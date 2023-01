PROVOKATØR: Den ytterliggående, høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan utenfor Tyrkias ambassade forrige søndag.

Støtter Tyrkia i Nato-bråket: − Alt dette kunne vært unngått

Et flertall av den svenske befolkningen mener regjeringen har vært for ettergivende overfor Tyrkias president i NATO-striden. Samtidig sier en tyrkisk professor at svenskene har seg selv å takke.

– Alt dette kunne vært unngått, sier den tyrkiske professoren og spaltisten Mensur Akgün til VG.

Det storpolitiske bråket som har fulgt Sverige og Finlands Nato-søknad – og Tyrkias motsigelser – fortsetter.

To ulike protester i Stockholm har den siste tiden utløst sterke tyrkiske reaksjoner. I den ene ble en dukke ment å etterligne Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan heist opp med et tau, og i den andre ble en koran brent.

Etter koranbrenningen forrige søndag, utført av den svensk-danske ytterliggående politikeren Rasmus Paludan, sa Erdogan at Sverige ikke lenger kan forvente tyrkisk støtte til Nato-søknaden.

Paludan har på sin side sagt at han vil brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i København hver fredag til Sveriges slippes inn i Nato.

Et svensk Nato-medlemskap avhenger av Tyrkias godkjennelse, da alle Nato-landene må være enige hvis Sverige skal få bli med i alliansen.

Fra før av har Tyrkias president stilt en lang rekke krav til svenskene, blant annet om utlevering av kurdere som oppholder seg i Sverige.

MENER SVERIGE KUNNE GJORT MER: Professor ved Istanbul kultur-universitet, Mensur Akgün.

– Sverige tar en enorm risiko

Professor Akgün mener Rasmus Paludans brenning av koranen burde vært forhindret:

– Alt så ut til å gå som smurt, men så skjedde dette. Den svenske regjeringen kunne gjort mer for å hindre denne provokatørens handlinger, sier han til VG.

– Ser du ikke argumentet om at ytringsfriheten i Sverige gjør det vanskelig å stoppe en slik handling?

– Alle friheter har begrensninger. Ytringsfriheten er heller ikke uten begrensninger. Jeg er for menneskerettigheter, men Sverige tar her et verdivalg, og det er de som må ta et valg i fortsettelsen, ikke Tyrkia, sier han.

Akgün mener at de siste hendelsene i Sverige gjør det vanskelig for det tyrkiske parlamentet å støtte et svensk Nato-medlemskap.

– Politikk handler om valg. Vil de bli Nato-medlem eller ikke? Sverige tar en enorm risiko her.

– Tror du dette vil sette en stopper for Sveriges søknad på lang sikt?

– Nei, jeg tror fortsatt dette kan løse seg. Det er oppsiktsvekkende hvis Sverige virkelig mener de ikke kan gjøre noe for å hindre denne ultranasjonalisten eller andre islamofobiske grupper. Sverige må vise handling overfor Tyrkia, sier han.

Svenske myndigheter gikk denne uken ut i et forsøk på roe temperaturen i debatten. Sveriges utenriksminister, Tobias Billström, sa under en pressekonferanse at «å gjennomføre slike aksjoner ikke forbedrer situasjonen i søknadsprosessen»

– Selvsagt står vi for ytringsfriheten, men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Man må kunne forsvare ytringsfriheten og samtidig kritisere at det brennes hellige skrifter i den hensikt å provosere og splitte, sa han.

Mange svensker frustrert med regjeringen

I Sverige begynner befolkningen å bli lei av Tyrkias stadige krav.

En ny spørreundersøkelse gjennomført av Aftonbladet /Demoskop, viser at et flertall av Sveriges befolkning mener regjeringen ikke har håndtert Nato-søknaden tilfredsstillende.

58 prosent mener at regjeringen gjør en ganske dårlig eller veldig dårlig jobb i håndteringen av Nato-søknaden, ifølge målingen.

– I hovedsak handler det om at man mener regjeringen har vært ettergivende overfor Erdogan, sier Demoskop-sjef Karin Nelsson, skriver NTB.

Samtidig viser undersøkelsen at det nå er en historisk høy oppslutning om NATO-medlemskap blant svensker. Hele 70 prosent svarer at de støtter et medlemskap. Det er mer enn en dobling på fire år.

Mener Tyrkia vil ha konflikt

Tyrkia-kjenner og professor ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, sier det bare er et tidsspørsmål før Sverige blir Nato-medlem.

– Erdogan leter med lys og lykte etter måter Tyrkia skal være fornærmet på i denne saken, sier han.

Wigen sier at det ikke ville hjulpet hvis Sverige hindret Paludan i å brenne koranen.

– Uansett hva Sverige ville gjort, ville ikke Tyrkia blitt tilstrekkelig fornøyde. De vil alltid finne noe nytt å være misfornøyd med. Poenget for Erdogan er konflikten i seg selv.

Årsaken, ifølge Wigen, er at Erdogan vet at jo mer støy og volum han skaper i denne debatten, jo bedre vil det gå for ham i presidentvalget til våren.

Samtidig er det ikke risikofritt for Tyrkia å skape så mye bråk, mener professoren:

– Før var det utenkelig å snakke høyt om et ønske å ikke lenger ha Tyrkia som en del av Nato. Nå som Tyrkia lager vanskeligheter for Sverige, er det stadig flere som spør seg: Hva skal man med en alliert som dette?