Fina Mena (55) er kommersiell direktør i den spanske drueprodusenten Moyca.

Klimaendringer gjør disse druene dyrere

MURCIA, SPANIA (VG) Denne uken er det hetebølge i Spania. Klimaendringene landet har sett den siste tiden er med på å gjøre frukten i norske butikker dyrere.

Kortversjonen Denne uken er det hetebølge i Spania, og klimaendringene landet har sett bidrar til økende fruktpriser i norske butikker.

Uregelmessige værforhold fører til at produsenter ikke bare mister avlinger, men de har også måtte gjøre større investeringer

Produsenter prøver å tilpasse seg klimaendringene ved å investere i for eksempel vannreservoarer for å samle regnvann.

Det er forventet at været i Spania vil bli mer ekstremt fremover på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Vis mer

– Når det ikke går som det skal blir jeg virkelig trist. Da er det håpløst.

Fina Mena (55) står under et hav av druer. Endeløse rekker av røde, modne druer glinser under solen.

– Akkurat nå er det vakkert.

VG besøkte gården mandagen denne uken. Da gikk drueproduksjonen etter planen. Men dagen etter skal en hetebølge skylle innover landet.

– Det er klart vi er bekymret.

Hun er kommersiell direktør i selskapet som i 15 år har levert druer til det norske markedet gjennom Coop.

De kjemper hele tiden mot det unormale været. Det som er blitt den nye normalen.

Lange hetebølger, plutselig styrtregn og tørke er med på å gjøre det stadig mer vanskelig å driver landbruk i det som ofte blir beskrevet som «Europas matfat».

I april og mai tørket innsjøer ut i Spania. Det var vannrestriksjoner i deler av landet og bønder fikk bøter for å bruke vann.

– Det er galskap. Det er veldig stressende å drive en gård i Spania i dissse tider.

For druene er skjøre. For mye regn på feil tid og de kan få sykdommer. For mye varme og de utvikler seg ikke, der de ikke får riktig farge eller størrelse, for druene forstår ikke forskjellen på natt og dag.

Styrtregn har de også sett.

– De siste fem årene har det skjedd to ganger. Det er heller ikke normalt. Demningene har kollapset, vannet oversvømmer inn i byene og inn i jordene. Vår produksjon ble påvirket og vi mistet noen av druene.

Druene dekkes til med plast for å gjøre dem mer motstandsdyktige mot hardt vær.

Når avlinger forsvinner på grunn av klimaendringer, må kostnaden dekkes inn et sted. Noe tar de som produsent, noe tar Coop og noe havner hos kundene, forteller hun.

Christian Østerbye (42) jobber i Coop trading og kjøper inn frukt og grønt til butikker i de nordiske landene.

Når han besøker produsentene, ser han klimaendringer på nært hold.

En av deres produsenter dyrker frem blåbær, som også er følsomt for endringer i været.

– Plutselig en helg pøste det ned. Det hadde ikke regnet på det tidspunktet på femten år. Hele produksjonen kollapset.

Avlingen forsvant og Coop måtte da kjøpe blåbær til det norske markedet fra en annen produsent.

– Vi fant et annet produkt så butikkhyllene ikke ble tomme, men det ble til en mye høyere pris.

Ps: Lurer du på hvor mye temperaturene har økt i din kommune? Sjekk her i VGs store spesial.

Her pakkes druene.

Det er også ventet at været i Spania bare vil bli mer og mer ekstremt i årene fremover, etter hvert som de menneskeskapte klimaendringene varmer opp kloden.

Temperaturene øker og stadig mer av landet blir omgjort til ørken.

Drueprodusenten gjør nå store investeringer for å tilpasse seg et endret klima.

– Vi har store vannreservoar på alle gårdene våre for å samle inn regnvann og vann fra fjellene, sier Mena.

De har også måttet gjøre tilpasninger i hvordan druene er tildekket, og sensorer rundt om på gården måler fuktigheten i bakken. Også prisen på forsikring for ødelagte avlinger har skutt til himmels, forteller de.

Spansk kontorhumor.

Alt dette har en kostnad. De forsøker å effektivisere driften så mye som mulig slik at prisene ikke går for mye opp.

– Hvis vi skulle overført hele kostnaden over på kunden så ville ingen kjøpt fersk frukt og grønnsaker, sier Østerbye.

For at nordmenn skal få druer i butikken året, kreves en stor operasjon. I november og desember kommer druene fra Peru, januar til april fra Sør-Afrika, indiske druer i mars, i mai fra Chile og Egypt før det blir europeiske druer fra juli til oktober.

– Men det å frakte frukt inn fra alle verdensdeler, året rundt, har jo også et negativt klimaavtrykk. Er ikke dere da en del av problemet?

– Vi forsøker alltid å kjøpe lokale og europeisk der vi kan. Men å ha fersk frukt fra hele verden er også bra for vår helse, og mesteparten av transporten foregår med skip for å ha så lavt klimautslipp som mulig. Vi har klima høyt på vår agenda, fortsetter han.

Druer fra Coop før de skal mot Norge.

Inne i et avkjølt lagerlokale står det kvinner på rad og rekke langs et støyende samlebånd og pakker druer. Noen av kassene med druer skal til Finland og Storbritannia, andre til Norge.

En pakke med steinfrie, røde druer er merket med Coop. For ett år siden kostet de 15,80 kroner i Coop ekstra sine butikker, mens de nå koster 19,60 kroner.

I mars kunne VG fortelle at prisen på frukt hos flere dagligvarekjeder hadde skutt til himmels.

Prisøkningen skyldtes da både dårlig kronekurs, økt inflasjon, økende kostnader, drivstoff, samt tilbud og etterspørsel. Men også klimaendringer spilte inn, ble det fortalt.

– Frukt og grønt er i stor grad drevet av etterspørsel og tilbud, og klimaendringene er avgjørende her da de påvirker hvor mye som tilbys, sier Østerbye i Coop.