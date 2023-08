ETTERFORSKES: En hardt skadet nordmann ble berget fra en seilbåt utenfor kysten av Sør-Amerika.

Hardt skadet nordmann reddet til havs - etterforskes som drapsforsøk

I en dramatisk redningsaksjon ble en nordmann hentet med helikopter utenfor Fransk Guyana. En annen nordmann er siktet for å ha forsøkt å drepe ham om bord.

Redningstjenesten i det franske oversjøiske departementet på nordvestkysten av Sør-Amerika forteller om innsatsen til mannskapet på Puma-helikopteret 27. juli.

Den hardt skadde nordmannen var brakt fra seilbåten over i et stort handelsskip. Med vinsj ble han løftet fra dekket til redningshelikopteret uten problemer.

Mannen ble evakuert til sykehuset i hovedstaden Cayenne, ifølge Facebook-siden til redningstjenesten Cross Antilles Guyane.

Bildet på Facebook-siden viser mannen liggende på båre utenfor helikopteret.

Det var Dagbladet som først omtalte redningsaksjonen. VG fortalte i går om det angivelige drapsforsøket som skjedde i internasjonalt farvann.

Mannen som kom til skade, klarte via bekjente å varsle Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) om at han befant seg i seilbåten og trengte hjelp.

– Vi klarte å komme i kontakt med den nødstøtte, og iverksatte en redningsaksjon ved hjelp av en redningssentral i Sør-Amerika, sier operativ inspektør Andreas Nesheim i HRS til VG.

Han opplyser at fornærmede ble berget av et sivilt skip med støtte fra et redningshelikopter og fraktet til sykehus.

– Redningssamarbeidet fungerer godt på tvers av Atlanteren. Vi er fornøyde med utfallet av aksjonen, sier HRS-inspektøren til VG.

Mannen er siden brakt til Norge. Kripos etterforsker saken som et drapsforsøk.

Siktedes advokat Øyvind Bratlien sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Både siktede og fornærmede i saken er kjent for norsk politi fra før.

– Vi er i dialog med lokalt politi om oppfølging og videre etterforskningsskritt i saken. Siktede er etterlyst internasjonalt, sier etterforskningsleder i Kripos Anja Perminow Straand til VG.

Straand sier at Kripos vet hvor siktede befinner seg, men vil ikke opplyse hvor dette er.

Kripos er regelmessig involvert i saker som rammer norske borgere i utlandet.

– Når hendelsen har rammet en norsk statsborger om bord på en norskregistrert båt i internasjonalt farvann, er saken å anse som norsk. Derfor har Kripos iverksatt etterforskning, og vi samarbeider med andre lands politimyndigheter gjennom Interpol i denne saken, sier etterforskningslederen.

