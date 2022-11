SEIERSPLASS: Ukrainske flagg og blomster dekorerte hovedtorget i Kherson sentrum lørdag.

Trygler folket om å evakuere Kherson: − Vanskelig sikkerhetssituasjon

De tok tilbake byen med storm. Nå sitter befolkningen igjen uten strøm og vann, og vinteren kommer.

Vilde Elgaaen

NTB

I ni måneder styrte den russiske okkupasjonsmakten den ukrainske byen Kherson.

Den 11. november vaiet det ukrainske flagget igjen over byen som ligger ved elvemunningen til Dnipro, sørøst i landet.

Allerede da advarte myndighetene mot å flytte tilbake til byen. I flere uker har Russland målrettet angrepet og ødelagt nødvendig infrastruktur som vann og strøm over hele Ukraina, og Kherson er intet unntak.

Mandag kveld ble byen truffet av artilleriangrep igjen, skriver Interfax.

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ber nå dem som er igjen i byen om å evakuere.

– Med tanke på den vanskelige sikkerhetssituasjonen i byen og problemene med infrastrukturen, bør du evakuere for vinteren til tryggere regioner i landet, sier hun, ifølge ukrainske Interfax.

Lokale myndigheter anslår at det kun er 80.000 personer igjen i Kherson, en by som tidligere var hjem for rundt 250.000 mennesker.

Allerede mandag kjørte et tog evakuerte vekk, skriver The New York Times.

BER FOLK DRA: Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

Raserte strømnett

Ifølge Verdens helseorganisasjon er så mange som tre millioner ukrainere ventet å forlate sine hjem i vinter.

Samtidig jobber landets myndigheter med å evakuere befolkningen fra områder der de ikke kan garantere for nok strøm og varme, skriver The New York Times.

Siden krigsutbruddet har Russland avfyrt rundt 4700 raketter mot mål i Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj i en tale søndag.

I et videoinnlegg til Organisasjonen av fransktalende land (OIF) sa Zelenskyj at flere hundre ukrainske byer er praktrisk talt nedbrent.

STRØMBANKER: Folk i Kherson griper muligheten til å lade mobiltelefoner ved et ladepunkt i byen søndag.

– Tusenvis av mennesker er blitt drept, hundretusener er blitt deportert til Russland. Og millioner av mennesker har forlatt Ukraina for å søke beskyttelse fra krigen i andre land, sa presidenten.

Han la til at sist tirsdag alene ble nesten hundre raketter skutt ut mot mål i Ukraina.

– Et hundre raketter mot våre byer, mot bolighus, mot næringsliv, mot kraftstasjoner. Som et resultat av dette var over 20 millioner mennesker i perioder uten strøm.

UTEN VANN: Sivile i Kherson henter drikkevann fra stasjoner søndag.

Venter strømbrudd ut mars

Ifølge energiselskapet Naftogaz skal flere gassproduksjonsanlegg være helt eller delvis ødelagt av russiske angrep.

Administrerende direktør Serhiy Kovalenko ved strømselskapet Yasno ber Ukrainas befolkning om å være forberedt på strømbrudd i det minste ut mars.

– Du bør være forberedt på flere alternativer, selv de verste. Samle sammen varme klær, tepper, tenk på hva du som vil hjelpe deg gjennom et lengre strømbrudd, sier han ifølge Interfax, og fortsetter:

– Det er bedre å gjøre det nå, enn å bekymre seg og skylde på noen senere. Vi vet jo alle hvem som virkelig har skylden, sier Kovalenko.

Russland sier de ikke lenger har noe mål om å bytte ut regjeringen i Ukraina, noe som var uttalt mål da krigen startet.

– Det er ikke vårt mål at spesialoperasjonen skal endre regjeringen i Ukraina, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Sky News.

Russiske myndigheter har hele tiden nektet for at invasjonen av Ukraina er en krig og kaller det i stedet for en militær spesialoperasjon.

Da russiske styrker gikk inn i Ukraina i februar sa de rett ut at de ønsket å sette inn sitt eget regime i nabolandet. Det bidro til frykt for Volodymyr Zelenskyjs liv, men den ukrainske presidenten har fortsatt å oppholde seg i den ukrainske hovedstaden.

Andre uttalte russiske mål er å hjelpe russisktalende i Donbas-regionen og kjempe mot det de omtaler som en «anti-russisk enklave».