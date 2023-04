HOLDER STAND: En ukrainsk soldat fotografert i en kjeller inne i Bakhmut onsdag denne uken.

Ukraina mister grepet i Bakhmut: Brutal krig fra hus til hus

Utmattede ukrainske soldater forsøker å stå imot russerne i Bakhmut, for å hale ut tiden i påvente av en ukrainsk offensiv. Det blir vanskeligere for hver dag som går.

Den intense og dødelige kampen om den østukrainske byen Bakhmut, er blant de hardeste militære slagene utkjempet i en europeisk by siden andre verdenskrig.

Gjennom det over ti måneder lange byslaget, har tusenvis av russiske soldater blitt det drept i forsøket på å ta byen.

For ukrainerne har akkurat de store russiske tapstallene vært et strategisk argument for å fortsette å forsvare byen, tross stadig vanskeligere forhold.

Men nå er ukrainerne på retrett:

Ukrainske soldater blir nå for hver dag som går presset inn i et stadig krympende område inne i byen.

I kartet under kan du se utviklingen siden 1. mars: Russiske styrker, sammen med leiesoldatene i Wagner-militsen, har angrepet fra øst, nord og sør, og tatt stadig mer av byen.

Ifølge The New York Times, som har kommet seg inn i den ødelagte byen, kontrollerer de ukrainske soldatene nå bare et område med en bredde på rundt 20 kvartaler, som kontinuerlig bombes av russisk artilleri.

Leder for leiesoldatene i den russiske Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hevdet i en video tirsdag at de kontrollerer 80 prosent av byen.

Før krigen var Bakhmut en liten by med 70.000 innbyggere. Store deler av byen er nå lagt i ruiner.

Se filmklippet fra ukrainske soldater i byen her:

Vil hale ut tiden

Det ukrainske forsvaret har gjennom vinteren vært tydelig på sin strategi:

Å binde opp russiske soldater ved å fortsette å kjempe i byen, tross store tap, slik at andre militære enheter får mer tid til å forberede den mye omtalte våroffensiven.

Kommandøren for 93. mekaniserte brigade i det ukrainske forsvaret, som utkjemper en stor del av de hardeste kampene i Bakhmut, sier nå til NYT:

– Det er virkelig en hardt kamp, men vi hjelper andre enheter med å vinne tid, slik at de kan få ammunisjon og våpen, og kan planlegge motoffensiven.

Om Bakhmut faller til russerne eller ikke – ukrainerne over hele landet venter nå håpefullt på at de ukrainske styrkene, væpnet med nye våpen og stridsvogner fra allierte, skal slå russerne tilbake.

Når det skjer, hvordan det skjer, og hvor mye militær styrke ukrainerne faktisk har, er fortsatt uklart.

De siste dagene ha det kommet frem, i en stor amerikansk etterrettningslekkasje, at USA har manglende tro på at Ukraina har kraft nok til å gjennomføre en stor motoffensiv.

NOEN SIVILE IGJEN: Sivile er bedt om å forlate Bakhmut, men noen ukrainere har valgt å bli, midt i skuddlinjen.

Mener ukrainerne ikke må forhaste seg

– Ukraina har i vinter prøvd å vinne tid for å få stridsvognene utenfra og øve opp soldatene i å bruke dem, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

Han påpeker videre på at når man ser på de to siste støttepakkene fra USA, så er det mye ammunisjon, men også broleggere for panservogner, tankbiler og andre.

– Så Ukraina er bedre og bedre rustet for en offensiv, sier han.

Paasikivi mener det er viktig at ukrainerne nå ikke forhaster seg.

– Ukraina må ha en tilstrekkelig kraft før de kan sette i gang offensiven. Ellers vil kraften bare gå til spille. Dette er den store muligheten. Siden blir det vanskelig om dette mislykkes, sier han.

Peter Viggo Jakobsen ved Institutt for Strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, mener også ukrainerne nå må ta seg tid.

– Det er ingenting som tyder på en ny russisk mobilisering. Og hvis det skjer, kommer det til å ta lang tid før de har soldater kampklare. Derfor er det vanskelig å se Ukraina har det travelt med en offensiv, sier han til VG.

– Hvis jeg hadde vært Ukraina, så hadde jeg tatt det mer med ro, med tanke på å bygge opp nok kapasitet til oppnå det som trengs for å bryte gjennom fiendens linjer.

– Hva må til?

– Vi snakker vanligvis om at du må ha et 3:1-forhold for å lykkes med en offensiv. Jeg vet ikke om Ukraina er i stand til det ennå. Jo flere kampvogner og kampfly, jo større er sannsynligheten for å lykkes, sier han.

I FØRSTE LINJE: Ukrainske soldater hviler i en skyttergrav ved frontlijnen i Bakhmut, mandag denne uken.

– Russland har betalt en høy pris i Bakhmut

Krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Finland sier til VG at det er en fare for at Ukraina ikke lykkes med sin ventede offensiv.

– Det verste scenarioet er en mislykket offensiv der Ukraina helt enkelt forbruker de stridskreftene og ressursene de har i dag – uten å få noe resultat, eller i hvert fall noe avgjørende resultat, sier han.

Om Ukraina ikke får mye ny støtte så er det en stor risiko for at krigen forlenges, mener han.

– Det kan tjene Russland mer enn Ukraina. Om de ikke får nødvendig støtte, blir det vanskelig for Ukraina å tvinge Russland til å gi opp.

Også han, som de andre ekspertene, tror ikke Russland per nå har mye mer å spille på.

– De russiske styrkene har tatt noe terreng i Donbas, men prisen har vært høy, ikke minst i Bakhmut. Man undrer om de heller burde ha fokusert på å forsvare seg mot den ukrainske offensiven, som nesten sikkert kommer, avslutter han.

