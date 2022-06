DØMT: Ghislaine Maxwell, her under en konferanse i 2013.

Jeffry Epsteins ekskjæreste dømt til 20 års fengsel

Britiske Ghislaine Maxwell (60) er dømt til 20 års fengsel i USA.

– Maxwell straffes ikke som en stedfortreder for Jeffry Epstein, men for sin rolle i de kriminelle handlingene, sa dommer Alison Nathan like før dommen ble avsagt.

Aktor mente at Maxwell burde dømmes til et sted mellom 30 og 55 års fengsel, mens forsvaret har kalkulert den riktige straffen til å være 4 til 5 års fengsel.

Dommeren endte omtrent midt imellom, og dømte henne til 20 år.

Maxwell må også betale en bot på 750.000 dollar – nærmere 7,4 millioner norske kroner, melder Sky News.

Dommeren mente at en streng straff var nødvendig, og at det ville sende en klar beskjed til de som utfører overgrep mot mindreårige.

– Uansett om du er rik og mektig, eller helt ukjent, er ingen hevet over loven, sa Nathan.

Anbefaler «Orange Is the New Black»-fengsel

Dommeren anbefaler, ifølge Sky News, at Maxwell sendes til kvinnefengselet i Danbury i Connecticut.

Det er samme lavsikkerhetsfengsel som forfatteren Piper Kerman sonet i.

Kermans memoarer fra de 13 månedene hun sonet, ble siden til den store Netflix-suksessen «Orange Is the New Black».

Dommeren understreker at det til syvende og sist er opp til fengselsvesenet å avgjøre hvor Maxwell skal sone.

– Avskyelige handlinger

Maxwell var kjæreste med Jeffrey Epstein, som tok sitt eget liv i en fengselscelle i Manhattan i 2019.

Epstein var selv anklaget for overgrep mot mindreårige jenter og menneskehandel, men han ble aldri stilt for retten, ettersom han døde i fengsel.

Den 29. desember 2021 ble Maxwell kjent skyldig i menneskehandel av jenter og unge kvinner, som ble utsatt for seksuelle overgrep av Epstein. Dette skal ha foregått i perioden 1994 til 2004.

Epstein sin sak var en av de mest omtalte under blomstringen av Metoo-kampanjen, som oppfordret kvinner til å fortelle om seksuell trakassering og lignende saker.

Dommer Nathan var tydelig på at Maxwell selv var ansvarlig, og deltok i noen av overgrepene.

– Hennes handlinger var avskyelige.

Sarah Ransome, ett av ofrene, uttalte på vei til retten at hun hadde vært i «helvete i 17 år».

– Ghislaine må dø i fengsel, sa hun.

– Lurte alle

Før straffeutmålingen beklaget Maxwell til ofrene for den smerten de har opplevd.

Hun uttrykte anger over at hun noensinne ble kjent med Epstein, og sa at deres relasjon vil forfølge henne for alltid.

– Jeg tror Jeffrey Epstein lurte alle som var i hans krets, sa hun.

Dommer Nathan sa at Maxwell anerkjente ofrenes mot, og at hun til en viss grad anerkjente deres lidelser.

– Det som ikke ble uttrykt, var aksept av ansvar, fulgte Nathan opp.

ANKOM HØRINGEN: Elizabeth Stein (t.v.) og Sarah Ransome ankom United States Federal Courthouse. De var påståtte ofre av seksuell mishandling fra Jeffrey Epstein.

Tidlig på 90-tallet kom Maxwell til New York fra England, men raskt ble hun på utkikk etter en ny start. Hun hadde akkurat mistet faren sin, sammen med familieformuen og hennes sosiale status, skriver New York Times.

Kort tid senere havnet hun på en oppadgående kurve, sammen med finansmannen Epstein. Sammen med Epstein fikk Maxwell muligheten til å få tilbake sin luksuriøse livsstil.