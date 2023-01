FRA OSLO: Tidligere leder i Wagner-gruppen, Andrej Medvedev, ble intervjuet på CNN tirsdag kveld, amerikansk tid.

Wagner-avhopperen: − Vil dømme de ansvarlige

Andrej Medvedev (26) forteller at han fikk hjelp av flere for å komme seg over den strengt bevoktede grensen mellom Russland og Norge.

Wagner-gruppen er kjent for å være svært brutale – og anklages for krigsforbrytelser i Ukraina.

Natt til fredag 13. januar rømte avhopperen Andrej Medvedev over den russiske grensen til Norge. Her har han søkt om asyl, og har siden han ankom vært i avhørt med politiet.

I et eksklusivt CNN-intervju natt til tirsdag (norsk tid), beskriver Medvedev hvordan det var å arbeide for den brutale gruppen.

– Det hendte at vi ikke fikk noen taktiske planer mot fienden, men måtte gjennomføre oppdragene på egen hånd, sier han.

Bevitnet henrettelser

Medvedev har selv forklart at han var stasjonert i russiskokkuperte Luhansk i Ukraina, der han skal ha vært vitne til flere henrettelser av Wagner-desertører.

Medvedev har tidligere hevdet at han kjenner til minst ti henrettelser av Wagner-avhoppere i Ukraina - og at han kan dokumentere dette.

– De samlet de som ikke ville slåss for å skyte dem foran de nye rekruttene, utdyper han til tv-kanalen.

Medvedev har forklart at han flykter fra den private militære Wagner-gruppen fordi han frykter for sitt liv etter han hoppet av.

– Jeg planla det lenge. Jeg vil også leve, og var redd for å bli tatt til fange. Jeg skjønte at de ikke kom til å la meg leve. Hadde det ikke vært for mine kamerater, hadde jeg nok allerede vært gravlagt, forteller han.

– Det har vært anklager mot Wagner-gruppen som går ut på at sivile har blitt banket opp og skutt. Var du selv vitne til det, spør CNN-anker Anderson Cooper.

– Nei, det kan jeg ikke si at jeg var vitne til. Jeg kjenner ikke til slike tilfeller. Brøt vi egne kommandoer og regler ble vi selv straffet, sier han.

Fikk hjelp over grensen

Avhopperen forklarer at det var flere som hjalp han med å komme gjennom sjekkpunkter og over grensen.

– Jeg fikk hjelp fra menneskerettighetsorganisasjon og sivile som hørte historien min. En ordnet også et pass til meg, med bilde av en som lignet, sier han.

Og legger til:

– Jeg er sånn sett takknemlig for treningen jeg fikk fra Russland og Wagner-gruppen, fordi den ble nyttig over grensen, sier han.

Cooper spør om hvorfor han nå ønsker å snakke med mediene.

– Jeg ønsker å fortelle om hva som foregår. Om kameratene mine som døde under ordre. De skyldige må straffes for sine handlinger, sier han, og viser blant andre til Jevgenij Prigozjin.

– Og Putin?

– Alle vet at det som skjer er hans beslutninger, selvsagt, svarer Medvedev.

Han nevner også andre medlemmer av gruppen, og sier han vil at familiene til de døde vil at de skal vite at flere av dem var bra folk, og at flere var vitne til det som skjedde.

Medvedev trekker også frem styrken til de ukrainske soldatene han så.

Mandag avsluttet advokat Brynjulf Risnes sitt oppdrag for Medvedev. Men Risnes har tidligere bekreftet overfor VG at Medvedev hadde med seg flere minnepinner til Norge.