STORMER: Finske soldater øver på krig onsdag 8. mars. Nå er øvelsene blitt mer virkelige.

Finnene venter på Nato-medlemskap: − En krig er blitt mer sannsynlig

PORI (VG) Spenningen øker rundt det finske Nato-medlemskapet. Samtidig trener soldatene på en mulig krig med nabolandet Russland.

– Vi må den veien!

19 år gamle Joanna Ekman skriker til sin medsoldat. Rundt henne ligger sårede finske soldater, samtidig som kruttrøyken gjør det vanskelig å puste.

De har nettopp stormet et nedlagt bygg i den finske kystbyen Pori, der de skal eliminere en geriljagruppe som bedriver hybrid krigføring hybrid krigføringKrigføring uten at det alltid er kjent hvem som står bak. Det kan være både stater og ikke-statlige organisasjoner som tilrettelegger for opprør, statskupp, angrep på infrastruktur, væpnede kamper eller lignende. Et eksempel er Russlands anektering av Krim-halvøyen der de sendte inn soldater uten kjennetegn, soldater som senere ble omtalt som «de små grønne mennene». .

Denne gangen er det øvelse. Men for de finske vernepliktige har øvelsene det siste året fått et større element av virkelighet etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

– Når en krig pågår ganske nær oss her i Europa, så forstår folk at muligheten for en krig er blitt mer sannsynlig, sier oberst Marko Kivelä til VG.

Samtidig som de trener, venter de på avgjørelsen til én mann. Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan.

De finske vernepliktige varmer opp noen feltrasjoner.

Skal forhandle

På torsdag er det duket for nye forhandlinger om trepartsavtalen trepartsavtalenTrepartsavtalen ble undertegnet av utenriksministrene i Finland, Sverige og Tyrkia i fjor sommer. I avtalen kommer det blant annet frem at de tre landene lover samarbeid og solidaritet i kampen mot terror. Finland og Sverige lover at de ikke skal støtte det kurdiske partiet PYD og dets væpnede gren YPG. I avtalen lover Finland og Sverige at de ikke skal ha våpenembargoer mot Tyrkia. Forhandlingene ble lagt på is tidligere i vinter etter flere protestaksjoner i Sverige som Tyrkia reagerte kraftig på. Kilde NTB mellom Finland, Sverige og Tyrkia. På agendaen står ett viktig spørsmål, nemlig når Tyrkia vil de slippe inn Sverige og Finland inn i militæralliansen.

Heller ikke Ungarn har ikke godkjent søknadene.

Men det er særlig Tyrkia som beskyldes for å trenere prosessen ved å stille stadig nye krav til Sverige og Finland. Der er kurdere blitt brukt som en forhandlingsbrikke av president Erdogan.

En finsk soldat som onsdag hadde rollen som geriljakriger.

Etter lange forhandlinger, har Finland og Sverige lovt at de blant annet ikke skal støtte det kurdiske partiet PYD og dets væpnede gren YPG.

Sistnevnte har vært særlig kontroversielt, da YPG har vært organisasjonen som har vært blant dem i frontlinjen i kampen mot terrororganisasjonen IS, og som i seg selv har vært en sentral alliert i Vestens kamp mot IS.

Men det toppet seg i høst da muslimens hellige bok, koranen, ble brent i Sverige, noe som gjorde at Tyrkia igjen dro i bremsen.

Nå håper Finland, og resten av forsvarsalliansen, at medlemskapene snart skal innvilges.

– Tiden er nå inne for å ratifisere og ønske både Finland og Sverige fullt og helt velkommen som medlemmer, har Nato-sjef Jens Stoltenberg uttalt nylig.

Tidligere har han sagt at det er et mål at begge land tas inn i alliansen innen et møte som er planlagt i juli.

Finske soldater øver.

– Tyrkias syn på medlemssøknaden til Finland og Sverige er helt og holdent i Tyrkias hender, skriver Utenriksdepartementet i Finland til VG.

Det er kommet signaler om at Finland kan godkjennes av Tyrkia før Sverige. 53 prosent av den finske befolkningen har sagt de ønsker å bli med i Nato uten å vente på Sverige, viser en meningsmåling fra februar.

Men finsk UD bekrefter at de ønsker at landene skal inn samtidig.

– Målet er at både Finland og Sverige blir medlemmer av alliansen så fort som mulig. Sverige er Finlands nærmeste sikkerhets- og forsvarspartner, skriver talspersonen.

En såret finsk soldat får førstehjelp.

Finske soldater øver med løspatroner.

Trøblete nabo

Finland har den nest lengste europeiske grensen til Russland på 1340 kilometer, bak Ukraina.

Naboforholdet til Russland har lenge vært anstrengt, for de har vært i krig med dem før.

I 1939 rykket sovjetiske soldater inn i Finland under Vinterkrigen, og de måtte gi slipp på 10 prosent av landområdet.

Siden da har Finland bygget opp et av de mest omfattende forsvarssystemene i verden.

Lenge var et Nato-medlemskap ikke aktuelt. I 2014 viste en undersøkelse at kun 22 prosent av den finske befolkningen støttet et Nato-medlemskap.

Så invaderte Russland Ukraina.

Og den finske befolkningen snudde. I 2022 viste en undersøkelse at 73 prosent av befolkningen nå støttet et Nato-medlemskap.

Finnene stormer en sauna.

– Den russiske invasjonen viste at Russland ikke aksepterer selvstendigheten til nabolandene, noe som gjør at Russland er en eksistensiell trussel mot dem – og det inkluderer Finland, sier Johanna Vuorelma ved Universitetet i Helsinki.

Så Finland og Sverige valgte å søke om Nato-medlemskap. Men hos Russland falt ikke det i god jord.

– Finlands tiltredelse til NATO vil få alvorlige militære og politiske konsekvenser, har en talsperson fra russiske myndigheter uttalt.

Putin har uttalt at det vil få konsekvenser hvis militært utstyr blir plassert i landene.

Onsdag var militæret, politiet og andre etater samlet for å vise seg frem for den finske befolkningen.

– Når vi har en grense på over 1300 kilometer med Russland så betyr det at det er en mulighet for en væpnet konflikt, selvfølgelig, sier oberst Marko Kivelä.

Samtidig som øvelsene i Finland pågår, er over 20.000 soldater samlet i Norge for å trene på krig.

Det siste året har Finland pøst nær syv milliarder kroner ekstra inn i forsvarsbudsjettet, og styrker samtidig grenseovervåkningen mot nabolandet.

– Når vår nabo viser at de er villige til å bruke militærmakt for å presse frem deres politiske agenda i Ukraina, så betyr det at det finske folket nå tenker at når de kan gjøre det i Ukraina, kan de muligens også gjøre det mot oss.