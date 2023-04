ETTERFORSKER: Politiet jobber nå med å kartlegge hva som skjedde lørdag når 13 år gamle Filippa forsvant i Danmark.

Moren til Filippa: − Hun har det godt etter omstendighetene

KORSØR (VG) Politiet sitter med flere ubesvarte spørsmål etter forsvinningssaken. I ettermiddag har de undersøkt et nytt hus.

– Nå skal vi se morsomme filmer.

Det sier moren til Filippa, Pernille, til Ekstra Bladet søndag kveld. Hun, Filippa og bonuspappaen var på vei hjem fra sykehuset da den danske avisen tok kontakt.

Mamma Pernille ønsker ikke å gå inn i detalj på hva datteren har vært utsatt for, eller hvordan datterens tilstand er.

– Hun har det godt etter omstendighetene, sier moren.

Lettelse

En stor lettelse har lagt seg over Syd- og Vestsjælland i Danmark etter at 13 år gamle Filippa ble funnet i live søndag ettermiddag, etter at hun sporløst forsvant over ett døgn tidligere.

VG er til stede i Korsør og har snakket med flere personer i området.

– Folk har vært så bekymret. Så det at politiet fant henne i live var riktig godt, det tror jeg alle synes, sier Thomas Christian Olsen til VG.

Han er blant dem som har fulgt nøye med på utviklingen etter at Filippa forsvant etter å ha delt ut aviser i den lille landsbyen Kirkerup på Vestkjælland.

– Et barn var forsvunnet. Jeg var helt forskrekket, sier kona, som ikke ønskes å nevnes med navn i VG.

– Det var en enorm lettelse. Jeg er bare så utrolig takknemlig, og det tror jeg alle andre også er, for at hun er funnet i live.

RYSTET MEN LETTET: Thomas Christian Olsen bor i Korsør – et par mil fra der 13 år gamle Filippa forsvant fra lørdag.

Etterforsker på nytt sted

Flere spørsmål er fremdeles ubesvarte. Blant annet om hvorfor politiet søndag ettermiddag kom med store ressurser til en adresse i Korsør i nærheten av der ekteparet VG har snakket med bor – et sted som ligger noen mil fra området Filippa bor og forsvant fra.

VG blir møtt av et stort pressekorps i den ellers rolige og lille landsbygden. Et større område uten for en mørk bolig er sperret av. Politibetjenter på motorsykler kjører inn og ut av sperringene, og fra veien kan man skimte kriminalteknikere som går inn og ut av boligen.

Politiet har foreløpig ikke uttalt om avsperringen av dette huset er i sammenheng med forsvinningen.

Olsen sier politiet må ha kommet i løpet av ettermiddagen, for de var ikke til stede da han luftet hundene sine Milo og Fluffy på formiddagen.

En annen person VG snakker med, som bor i nabolaget, sier han observerte politiet komme med store ressurser kort tid før pressekonferansen til politiet klokken 15.

– For ganske få minutter siden kunne vi meddele til Filippas foreldre at vi har funnet henne i live, sa politiinspektør Kim Kliver under pressekonferansen.

Politiet har uttalt at de på samme adresse som Filippa ble funnet, arresterte en 32 år gammel mann.

Men om det er denne adressen Filippa ble funnet på er altså uvisst.

VG observerte krimteknikere jobbe på adressen i Korsør søndag ettermiddag og kveld.

Rystet lokalsamfunnet

Flere naboer VG har snakket med sier Filippas forsvinning rystet lokalsamfunnene i Sydsjælland. Flere sier også at saken har fått samtlige til å tenke på en annen lokal forsvinningssak noen år tilbake.

– Jeg håper virkelig politiet ser på det i sammenheng nå. Da jeg først hørte om Filippa tenkte jeg på den saken. Jeg kan ikke ha vært den eneste, sier en VG snakker med.

I 2016 forsvant nemlig 17 år gamle Emilie Meng fra Korsør. Meng ble funnet drept et halvt år senere, og saken er i dag fortsatt uoppklart.

– Det er jo ikke sikkert at det er en sammenheng, men det er klart man begynner å tenke i de baner, sier en annen.

Slik jobber politiet nå

Lørdag kveld og natt til søndag var det en massiv leteaksjon etter 13 år gamle Filippa. 13-åringen ble funnet i en bolig søndag formiddag.

Flere personer ble pågrepet, der iblant en 32 år gammel mann. Rundt 18.00 søndag meldte politiet at to personer ble løslatt.

Nå har politiet i Sydsjælland og Lolland-Falsters en stor oppgave foran seg.

Til danske TV 2 sier tidligere drapssjef i København-politiet, Jens Møller, at det er flere spørsmål som de nå må finne ut av.

– Nå må man fastslå hva som skjer fra hun forsvinner, hvorfor hun forsvinner og hva hensikten var, sier Møller.

SYKKEL: Dansk politi fant flere eiendeler til 13 år gamle Filippa drøye to kilometer fra hjemmet til familien.

Ifølge TV 2 i Danmark har politiet nå kartlagt noe av lørdagen til Filippa før hun forsvant. 13-åringen gjorde ferdig avisruten sin klokken 11.30.

Da ruten var avsluttet hadde Filippa en avtale med en venninne, og hun skulle sykle fem kilometer hjem. Da venninnen ikke hørte fra Filippa, kontaktet hun familien.

Sykkelen, mobilen og vesken til Filippa ble funnet rundt to kilometer fra familiens hjem.

Sporet telefonhistorikk

Møller sier videre at politiet har flere tekniske muligheter. Blant annet sporing av telefonhistorikk. I tillegg er det snakk om mange vitneforklaringer.

Møller påpeker at det er gjennomført en rekke tekniske undersøkelser som det ventes svar på.

Naturligvis skal også de involverte i saken avhøres.

Den pågrepne mannen fremstilles for et såkalt grunnlovsforhør mandag. Grunnlovsforhør er en dansk rettsprosedyre hvor den siktede stilles for en dommer. Grunnlovsforhør kan ende med videre anholdelse, varetektsfengsling eller løslatelse.

