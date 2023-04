VETERAN: Lolita og en instruktør, her under et show i Miami Seaquarium i den amerikanske kystbyen i 1995.

Etter 52 år i en fornøyelsespark skal Lolita slippes fri

Spekkhuggeren Lolita skal tilbake til sitt naturlige habitat i det nordvestlige Stillehavet etter 52 år i fangenskap. Men veien til frihet har flere utfordringer.

Lolita har levd og opptrådt i fornøyelsesparken Miami Seaquarium i USA siden hun ble fanget bare fire år gammel i 1970.

Etter mangeårig press fra dyrevernsaktivister, ble det torsdag denne uken slått fast at spekkhuggeren skal flyttes tilbake til havet, 56 år gammel. På en pressekonferanse samme dag opplyste Miami Seaquriaum om at de jobber mot å slippe Lolita fri i løpet av de kommende to årene.

TIL SAK: Dyrevernsaktivister saksøkte for å få Lolita tilbake til Stillehavet. Her fra demonstrasjoner i august 2015.

Symbolsk seier

Lolita, også kjent som Tokitae eller Toki, tilhører spekkhuggerfamilien Southern Resident Killer Whale, også kjent som Orca. Familien ble kategorisert som utrydningstruet i 2005, blant annet grunnet storstilt jakt og fangenskap av dyrene på 70-tallet.

Men tilbakeføringen av Lolita vil ikke bli problemfri.

– Jeg er redd for at folk kommer til å se for seg ett slags «Free Willy»-øyeblikk der hun svømmer ut og får kontakt med familien sin når hun kommer hjem. Jeg kan ikke se for meg at det vil skje, sier miljøhistoriker Jason Colby til BBC.

Ettersom Lolita har levd i fangenskap i flere tiår, er hun ikke lenger i stand til å jakte selv. Det vil komplisere tilbakeføringen, utdyper Colby. Han understreker samtidig at tilbakeføringen er en stor symbolsk seier.

Lolita ble «pensjonert» og gjorde sitt siste show ved Miami Seaquarium i fjor. Hun lever i dag i en tank som er litt over 24 meter lang og i overkant av 10 meter bred, skriver CNN.

STJERNE: Spekkhuggeren Lolita har opptrådt i Miami Seaquarium siden 1970.

Kostbar prosess

Spekkhuggeren vil trolig ikke slippes helt fri med en gang, men leve i et avgrenset område utenfor kysten av Washington. Der er planen at hun skal trenes opp av spesialister, slik at hun etter hvert kan klare seg selv.

Noen av de viktigste pådriverne bak frigjøringen av Lolita er den ideelle organisasjonen Friends of Toki, som er stiftet av miljøverneren Pritam Singh. Selve flyttingen vil finansieres av filantropen Jim Irsay, som også er eier av NFL-klubben Indianapolis Colts.

Prislappen for flyttingen ligger på mellom 15 og 20 millioner amerikanske dollar.

– Jeg vet at Lolita ønsker å komme seg til fritt vann. Jeg bryr meg ikke om hva andre sier. Hun har levd så lenge for å få denne muligheten, uttalte Irsay torsdag.

De siste årene i fornøyelsesparken har Lolita hatt behov for tilsyn av veterinær flere ganger, på tross av at spekkhuggere kan bli over 100 år gamle. Den lokale borgermesteren Daniella Levine Cava, som også var til stede på pressekonferansen denne uken, uttalte at flyttingen vil tilpasses dyrets helse.

– Så mange har jobbet, bedt og håpet på dette utfallet i mange, mange år. Det viktigste er Tokis helse på lang sikt, og sammen med eksperter vil vi fortsette å gjøre det som er best for henne, sa borgermesteren.

