje bølge. Nå er smittetrenden nedadgående og det ble meldt om 322 nye tilfeller på én dag denne uken.

DOSE: En kvinne får en vaksinedose i overarmen i mai. Vaksinasjonsprogrammet i landet mangler vaksiner.

– Når så veldig få er vaksinert, er det svært sannsynlig at den tredje bølgen kommer, sier han.

Han frykter at en tredje bølge vil spre seg seg ut av urbane strøk og til mer rurale områder.

– Der er risikoen for død mye høyere hvis folk får covid fordi de ikke har tilgang på ambulanser. Hvis de skulle komme seg til byene, går man kanskje tom for oksygen. Det er dit vi er på vei, sier han.