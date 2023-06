MINISTER FOR EN MÅNED: Fra Gjøvik styrer Sokratis Katsikas digital sektor i Hellas, som midlertidig minister for digitalisering.

Ny gresk regjering: Henter statsråd i Brumunddal

GJØVIK (VG) Den nye greske regjeringen har en statsråd bosatt i Brumunddal. Men Sokratis Katsikas (63) tror at hans regjerings-karriere er over før sommerferien.

Den ferske digitaliseringsministeren Katsikas sier til VG at han egentlig ikke har tid til å være både statsråd og professor i IKT på NTNU-universitetet på Gjøvik.

– Utnevnelsen kom veldig overraskende, og jeg hadde egentlig ikke tid til dette. Men landet må ha en regjering fram til Hellas kan holde nyvalg 25.juni, sier Katsikas til VG.

Han har allerede deltatt på digitale regjeringskonferanser. Denne uken må digitaliseringsministeren til Athen for å møte resten av regjeringen.

– Noen saker er så sensitive at vi må møtes fysisk, sier han.

IKT-ekspert

Den gresk-fødte professoren og digitaliseringsministeren har vært bosatt i Norge og tilknyttet NTNU på Gjøvik siden 2015. Nå bor han i Brumunddal.

I 2020 ble han utnevnt til direktør for NORSICS, Norsk senter for cybersikkerhet i kritiske sektorer, hvor NTNU har satt seg som mål å gjøre Norge til det sikreste digitaliserte landet i verden.

Den internasjonalt anerkjente professoren var på et seminar i Göteborg for to uker siden, da han mottok henvendelsen fra den greske statsministerens kontor.

Etter valget få dager tidligere, trengte hans hjemland en overgangsregjering:

SEREMONI: Ministrene i Hellas nye regjering ble sverget inn i en seremoni i parlamentet i Athen 28. mai i år. I midten: statsminister Kyriakos Mitsotakis.

– I det greske parlamentsvalget 25.mai fikk ingen av de tre store partiene flertall. Det regjerende partiet Ny Demokrati fikk bare litt over 40 prosent av stemmene. Beklageligvis har vi i Hellas ingen tradisjon for koalisjonsregjeringer. Regjeringen til statsminister Kyriakos Mitsotakis gikk av, og så har presidenten utnevnt en midlertidig regjering i påvente et nyvalg, forklarer han.

Teknokrat-regjering

Regjeringen i Hellas består nå av eksperter fra ulike sektorer i samfunnet. Den midlertidige statsministeren Ioannis Sarmas er til daglig president i gresk høyesterett. Forsvarsministeren er tidligere general og utenriksministeren er en pensjonert ambassadør.

– Hvorfor ønsket statsministeren å utnevne en digitaliseringsminister bosatt i Norge?

– Dette vet jeg ikke sikkert, men jeg antar at ministrene i den avgåtte regjeringen foreslo navn til den midlertidige regjeringen, og at mitt navn kom opp. Systemet er slik at alle partiene må godkjenne de midlertidige statsrådene, eller i alle fall ikke protestere mot utnevnelsene. Hvis noen protesterer, finner man et annet navn, i fred og ro, sier Katsikas.

– Så det forutsetter at du ikke er medlem av et politisk parti?

– Min politiske bakgrunn er godt kjent i Hellas. Jeg var statssekretær for telekommunikasjon i Georgios Papandreou’s regjering fra sosialistpartiet PASOK fra 2009 til 2012, forklarer han.

Under angrep

Den ferske ministeren har allerede måttet håndtere alvorlige cyberangrep:

– Regjeringer utsettes for daglige cyberangrep, men dette var alvorlig fordi det var systemet for fordeling av eksamen i de videregående skolene i Hellas som var nede i noen timer forrige mandag. Dagen etter kom det et nytt angrep mot selve infrastrukturen, men også det klarte vi å slå tilbake.

– Vet du hvem som sto bak cyberangrepet?

– Vi undersøker fortsatt og er ikke helt sikre. Men minst en russisk hackergruppe deltok.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post