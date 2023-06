RAMMET: Innbyggere i den ukrainske byen Kramatorsk står midt i ruinene etter russiske luftangrep mot byen natt til onsdag. Russiske missilangrep skal ha kostet tre mennnesker livet i en del av byen med mindre bolighus.

Ukraina slår tilbake: Norge sender nye granater

BRUSSEL (VG) På vei til Natos forsvarsministermøte legger Bjørn Arild Gram (Sp) nye 16 000 artillerigranater på gavebordet fra Norge til Ukraina. De siste døgnene har Ukraina tatt tilbake noen hundre meter russisk-okkupert land.

– Behovet er enormt. Og Ukraina er helt avhengig av vestlig støtte for å stå i denne striden og gjennomføre denne offensiven. Vi må regne med at dette blir en veldig krevende tid framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til VG.

For kort tid siden sendte Norge 7 000 komplette artillerigranater til Ukraina.

Den siste donasjonen til Ukraina er et spleiselag mellom Norge og Danmark: Norge gir 9000 granater fra Forsvarets lagre, mens Danmark donerer tilhørende brannrør, kruttposer og tennpatroner.

– Det er særdeles viktig at Russland ikke vinner fram i denne krigen, legger Gram til.

Enormt forbruk

Forbruket av granater har vært enormt gjennom vinteren. I mars anslo Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at det daglige forbruket på ukrainsk side var mellom 4000 og 7000 granater, mens Russland kunne sende opptil 20 000 artillerigranater i retning de ukrainske styrkene.

Tidligere har Norge donert 20 000 artillerigranater. Med donasjonene som offentliggjøres nå, har Norge donert til sammen 27 000 artillerigranater alene, og 17 000 sammen med Danmark, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Prekært

– Ukraina har et omfattende behov for artilleriammunisjon. Det er prekært, og det haster. Vi har derfor bestemt oss for å gå sammen med Danmark om en ny donasjon, slik at Ukraina får ammunisjonen så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De siste dagene har det kommet flere bekreftelser på at Ukrainas lenge varslede vår-offensiv er i gang.

Landets viseforsvarsminister Hanna Maliar sier at de ukrainske styrkene har delvis suksess. De har rykket fram 2–500 meter i områder nær Bakhmut og 300–350 meter i retning av Zaporizjzja, sier hun.

Ekstremt harde kamper

– Styrkene våre står overfor ekstremt harde kamper og en fiende med overlegenhet i lufta, sier Maliar i følge NTB-Reuters.

Onsdag møtte Gram sine kolleger i Joint Expeditionary Force. Der ble det kunngjort at det britisk-ledede fondet til støtte for Ukraina skal bruke 1.2 milliarder kroner til å anskaffe luftvern til Ukraina.

Den norske regjeringen har tidligere gitt 1,5 milliarder norske kroner til det britiskledede fondet.