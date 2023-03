1 / 2 UNDERSØKELSER I HUSET: Mandag gjorde krimteknikerne nye undersøkelser i huset der nordmannen bodde. UNDERSØKELSER I HUSET: Mandag gjorde krimteknikerne nye undersøkelser i huset der nordmannen bodde. forrige neste fullskjerm UNDERSØKELSER I HUSET: Mandag gjorde krimteknikerne nye undersøkelser i huset der nordmannen bodde.

Broren konfronterte fryseboks-siktet på sykehuset: − Hadde en stygg magefølelse

VÄRMLAND (VG) Etter at han besøkte den nå siktede nordmannen på sykehuset i Sverige, varslet han politiet om kvinnen som ble funnet i en fryseboks.

Det forteller broren til mannen som er mistenkt for drap og siktet for likskjending.

Det var torsdag i forrige uke at svensk politi fant kroppsdeler fra nordmannens tidligere samboer i en fryser i huset hans, på bondelandet i Värmland, en kort kjøretur fra norskegrensen.

– Hele saken er en stor tragedie. Det er så surrealistisk at det ikke er til å fatte en gang, sier han til VG.

De to hadde jevnlig kontakt, men plutselig ble det stille fra broren, forteller han. Etter å ha undersøkt litt fant han ut at broren hadde havnet på sykehus.

Da satte broren kursen mot Sverige.

– Han hadde ikke fått med seg penger, telefon eller noen ting siden han ble fraktet i ambulanse, så da måtte jeg dra for å ordne opp litt for ham.

Broren til siktede forteller at det var mange år siden de har truffet hverandre fysisk. Det er også flere år siden han hadde møtt den avdøde kvinnen, brorens tidligere samboer.

– Jeg har hatt en mistanke lenge om at det er noe veldig galt. Jeg har ikke fått mulighet til å oppsøke ham hjemme. Jeg har prøvd å besøke ham, men det passer aldri. Han har alltid hatt et påskudd for at det ikke er mulig, sier han til VG.

Han har blant annet ringt til broren og fortalt han er ved Svinesund og kan stikke innom, men heller ikke da har det passet å komme på besøk.

På sykehuset oppfattet han broren som svært syk og usammenhengende. Likevel valgte han å konfrontere ham basert på en «stygg magefølelse».

ØDE TIL: Huset til nordmannen ligger øde til på bondelandet i Värmland.

Han forteller at broren har hatt ulike forklaringer gjennom årene om hva som har skjedd med den fornærmede kvinnen i 60-årene: At hun er blitt pleietrengende, at hun var på aldershjem eller hadde mistet taleevnen på grunn av slag.

– Jeg kjenner broren min. Jeg vet om han snakker sant eller ei.

– Nå var det endelig anledning til undersøke litt, og få ro i sjelen min, og finne ut om det var noe i det jeg hadde en følelse på.

– Da fikk jeg bekreftet den stygge magefølelsen på at hun var hjemme hos ham. Da kontaktet jeg politiet etterpå.

– Dro du hjem til boligen hans?

– Det kan jeg ikke si så mye om av hensyn til etterforskningen, forteller broren til VG.

– Jeg har tillit til at politiet i Sverige finner ut av dette på den riktige måten, sier han.

Han ønsker ikke å gå konkret inn på hva han har snakket med politiet om, men forteller til VG at hans opplevelse er at de tok saken på alvor.

BESLAG: Politiet henter ut beslag fra huset til nordmannen.

Den siktede mannens bror forteller at han tenker på familien til avdøde, naboer, huseier – og alle andre som er rammet av saken.

Han tror ikke broren har drept den avdøde kvinnen.

– Det kan jeg aldri se for meg, at han har tatt livet av henne. Jeg spurte han rett ut om det på sykehuset, da var han klar og tydelig: «Nei, det har han ikke gjort», sier han.

Han beskriver den avdøde kvinnen som «så og si hele livet» til broren. Og forteller at da de møttes reiste de landet rundt sammen.

– Dette er verst for dem som er nærmest. Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre for at det skal bli bedre, sier han.

– Har det fint

Mannen som bodde sammen med kvinnen ble søndag varetektsfengslet i 14 dager. Han har erkjent skyld for likskjending, men nekter for å ha drept kvinnen. Det er ikke fastslått nøyaktig hvor lenge kvinnen har vært død, men hun kan ha ligget død siden september 2018.

– Som jeg forklarte til min bror før jeg dro fra sykehuset: «Om det er slik jeg har fått forståelsen av, må du fatte og begripe at dette er fullstendig overtramp!». Det henger ikke på greip noe av dette, sier siktedes bror til VG.

Forsvarer Stefan Lilliebäck bekrefter at klienten hans har avgitt en forklaring til politiet, men kan ikke utdype hva han har fortalt dem.

Han sier at han heller ikke har mulighet til å kommentere påstandene til den siktedes bror.

– Jeg kan ikke bekrefte hvorvidt det var broren som meldte fra til politiet, eller si noe om hvordan han stiller seg til det broren sier. Her aktualiseres den ilagte taushetsplikten.

Lilliebäck sier at den varetektsfengslede mannen har det bra etter forholdene.

– Han har litt vondt i benet sitt, men har det ellers fint.

– Hvordan står det til med han med tanke på det han er mistenkt for?

– Det er klart at han er bekymret, men ellers går det bra. Det er mye bedre forhold i varetektscellen enn der han var tidligere.

Linda Karlsson i den svenske påtalemyndigheten kan ikke ikke opplyse om de har kontakt med kvinnens pårørende, eller om det er gjort noen beslag fra eiendommen.

Norske Kripos opplyser til VG at de har tilbudt svensk politi bistand i saken med informasjonsutveksling og eventuell kontakt med pårørende. Det er foreløpig ikke klart om politiet i Sverige har bedt om hjelp til dette.

