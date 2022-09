GRÅTER AV NYHETENE: Iranske Nasim Mashak skulle ønske hun var blant demonstrantene.

Nasim ble selv pågrepet av Irans moralpoliti. Nå gråter hun av glede over opprøret

Fra Norge følger Nasim Mashak de massive demonstrasjonene mot regimet i hjemlandet Iran, der kvinner nå kaster sine hijaber på bålet. Hun vet godt hvilken frykt landets moralpoliti kan påføre.

I forrige uke døde 22-åringen Masha Amini etter at hun ble pågrepet av Irans moralpoliti for hennes angivelige løse hodesjal.

Den beryktede politistyrken har som oppgave å passe på at kvinner overholder landets strenge lover for kvinners kleskode, blant annet at de bruker hijab.

Politiet selv hevder Amini døde som følge av hjerteproblemer, men øyenvitner har fortalt at hun ble banket opp av politiet.

DØDE: 22 år gamle Mahsa Amini fra Saqqez i Kurdistan-provinsen skal ha blitt pågrepet i forbindelse med et familiebesøk i Teheran. Foto: Privat / Sosiale medier

Dødsfallet har utløst massive demonstrasjoner mot landets religiøst konservative og autoritære regime.

Bilder og video filmet av demonstrantene viser iranske kvinner som blant annet river av seg hijaben og kaster den på bål tent i byer rundt om i landet.

Klippet under har de siste dagene gått verden rundt:

I tillegg har flere politistasjoner og biler blitt satt i fyr i hovedstaden Teheran og flere andre iranske byer. Hittil er seks demonstranter drept.

Styrken og omfanget i protestene er sterkere enn på mange år.

I Norge følger mange iranere, som av ulike grunner har flyktet fra hjemlandet, nøye med på det som nå utfolder seg. En av dem er kunstneren og DJen Nasim Mashak (39). For henne er kampen for kvinners rettigheter i Iran, også en personlig kamp.

OPPRØR: Iranske demonstranter fotografert i Teheran onsdag

Pågrepet av moralpolitiet – skulle piskes

En sensommerdag i 1999, da Nasim Mashak var 16 år gammel, løy hun til sin far om at hun skulle ut og svømme med noen venninner.

Isteden skulle venninnene møte noen gutter som var nære venner. De skulle høre på musikk og henge sammen i et privat hjem.

I Iran måtte tenåringsjenter snike seg til slike møter, for samvær mellom gutter og jenter var ulovlig.

Plutselig, etter noen timer med musikk og dansing, banket det på døren.

– Mitt hjerte banket så fort, forteller Nasim til VG i dag.

Moralpolitiet var, ifølge Nasim, på døren og krevde at tenåringene kom ut av huset. Noen i nabolaget hadde tipset dem.

Hun var så redd at hun vurderte å hoppe ut av vinduet og forsøke å rømme, men hun fryktet hun bare ville brekke alle ben i fallet.

– Kroppen min ristet av frykt og jeg kunne knapt gå ned trappen. Så mange tanker raste gjennom hodet mitt. Vi hadde allerede løyet til foreldrene våre, og nå skulle vi bli avslørt på verste måte.

Nasim og vennene ble tatt med til politistasjonen.

En av jentene gråt og ifølge Nasim slo en kvinnelig politioffiser jenta i ansiktet for å få henne til å slutte. Etter at foreldrene deres til slutt hentet dem, fikk de beskjed om å møte i retten tidlig på morgenen dagen etter.

Før Nasim og faren entret rettssalen, ble faren spurt av en politimann om han ønsket at de skulle sjekke om datteren «fortsatt var jomfru». Faren svarte ifølge Nasim kontakt: «Ingen sjekker min datter».

– Vi ble dømt til 50 piskeslag for det vi hadde gjort, men straffen var mulig å betale seg ut av, så jeg slapp.

Kort tid etter hendelsen bestemte foreldrene hennes å sende henne til Norge, dit Nasims bror allerede hadde flyktet.

STØTTE: Hendelsene i Iran har utløst støttedemonstrasjoner i flere land. Her fra Istanbul i Tyrkia.

– Jeg vil så inderlig være der

23 år er gått, og nå følger Nasim utviklingen i hjemlandet minutt for minutt fra Oslo.

– Det som skjedde med Masha Amini var den siste dråpen av blod som fikk begeret til å renne over. Nå samles iranere fra alle samfunnslag og i alle aldre i protest. Kanskje det ikke vil gi umiddelbar endring, men det er starten på noe veldig lovende, sier Nasim.

Demonstrasjonene finner sted i over 80 byer over hele landet.

– Dette handler om frihet! Det er den største feministiske demonstrasjonen i Iran siden revolusjonen i 1979. Kvinnene er i sentrum av demonstrasjonene, og har menn som støtter dem bak seg.

Selv om demonstrasjonene er uløst av moralpolitiets behandling av en kvinne, handler demonstrasjonene ifølge Nasim også om noe enda større:

Flere av demonstrantene roper nå «Død over Khamenei», Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

– Dette er kvinnekamp, men det handler også om frihet for alle, sier hun.

Enorm riskio å demonstrere

Amnesty International følger nøye med på utviklingen i Iran nå.

– Det iranske regimet er blant de mest brutale i verden. Og på akkurat dette området, når det kommer til kvinners påkledning, har regimet til og med blitt mer aktive, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, til VG torsdag.

Han sier det innebærer en enorm risiko å ta til gatene i protest, for regimet er kjent for å slå voldsomt og brutalt ned på demonstrasjoner.

– Vi ser nå at folk, til tross for denne faren, er villige til å ta til gatene. Det viser at det er en sterk bevegelse som nå demonstrerer, som mener at saken er så viktig at konsekvensene er verdt det, sier han.

75 år gammel mors drøm

Nasim Mashak sitter nå i Norge og prøver å nå familie og venner i Teheran.

– Jeg gråter over det som skjer, for jeg vil så inderlig være der sammen med demonstrantene i gatene i Teheran, sier hun.

Torsdag ble internett i landet stengt, noe som gjør kommunikasjonen med omverden vanskeligere. Også under tidligere demonstrasjoner har det iranske regimet stengt internett.

Nasims mor bor fortsatt i Teheran.

– Jeg snakker med moren min nesten daglig. Hun er 75 år og hun sier at hun har så lyst til å ta til gatene i protest hun også.

Nasim avslutter intervjuet med VG med å si hva som er morens drøm:

– Hun sier til meg over telefon at hun drømmer om leve lenge nok til å se at det strenge lovverket endres.