RAKETTANGREP: Torsdag ble Vinnytsia truffet av russiske raketter midt på lyse dagen. Gatene skal ha vært fulle av folk, og fremdeles er 39 personer savnet, ifølge ukrainske myndigheter.

Tre barn skal ha blitt drept i russisk rakettangrep

Torsdag ble minst 23 personer drept i et russisk rakettangrep i Vinnytsia, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepet fordømmes av FN og EU.

– Hva er dette, hvis ikke en åpen terrorhandling?

Det skriver Ukrainas innenriksminister Anton Herasjtsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Minst 23 personer, derav tre barn, skal ha blitt drept i rakettangrepet som rammet byen midt på dagen. De omkomne barna skal ha vært fire, syv og åtte år.

Gatene skal ha vært fulle av folk da rakettene traff.

Ifølge ukrainske myndigheter skal minst 39 personer fremdeles være savnet.

I tillegg skal fire barn i alderen 7 til 15 år være skadet.

Vinnytsia ligger omtrent 27 mil sørvest for den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Rakettene skal ha blitt avfyrt fra en russisk ubåt i Svartehavet, ifølge en uttalelse fra det ukrainske presidentkontoret.

Angrepet fordømmes kraftig i store deler av det internasjonale samfunnet.

Sjefaktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Karim Kahn, sier følgende:

– Sannheten er at mens vi snakker, lever barn, kvinner og menn, både unge og gamle, i terror, sa han.

Kahn understreket at det er behov for en overordnet strategi i etterforskningen av mulige russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

Zelenskyj mener angrepet var rettet mot sivile

Rakettene traff byen samme dag som det ble arrangert en stor konferanse i Haag der representanter fra over 40 land diskuterte hva som skal til for å få i gang en rettsprosess i forbindelse med mulige krigsforbrytelser begått i Ukraina.

– Det var åtte raketter, hvorav to rammet sentrum av byen. 20 personer har dødd, deriblant tre barn. Det er et stort, stort antall sårede, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en tale på videolink.

Redningsmannskap oppdaterte senere dødstallet til 23 og sa at de fortsatt leter etter 39 personer som er savnet.

Zelenskyj mener angrepet åpenbart var rettet mot sivile.

– Hver dag ødelegger Russland den sivile befolkningen, de dreper ukrainske barn og skyter raketter mot sivil infrastruktur, hvor det ikke er noen militære mål. Hva er dette om det ikke er en åpenlys terrorhandling, skriver han på Telegram.

– Ikke trygg lenger

Vinnytsia hadde før krigen 370.000 innbyggere. Tusenvis av mennesker fra Øst-Ukraina har flyktet hit etter at krigen startet.

Kateryna Popova, som flyktet fra den østlige storbyen Kharkiv i mars, sier at hun så mange sårede mennesker ligge i gatene etter angrepet.

– Vi hadde ikke ventet dette. Nå føler vi igjen at vi ikke har noe hjem lenger, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Ifølge guvernør Serhiy Borzov ble 36 hus ødelagt. Angrepet førte også til en brann som spredte seg til en parkeringsplass, der rundt 50 biler tok fyr.

14. juli vil bli erklært som offisiell sørgedag i regionen, legger han til.

– En av de tre rakettene traff nær en ny barselavdeling, skrev Anton Herasjtsjenko, rådgiver for innenriksminister Denys Monastyrskyj, på Twitter.

FN og EU med kraftige fordømmelser

FN-sjef António Guterres sier i en uttalelse at han er rystet over angrepet. Her står det at generalsekretæren fordømmer ethvert angrep mot sivile eller sivil infrastruktur. Han gjentar også at de som begår slike ugjerninger, må stilles til ansvar.

EU kommer også med en kraftig fordømmelse.

– Denne grusomme handlingen i Vinnytsia er den siste i en lang rekke brutale angrep mot sivile og sivil infrastruktur, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell og EU-kommissær for krisehåndtering Janez Lenarcic i en uttalelse.

– Det kan ikke være straffrihet for lovbrudd og forbrytelser begått av de russiske styrkene og deres politiske ledere, sier de videre.

Bare i Ukraina er det registrert over 23.000 krigsforbrytersaker, ifølge Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova. I tillegg er det startet flere etterforskninger i 14 europeiske land.

Russland har blitt beskyldt for en rekke krigsforbrytelser, men de har avvist alle anklager.

– Vil presse Kyiv

Angrepet mot Vinnytsia er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

Kilder i det russiske forsvaret opplyser at angrepet var rettet mot en bygning i byen fordi den huset «nazister», ifølge Margarita Simonjan, sjefen for den statlige russiske TV-kanalen RT, på meldingstjenesten Telegram.

Russland har gjentatte ganger nektet for at de angriper sivile mål i Ukraina med vilje.

Angrepet minner om tidligere angrep mot boligområder som Russland gjennomfører i forsøk på å presse Kyiv til å gi etter for krav, mener den ukrainske krigsanalytikeren Oleh Zhdanov.

– Russland har benyttet den samme taktikken når de har angrepet Odessa-regionen, Krementsjuk, Tsjasiv Jar og andre områder. Kreml vil vise at de fortsatt bruker ukonvensjonelle krigsmetoder og drepe sivile i protest mot Kyiv og hele det internasjonale samfunnet, sier han.