Stoltenberg møter Biden i Det hvite hus

DET OVALE KONTOR (VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møter nå president Joe Biden i det ovale kontor.

VG og andre norske nyhetsmedier var til stede før møtet startet.

Til lyden av jazzmusikk som strømmet inn fra hagen utenfor det ovale kontor, takket president Biden generalsekretæren for hans lederskap av alliansen.

—Jeg beklager at vi måtte finne et nytt tidspunkt for møtet. Jeg hadde et tannproblem jeg måtte ta hånd om, sa Biden innledningsvis til Stoltenberg.

Hensikten med møtet er å forberede NATOs toppmøte i Vilnius i juli, hvor Ukraina-krigen blir et av de viktigste temaene.

MØTER BIDEN: Natos generalsekretær Jens Stoltenber på vei inn i Det hvite hus tirsdag 13. juni.

Det er også knyttet stor spenning til hvem som skal bli Stoltenbergs etterfølger når han skal tre av i oktober.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen var nylig her i det ovale kontor for å møte Biden, og regnes som en sterk kandidat.

Biden har imidlertid bedt Stoltenberg om å ta forlengelser før, men det er uklart om dette kan bli et tema under møtet som pågår nå.

